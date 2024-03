Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: adept na krále střední třídy s 200Mpx fotoaparátem a 120W nabíjením (recenze)

Obsah balení:

Balení Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ obsahuje vše, co pro používání telefonu potřebujete, a k tomu ještě něco navíc. Po vyndání telefonu z krabičky se dostanete k ochrannému pouzdru a špendlíčku pro vytažení slotu na SIM. Xiaomi do balení přidal i napájecí 120W adaptér a metrový USB-A/USB-C kabel.

Xiaomi vám do krabičky přibalí kompletní výbavu, včetně krytu a 120W nabíječky Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 161,4 × 74,2 × 8,9 mm; 199 g Zpracování: displej s odolným sklem Gorilla Glass Victus, záda ze skla nebo polymeru, rám z plastu, odolnost IP68 Displej: 6,67" AMOLED displej, 2712 × 1220 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 446 PPI, jas až 1800 nitů Procesor: Mediatek Dimensity 7200 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 2,8 GHz, grafický akcelerátor Mali G610 MC4 RAM a paměť: 8/12 GB RAM + 256/512 GB vnitřního úložiště Selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, širokoúhlý, HDR, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 23 mm, PDAF, OIS

ultraširokoúhlý: 8 Mpx, f/2.2, 120°

makro: 2 Mpx, f/2.4 Nahrávání videa: 4K@24/30fps, 1080p@120/60, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 120 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou MIUI 14 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6 (802.11 6), Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 2.0, NFC, infraport, dual nanoSIM, eSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ se snaží od konkurence odlišit poměrně výraznými designovými prvky na zádech. Těm dominuje jakási trojice segmentů, přičemž v prvním se nacházejí všechny fotoaparáty a v dalších dvou je pak samostatně přisvětlovací LED dioda a nápis Redmi AI Camera. Zbytek zad je poté konzervativnějšího rázu.

Bílá varianta působí elegantně a něžně (zdroj: Cnews) Fotoaparáty jsou hlavní dominantou zad (zdroj: Cnews)

Vzhledem k dvojici extra mohutných fotoaparátů vystupujících nad ploché tělo o 2,9 mm počítejte s vikláním na stole, v ruce je ale telefon poměrně vyvážený a drží se díky jemně zkoseným rohům dobře. Záda telefonu jsou vyrobena z odolného skla, přičemž na výběr máte z tří barevných variant – bílé, černé a pastelově fialové.

Redmi Note 13 Pro+ se snaží odlišit trojicí segmentů na zádech (zdroj: Cnews) Použitím ochranného krytu zakryjete velké moduly fotoaparátů (zdroj: Cnews)

I přestože je rámeček absencí plastových anténních předělů zjevně plastový, nepůsobí nikterak lacině, právě naopak, na první pohled působí, jako kdyby byl vyrobený z kovu. Na pravém boku se pak tradičně nachází zapínací tlačítko společně s kolébkou pro regulaci hlasitosti, vrchní strana mimo klasické umístění mikrofonů nabízí také infračervený port.





Tlačítka pro zapnutí a regulaci hlasitosti jsou na pravém boku (zdroj: Cnews) Vrchní strana ukrývá mimo mikrofony také infračervený port (zdroj: Cnews) Rozložení spodní strany je poměrně tradiční (zdroj: Cnews)

Spodní část pak obývá USB-C 2.0 konektor doplněný o první z dvojice reproduktorů a šuplíček pro dvojici nanoSIM karet. Redmi Note 13 Pro+ podporuje i eSIM, za což Xiaomi náleží patřičná pochvala. Další pochvalu zaslouží Xiaomi také za přítomnost zvýšené odolnosti IP68, která dodnes v této cenové kategorii není tak úplně standardem.

Displej:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ je osazen 6,67" AMOLED panelem s rozlišením 2712 × 1220 px a 2,5D efektem po bocích. Displej nabízí obnovovací frekvenci až 120 Hz s možností dynamické změny a vysoký jas až 1800 nitů. Na přímém denním světle tak nebudete mít s používáním telefonu problém.

