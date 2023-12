Xiaomi 13T: smartphone s vlajkovými parametry za cenu střední třídy (recenze)

Obsah balení:

V balení nového Xiaomi 13T se nachází vše, co můžete k smartphonu potřebovat. Mimo samotného telefonu se v krabičce nachází dále 67W napájecí adaptér, metrový USB-A/USB-C kabel a silikonové pouzdro. To sice nikterak extra neochrání obří modul fotoaparátů, jako základní ochrana ale postačí.

Obsah balení rozhodně neurazí Autor: Cnews

Pro úplnost ještě doplním sadu příruček a už z výroby nalepenou ochrannou folii na displeji smartphonu. Ta opět co do kvality nikterak neoslní, společně se silikonovým krytem ale poslouží jako základní ochranné kombo.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 162,2 × 75,7 × 8,5 mm; 193 g Zpracování: displej s odolným sklem Gorilla Glass 5, záda ze skla nebo umělé kůže, rám z plastu, odolnost IP68 Displej: 6,67" AMOLED displej, 2712 × 1220 px, 144 Hz, HDR10+, jemnost 446 PPI, jas až 2600 nitů Procesor: Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3,1 GHz, grafický akcelerátor Mali-G610 MC6 RAM a paměť: 8 GB RAM + 256 vnitřního úložiště Selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR, až 1080p@30fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, 1/1.28", f/1.9, 24 mm, PDAF, OIS

teleobjektiv: 50 Mpx, 1/2.88", f/1.9, 50 mm, PDAF, 2násobný optický zoom

širokoúhlý: 12 Mpx, f/2.2, 15 mm

funkce: Leica lens (Authentic, Vibrant) Nahrávání videa: 4K@30fps, 1080p@120/60/30fps, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 67 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou MIUI 14 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6 (802.11 6), Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

USB-C 2.0, NFC, infraport, dual nanoSIM, eSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Z designového hlediska se Xiaomi 13T moc neliší od svého předchůdce, na zadní straně došlo pouze k výraznému rozšíření modulu fotoaparátů. Zadní straně tedy jasně dominuje onen modul, který nad jinak plochými zády vystupuje o 3,2 mm.

V ruce vypadá smartphone prémiově a příjemně se také drží Autor: Cnews

Xiaomi se v případě 13T uchýlilo k třem barevným variantám – světle zelené, černé a modré variantě se zády z umělé kůže. Mnou testovaná černá varianta nabízí decentně konzervativní design, s kterým neuděláte ostudu jak při každodenním životě, tak i při pracovních schůzkách nebo jiných společenských akcích. Skleněná záda jsou ale bohužel magnet na otisky prstů a nešťastnou situaci nezachrání ani silikonový ochranný kryt, s kterým zase telefon celkem nepříjemně klouže v rukou.





Pochvalu ale zaslouží Xiaomi za výborné vyvážení hmotnosti telefonu. Mírně zaoblené rohy společně s mohutným modulem fotoaparátů, o který se při držení prsty „opřou“, přispívají k celkovému pohodlnému a jistému používání.

Pravý bok patří zapínacímu tlačítku a tlačítkům pro změnu hlasitosti (zdroj: Cnews) Na vrchní straně stojí za zmínku infračervený port (zdroj: Cnews) Spodní straně dominuje USB-C doplněné o šuplíček pro SIM karty a hlasitý reproduktor (zdroj: Cnews)

Na vrchní straně smartphonu našel své místo infračervený port, pravý bok pak standardně obývá zapínací tlačítko společně s kolébkou pro regulaci hlasitosti. Na spodní straně najdete napájecí USB-C 2.0 konektor, hlasitý reproduktor a šuplíček pro dvojici nano SIM karet. Mimo to podporuje Xiaomi 13T i eSIM. Další pochvalu zaslouží Xiaomi i za přítomnost zvýšené odolnosti IP68, která umožňuje úplné ponoření smartphonu do vody do hloubky 1 metru.

Displej:

6,67" 144Hz displej je v cenové kategorii špičkou Autor: Cnews

V případě displeje Xiaomi moc neexperimentoval a osadil nové 13T prakticky stejným panelem jako vloni, jen ho mírně vylepšil o modernější technologie. Hlavní dominantou smartphonu je tak 6,67" AMOLED panel s rozlišením 2712 × 1220 px a poměrem stran 20:9. Vzhledem k velikosti displeje je celková jemnost displeje 446 PPI.

Displej je vybaven technologií Dolby Vision a HDR10+, které oceníte pravděpodobně pouze při sledování podporovaného obsahu. Co však potěší, je 144Hz obnovovací frekvence, kterou můžete buď ponechat v adaptivním režimu (frekvence se sama mění na základě zobrazovaného obsahu), nebo ji napevno uzamknout na 60 Hz. Pro ochranu displeje se Xiaomi rozhodlo použít odolné sklo Gorilla Glass 5.

