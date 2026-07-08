Windows 11 půjdou konečně kompletně přeinstalovat z cloudu. Stáhnou si systém i ovladače

Cloud rebuild bude součástí prostředí Windows Recovery Environment. Uživatelé zapojení do programu Insider ji v aktuálním preview najdou v nabídce Odstranit potíže > Opětovné sestavení z cloudu. Po spuštění se počítač připojí k internetu přes Ethernet nebo Wi-Fi a z Windows Update stáhne obraz Windows i ovladače pro dané zařízení. Uživatel se tak obejde bez instalace z flashky, případně obrazu zavedeného skrz lokální síť. Nejde ale o obnovu pokaženého systému, jde spíš o pohodlnější čistou instalaci.
Jako nová instalace
Před zahájením obnovy systém nabídne obnovované sestavení Windows, edici a jazyk. Uživatel pak musí potvrdit varování před možnou ztrátou dat. Cloud rebuild totiž formátuje systémový disk a odstraní lokálně uložené soubory, účty, aplikace i nastavení. Ochráněna tak budou jen data uložená na OneDrive případně dalších cloudových úložištích. Po dokončení počítač naběhne do úvodního nastavení Windows, kde uživatel pokračuje stejně jako při nové instalaci. Firemní počítače připojené přes Microsoft Entra a spravované skrz Intune mohou pokračovat prostřednictvím Windows Autopilot.
Funkce je součástí sestavení Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26300.877, které uživatelům v Insider programu dorazilo 6. července. Zařízení musí mít Windows 11, funkční prostředí WinRE a splňovat minimální hardwarové nároky systému. Výrobce zároveň musí do WinRE dodat kompatibilní síťový ovladač.
Zdroj: Windows Central