6,67" AMOLED panel s frekvencí 120 Hz bude radost používat (zdroj: Cnews) Detail na selfie kameru s kruhovým výřezem (zdroj: Cnews)

Displej nabízí poměrně komplexní možnosti barevného přizpůsobení Autor: Cnews

Displej telefonu navíc podporuje HDR10+ a Dolby Vision, což ocení zejména ti, kteří se na telefonech rádi dívají na podporovaný obsah například skrze některé streamovací platformy. Jako ochranu zvolilo Xiaomi odolné krycí sklo Gorilla Glass Victus, navrch vám k tomu z výroby nalepilo i základní ochrannou folii.

V nastavení displeje je možné mimo klasická nastavení navíc i aktivovat čtecí režim nebo si podrobně přizpůsobit barevné schéma displeje podle sRGB nebo DCI-P3 gamutů. Zamrzí tak jen absence funkce Always-on jako takové, byť Xiaomi ji nahrazuje jakousi plácanicí rozsvícení displeje na 10 sekund při příchozí notifikaci.

Uživatelské rozhraní:

Informace o systému Autor: Cnews

Základním softwarovým kamenem Redmi Note 13 Pro+ je Android 13 s uživatelskou nadstavbou MIUI 14.0.5, který s sebou přináší upravené uživatelské rozhraní, domovskou obrazovku, panel nastavení a řadu vlastních funkcí. Pokud těmto vychytávkám a přehršelu vylepšení od Xiaomi moc neholdujete, můžete si v nastavení vše upravit téměř do podoby čistého Androidu. Bohužel společně s nadstavbou MIUI do telefonu připutuje klasicky spousta zbytečného balastu, který musíte při prvním používání ručně odinstalovávat.

Systém je ale perfektně odladěný a během testování se mi jen zřídka stalo, že by se zasekl nebo nedokázal držet tempo s mými potřebami. Pochvalu zaslouží i haptická odezva, která příjemně doplňuje stisk tlačítek nebo gesta. Výtky nemám ani k optické čtečce v displeji, která je klasicky až moc dole, avšak její rychlost a spolehlivost je příkladná.

Xiaomi pro tento model stanovil 3 roky velkých aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat, což v porovnání s Applem nebo Samsungem není žádná sláva, stále je to ale trochu více, než co nabízí konkurence například v podobě Asusu.

Výkon:

Informace o procesoru v CPU-Z Autor: Cnews

Hlavním srdcem telefonu je 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7200 vyrobený na 4nm technologii s frekvencí až 2,8 GHz, kterému přisluhuje grafický čip Mali G610 MC4. I přestože použitý procesor nepatří mezi to nejvýkonnější, co v telefonech můžete aktuálně dostat, svým výkonem se rozhodně nemá za co stydět a bude s vámi v drtivé většině držet krok.

Telefon je možné zakoupit buď v kombinaci 8 GB RAM a 256 GB vnitřního úložiště, případně s 12 GB RAM a 512GB vnitřním úložištěm. To vám bude muset stačit, jelikož telefon nedisponuje žádným slotem pro paměťové karty.

Procesor má dostatek výkonu pro každodenní činnosti, natáčení 4K videa a hraní více či méně náročných her. S mým oblíbeným testovacím kouskem Genshin Impact si telefon poradil bez problémů na střední grafické nastavení s 60 FPS, další hry typu Diablo Immortal na tom byly dost podobně. Při delším hraní ale počítejte, že se telefon hlavně v části okolo fotoaparátů bude zahřívat.

Surový výkon procesoru mohou vystihnout také výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 4346 bodů 12 641 bodů 11 hodin a 23 minut 1103 bodů SC 2659 bodů MC 732 803 bodů

Výdrž:

Jedním z hlavních lákadel Redmi Note 13 Pro+ je bezesporu rychlé 120W nabíjení, které vám má vmžiku dodat potřebná procenta baterie pro další používání. K tomu je také zapotřebí pořádná nabíječka, kterou vám společně s metrovým USB-A/USB-C kabelem přidá výrobce do krabičky. Nabíječka nabije 50 % kapacity baterie za 16 minut, do plna počítejte s necelými 40 minutami.

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie 16 minut 23 minut 37 minut

Pokud nepotřebujete takto extrémně rychlé nabíjení a telefon nabíjíte kupříkladu přes noc, můžete zapnout režim Ochrany baterie při nočním nabíjení, čímž se sníží nabíjecí výkon ve prospěch životnosti baterie.

Detaily o napájecím 120W adaptéru Autor: Cnews

Uvnitř telefonu se nachází 5000 mAh baterie, která nabízí vesměs standardní jednodenní až jedenapůldenní výdrž, pokud se malinko při používání uskromníte. Výdrž samozřejmě záleží na tom, jak často a intenzivně hodláte telefon používat.

Fotoaparát:

Dalším velkým lákadlem Redmi Note 13 Pro+ je hlavní 200Mpx fotoaparát. My uživatelé už sice dávno víme, že velká čísla nejsou vše, ale jako marketingové lákadlo slouží toto číslo výborně. Pojďme se ale na fotoaparáty podívat blíže.

Jak bylo řečeno, hlavní parádu obstarává 200Mpx senzor se světelností f/1.7, optickou stabilizací obrazu a PDAF ostřením. Za dobrého světla dokáže hlavní fotoaparát podat vcelku pěkné fotky, které jsou vždy ostré, dynamicky barevné a mají svoji hloubku. U fotek zároveň není vidět extravelký postprocessing, který by vyumělkoval fotky takovým způsobem, jakým to dělá třeba Samsung.

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 200Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 4násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 200Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 4násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

S horším světlem ale kvalita snímků klesá, stále se však jedná o relativně dobré fotky, s kterými si ostudu neuděláte. Co však už taková paráda není, je 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a úhlem záběru 120°. Za dne nejsou fotky nikterak oslňující a je na nich místy vidět značné rozostření, v noci je pak úbytek detailů a ostrost ještě horší.

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 200Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 4násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Závěrečné trio zadních fotoaparátů zakončuje 2Mpx makro, které je pak prakticky jen do počtu a úplně zbytečné. Jeho fotky jsou špatné i za dne a s nějakou detailností zde nemůžete vůbec počítat. Přední 16Mpx selfie kamera postačí pro běžné nenáročné uživatele, portrétní režim mi ale přijde značně nedokonalý.

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 200Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 4násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 200Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 4násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Co však příjemně překvapilo, je 4násobný digitální zoom, který je jen výřezem ve velkém 200Mpx snímku. Zde se ukazuje pravá síla vysokého počtu megapixelů a za dobrého světla jsou na poměry digitálních zoom snímků fotky více než dobré. Fotoaplikace pak nabízí maximální zoom až 10×, jeho použitelnost je ale vesměs k ničemu.

Malou útěchou je alespoň podpora 4K videí při 30 FPS, avšak bez optické stabilizace. Pokud ji chcete zapnout, přepne se nahrávání automaticky na 1080p video při 30 FPS, což je podle mého názoru trochu škoda.

Závěr:

Co říci závěrem? Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ není vyloženě špatný telefon, avšak drobné nedostatky mu zbytečně srážejí body v celkovém hodnocení. Zpracování a design telefonu nejsou vůbec na špatné úrovni, a obzvláště v pastelově fialové variantě vypadá smartphone jako stylovka, kterou zaujmete. Potěší rovněž zvýšená odolnost IP68, 120Hz AMOLED panel s podporou Dolby Vision a extrémně rychlé 120W nabíjení.

Kvality hlavního 200Mpx fotoaparátu zbytečně kazí průměrné šíro a makrosenzor, což ovšem nevadí, pokud patříte mezi uživatele, kteří stejně vše fotí jen skrze hlavní fotoaparát a ostatní ani nezapnou. Za vyloženě nepřijatelnou považuji i hromadu bloatwaru, která vám společně s MIUI 14 dorazí v systému a kterou musíte zbytečně ručně odinstalovávat.

Pokud jste však ochotni tyto nedostatky přehlédnout a Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ se vám líbí jak po designové, tak i po funkční stránce, špatnou koupi s ním rozhodně neuděláte. Aktuálně je smartphone k dispozici v 8/256GB variantě za cenu okolo 10 400 Kč, za příplatek okolo 1500 Kč se pak můžete dostat na 12/512GB verzi.