Uživatelské rozhraní:

Nastavení barev displeje Autor: Cnews

Telefon běží na Androidu 13 s uživatelskou nadstavbou MIUI 14, která se od základního Androidu celkem výrazně liší. Naštěstí je v nastavení možné většinu funkcí z MIUI vypnout a alespoň částečně se přiblížit vzhledu čistého Androidu. Pokud si ale naopak libujete v pokročilých možnostech nastavení, budete v prostředí MIUI 14 jako doma.

V nastavení na vás čeká široká paleta možností přizpůsobení domovské obrazovky, ovládacího centra a notifikací, gest a mnoho dalšího. V nastavení je možné také virtuálně rozšířit stávající 8GB RAM paměť až o dalších 8 GB ukousnutím z interního úložiště nebo vytvořit „dvojí prostor“, pomyslný druhý účet v telefonu.

Ovládací panel z MIUI 14 nemusí sednout každému Autor: Cnews

Pochvalu zaslouží Xiaomi i za poměrně dobře zvládnuté odemykání skenováním obličeje a rychlou optickou čtečku v displeji, která je (jako by to výrobci dělali naschvál) jako vždy až moc dole a umístění o pár centimetrů výše by jí slušelo. Omluvou za to je alespoň přítomnost měření srdečního tepu skrze jasné světlo čtečky, které kupodivu přibližně sedělo s výsledky měření skrze mé hodinky Garming Venu Sq 2.

Další pochvala směrem k výrobci směřuje za softwarovou podporu. Xiaomi se poprvé zavázalo ke 4 velkým aktualizacím Androidu a 5 letům bezpečnostních záplat, za což určitě velký palec nahoru. Díky tomu se 13T stává daleko více relevantním zařízením pro dlouhé používání bez starosti o odcizení dat skrze bezpečnostní chyby systému.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Stejně jako v případě displeje i u procesoru Xiaomi nikterak neexperimentoval a osadil nové 13T pouhým upgradem loňského procesoru. Nová 13T je osazena 8jádrovým procesorem Mediatek Dimensity 8200 Ultra vyrobeném na 4nm technologii s maximální frekvencí až 3,1 GHz (1× 3.1 GHz Cortex-A78 + 3× 3.0 GHz Cortex-A78 + 4× 2.0 GHz Cortex-A55). Použitému procesoru sekunduje grafický akcelerátor Mali-G610 MC6.

Xiaomi 13T se prodává s 8 GB RAM paměti a 256GB interním úložištěm. Pokud by vám tato paměťová verze nestačila, máte smůlu a musíte se poohlédnout po některém z cloudových úložišť, smartphone totiž nedisponuje slotem pro paměťové karty.

Silikonový kryt kráse moc nepřidá Autor: Cnews

Samotným výkonem nové Xiaomi 13T neutrhne žebříčky nejvýkonnějších smartphonů, pro bezproblémové a rychlé používání ale Dimensity 8200 Ultra více než postačí. Procesor s vámi bude držet krok při každodenních činnostech a nezalekne se ani náročnějších grafických her. Mou oblíbenou testovací hru Genshin Impact procesor rozjel bez problému na střední nastavení při 60 FPS, podobných výsledků jsem dosáhl i při hraní Diablo Immortal.

Pokud si stále nedokážete představit výkon procesoru, mohou vám pomoci výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 6461 bodů 13 299 bodů 13 hodin a 25 minut 1111 bodů SC 3780 bodů MC 982 121 bodů

Výdrž:

Čím mě Xiaomi 13T příjemně překvapil, je výdrž. Použitá 5000mAh baterie dokáže překvapivě držet krok i při náročnějším dni a ještě vám ponechá dostatek energie do dalšího dne. V praxi jsem tak neměl problém dostat se na dva dny v nenáročném používání, kterým rozumějte občasné hovory, pár hodin poslechu hudby a brouzdání sítěmi.

Detail na 67W napájecí adaptér Autor: Cnews

Pokud telefonu pořádně zatopíte, stane se z něj standardní jednodenní telefon. I tak je ale výdrž na poměry dnešních telefonů mírně nadstandardní. Xiaomi naštěstí přibaluje k telefonu 67W nabíječku, skrze kterou nabijete 50% kapacity baterie za 21 minut, do plna si počkáte přibližně 52 minut. Bezdrátové nebo reverzní nabíjení byste vzhledem k ceně hledali u 13T marně.

z 0 na 50 % baterie z 0 na 70 % baterie z 0 na 100 % baterie 21 minut 31 minut 52 minut

Fotoaparát:

Dalším překvapením u Xiaomi 13T jsou fotoaparáty, které jsou kalibrovány a schváleny společností Leica, o čemž vás smartphone ubezpečí velkým nápisem na modulu fotoaparátů. Leica zde ale není jen tak pro parádu nebo jako nějaké pozlátko, umožňuje vám pohrát si s objektivy a jejich nastavením po vzoru Leica objektivů, nejvíce pak v portrétním režimu, kde se můžete opravdu vyřádit.

