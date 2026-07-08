Cnews.cz  »  Software

Software

Windows 11 půjdou konečně kompletně přeinstalovat z cloudu. Stáhnou si systém i ovladače

Matěj Vlk
Včera
přidejte názor

Sdílet

Nová funkce je aktuálně testována v rámci programu Windows Insider. Autor: Unsplash
Nová funkce je aktuálně testována v rámci programu Windows Insider.
Microsoft testuje ve Windows 11 novou metodu obnovy systému s názvem Cloud rebuild. Funkce má přeinstalovat celý systém i s ovladači přes internet. Použít půjde i v okamžiku, kdy systém nenabootuje.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Cloud rebuild bude součástí prostředí Windows Recovery Environment. Uživatelé zapojení do programu Insider ji v aktuálním preview najdou v nabídce Odstranit potíže > Opětovné sestavení z cloudu. Po spuštění se počítač připojí k internetu přes Ethernet nebo Wi-Fi a z Windows Update stáhne obraz Windows i ovladače pro dané zařízení. Uživatel se tak obejde bez instalace z flashky, případně obrazu zavedeného skrz lokální síť. Nejde ale o obnovu pokaženého systému, jde spíš o pohodlnější čistou instalaci.

Jako nová instalace

Před zahájením obnovy systém nabídne obnovované sestavení Windows, edici a jazyk. Uživatel pak musí potvrdit varování před možnou ztrátou dat. Cloud rebuild totiž formátuje systémový disk a odstraní lokálně uložené soubory, účty, aplikace i nastavení. Ochráněna tak budou jen data uložená na OneDrive případně dalších cloudových úložištích. Po dokončení počítač naběhne do úvodního nastavení Windows, kde uživatel pokračuje stejně jako při nové instalaci. Firemní počítače připojené přes Microsoft Entra a spravované skrz Intune mohou pokračovat prostřednictvím Windows Autopilot.

Školení Kubernetes

Nová cloudová instalace bude probíhat z prostředí WinRE.

Nová cloudová instalace bude probíhat z prostředí WinRE.

Autor: Matěj Vlk

Funkce je součástí sestavení Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26300.877, které uživatelům v Insider programu dorazilo 6. července. Zařízení musí mít Windows 11, funkční prostředí WinRE a splňovat minimální hardwarové nároky systému. Výrobce zároveň musí do WinRE dodat kompatibilní síťový ovladač.

Zdroj: Windows Central

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz