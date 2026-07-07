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Windows 11 může potají sežrat až 500 GB místa na disku. Oprava už je na cestě, stačí ji vyvolat

Dominik Dobrozenský
Včera
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Chyba ve Windows 11 může znamenat ztrátu až 500 GB na disku Autor: Nwz / Shutterstock
Chyba ve Windows 11 může znamenat ztrátu až 500 GB na disku
Windows 11 trápí nepříjemná chyba, kvůli které může jediný systémový soubor zabrat až 500 GB místa na disku. Microsoft už vydal opravu, ale ne všichni ji zatím mají nainstalovanou.
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Windows 11 trápí další nepříjemná chyba. Některým uživatelům totiž z disku záhadně mizí stovky gigabajtů volného místa. Na vině je systémový soubor, který se kvůli chybě může bez téměř jakéhokoliv upozornění nafouknout do obřích rozměrů a zaplnit prakticky celé úložiště.

Až 500 GB ztraceného místa

Problém způsobuje soubor s názvem „CapabilityAccessManager.db-wal“, který slouží ke správě oprávnění aplikací. Například pro přístup ke kameře, mikrofonu nebo poloze. Za běžných okolností zabírá jen minimum místa, kvůli chybě ve Windows 11 ale může jeho velikost nekontrolovatelně růst.

V extrémních případech uživatelé hlásí, že jim tento soubor zabírá až 500 gigabajtů, což může být problém hlavně u notebooků s menšími SSD disky. Jedním za všechny je například uživatel Agumon_Hakase, který se se svým případem podělil na Redditu.

Školení Hacking

Microsoft už chybu v poslední červencové aktualizaci Windows 11 opravil. Získat ji můžete buď manuálně vyvoláním přes volitelné aktualizace, nebo počkat na její běžnou instalaci v rámci Windows Update.

zdroj: Windows Central

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Mám Win11 a cca týden zpátky jsem řešil, že se mi náhle zaplnil OS disk, když den předtím jsem měl 600GB volných. Na vině ale nebyl MS, ale MySQL, kterému zešílely zálohy a při každém insertu/alteru mi udělal několik GB záloh. Přesto MS není bez viny, resp. Adobe, protože Windows si archivují MSI soubory, updaty Adobe mi užírají 50GB. Adobe o problému ví a kašle na něj.
Nomad