V základu máte k dispozici dva styly Leica Authentic a Leica Vibrant, kde každý fotí mírně odlišné fotky a které budou každému subjektivně více či méně vyhovovat. Leica Authentic poskytuje věrnější barevné zabarvení fotek a dává jim jakousi „nálepku“. Nechápejte mě špatně, fotky z Authentic profilu jsou povětšinou nádherné a barvité, vždy ale jasně poznáte podle jakési vinětace, že je fotil smartphone s Authentic režimem. Při zapnutém Authentic stylu také fotoaplikace více krotí HDR, takže stinné části ve fotkách jsou mírnější a dávají více prostor světlejším barvám.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Authentic) (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews)

Naopak u Leicy Vibrant dostanete silnější HDR a softwarové doostřování, takže fotky jsou sice ostřejší, ale působí víc „neosobně“. V celkovém důsledku hodně záleží na vaší náladě a osobních preferencích, oba režimy ale mají co nabídnout a uspokojí jak příznivce barevně vyšperkovaných fotek, tak i ty, kteří preferují realističtější podání barev.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Authentic) (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews)

Hlavní 50Mpx objektiv se světelností f/1.9 je jako vystřižený z Xiaomi 12 Pro a disponuje PDAF ostřením a optickou stabilizací. Toto kombo dává výborné fotky jak ve dne za jasného světla, tak i v noci, i když tady potřebuje telefon někdy trochu více času na zpracování.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Authentic) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Authentic) (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (Leica Vibrant) (zdroj: Cnews)

Další do sestavy je 50Mpx teleobjektiv se světelností f/1.9, PDAF ostřením a 2násobným optickým zoomem. I ten dokáže za denního světla podat velmi dobré výsledky a poskytnou nádherně ostré fotky, svoji úlohu splní i za horšího světla nebo v noci.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (zdroj: Cnews)

Posledním objektivem na zádech Xiaomi 13T je 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. Fotky z něj nejsou vyloženě špatné, vzhledem k cenové hladině telefonu zapadají spíše do průměru. U ultraširokáče hodně záleží na konkrétní situaci a světle, jelikož s ubývajícím světlem razantně ubývá i počet detailů a po rozích je vidět větší rozostření.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný teleobjektiv (zdroj: Cnews)

Přední 20Mpx selfie kamera se světelností f/2.2 pak postačí pro videohovory a nenáročné focení selfíček, zázraky od ní ale nečekejte. Průměrnou kvalitu selfie kamery nevylepší ani přehršel možností od úpravy velikosti nosu, očí, obličeje a dalšího, který je podle mého spíše k ničemu.

Xiaomi 13T dokáže nahrávat video ve 4K rozlišení při 30 FPS, které je díky optické stabilizaci krásně stabilní, škoda jen 30 FPS namísto 60. Přední selfie kamera si pak poradí pouze s 1080p videem při 60 FPS, které opět pro velmi základní nahrávání a videohovory postačí, víc od ní ale nečekejte.

Závěr:

Nové Xiaomi 13T mě příjemně překvapilo. Výrobce do jednoho kusu hardwaru dokázal nacpat dostatek výkonu na několik let dopředu, nádherný 6,67" displej s 12bitovými barvami a obnovovací frekvencí 144 Hz, povedenou výdrž a tělo se zvýšenou odolností IP68. K tomu je dále potřeba připočíst dlouhou softwarovou podporu po vzoru Samsungu a rázem se díváme na vynikající smartphone, který ve všeobecném pojetí v drtivé většině uspokojí dnešní potřeby průměrných uživatelů.

Důležité je také zmínit povedené kombo fotoaparátů s certifikací Leica, které nabízejí mírně odlišné styly fotek, s kterými si hračičkové opravdu vyhrají. Xiaomi 13T se začal prodávat za startovní cenu 650 € (přibližně 15 800 Kč), už nyní je ale možné jej v akci sehnat za lákavou cenu okolo 11 500 Kč. A za tuto cenu je Xiaomi 13T obzvlášť v jeho modré variantě se zády z umělé kůže smartphonem, který bych se nebál s klidným svědomím doporučit.

Letos je to tedy snad poprvé, co levnější model Xiaomi 13T je z pohledu celkové výbavy v poměru k ceně lákavější možností než jeho dražší vlajka Xiaomi 13T Pro.