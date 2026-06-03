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Xbox Cloud Gaming: jednoduchý návod, jak streamovat hry na PC, telefonu i televizi

Richard Šimáček
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Streamování her skrze Xbox Cloud Gaming Autor: David McQ / Shutterstock
Streamování her skrze Xbox Cloud Gaming
Na hraní už dávno nepotřebujete výkonný počítač ani herní konzoli. V současnosti si vystačíte téměř s jakýmkoliv zařízením díky cloudovým službám, jako je Xbox Cloud Gaming. V tomto průvodci si ukážeme, jak službu nastavit na počítači, telefonu i televizi.

Konec krize na trhu s paměťovými čipy je v nedohlednu a nákup herního hardwaru se nyní nevyplatí kvůli přemrštěným cenám. Naštěstí existuje alternativa, jako je Xbox Cloud Gaming, která umožňuje hrát hry bez nutnosti vlastnit herní počítač či konzoli.

Co se dozvíte v článku
  1. Výběr správného tarifu pro hraní v cloudu
  2. Jak zprovoznit Xbox Cloud Gaming na PC
  3. Streamování her na telefonu s Androidem a iOS
  4. Streamování her na chytré televizi

Výběr správného tarifu pro hraní v cloudu

Ať už plánujete hrát na počítači nebo telefonu, potřebujete předplatné Game Pass, konkrétně tarify Essential, Premium nebo Ultimate. V rámci nejlevnějšího Essentialu máte k dispozici přes 50 her, ve variantě Premium přes 200 a u nejvyššího tarifu Ultimate 400. V něm jsou navíc k dispozici tituly od studií Microsoft v den vydání i možnost hrát v 2K rozlišení při 60 FPS. Ostatní varianty zvládnou maximálně Full HD rozlišení při 60 FPS.

Abyste si hraní užili a nedocházelo k náhlým poklesům kvality, je třeba mít stabilní internet s rychlostí alespoň 10 MB/s, ideálně však 20 MB/s a více pro hraní ve vyšších rozlišeních. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít zařízení připojené k Wi-Fi s podporou 5GHz pásma. Maximalizujete tím datový přenos a snížíte odezvu.

Pokud hrajete na PC, k internetu počítač připojíte přes ethernetový kabel. Tím vytvoříte ideální podmínky pro streamování her bez nutnosti mít poblíž router. Základním požadavkem je kompatibilní gamepad, který lze k zařízení připojit pomocí USB nebo bezdrátově pomocí Bluetooth. Ideální je přímo gamepad od Xboxu či certifikovaný ovladač třetí strany, jako je například Asus ROG Raikiri nebo DualShock 4 od Sony.

Verze předplatného Game Pass

Verze předplatného Game Pass

Autor: Microsoft

Jak zprovoznit Xbox Cloud Gaming na PC

Za předpokladu, že už máte aktivované předplatné Game Pass, stačí z Microsoft Store stáhnout aplikaci Xbox a přihlásit se. V té si můžete vybrat, v jakém rozlišení budete hry streamovat, a nastavit, zda chcete využít gamepad, nebo klasicky myš a klávesnici. Poté ze sekce Cloud Gaming vybrat hru a můžete začít hrát.

Ne všechny hry podporují ovládání skrze klávesnici a myš, proto je dobré mít po ruce herní ovladač. V samotné aplikaci najdete i sekci „Hrajte s pomocí klávesnice a myši“, takže není problém takové hry najít.

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Streamování her na telefonu s Androidem a iOS

Pokud si chcete zahrát na telefonu nebo tabletu s Androidem, zde se už bez gamepadu neobejdete, protože mnoho her není optimalizovaných pro dotykové ovládání. Zprovoznění je však jednoduché. Stačí si stáhnout aplikaci Xbox z Play Store, spustit ji, připojit herní ovladač a můžete si zapnout vybranou hru.

U jablečných zařízení je proces odlišný, protože aplikace Xbox nepodporuje hraní skrze cloud. Do nabídky Xbox Cloud Gaming se dostanete skrze prohlížeč Safari, když do URL okna zadáte adresu xbox.com/play. Poté je nutné se přihlásit, připojit herní ovladač, vybrat hru a pustit se do ní.

Streamování her na chytré televizi

Cloudové hraní je dostupné i na chytrých televizích, nativně ho však podporují jen dva hlavní výrobci. Samsung u většiny modelů od roku 2020 a LG u modelů prodávaných od roku 2022. Pro zprovoznění stačí v obchodě s aplikacemi stáhnout aplikaci Xbox, přihlásit se, připojit herní ovladač a začít hrát.

Školení Kubernetes

Výrobci televizí obvykle šetří na Wi-Fi modulech, proto je lepší připojit zařízení k internetu kabelem. Vyhnete se tak častému snižování rozlišení a udržíte stabilnější odezvu. Důležitá je také přítomnost Bluetooth, bez něj gamepad k televizi nepřipojíte.

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zdroj: Microsoft

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Autor článku

Richard Šimáček

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