Xiaomi vylepšil oblíbený senzor kvality vzduchu. Za pár stovek změří teplotu, vlhkosti a nově i CO2

Interiérový senzor Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 se v současné době prodává za ceny kolem 230 Kč a patří k nejoblíbenějším ve své kategorii. Zanedlouho se i na český trh dostane vylepšená verze s označením Pro, která vedle teploty a vlhkosti bude měřit i koncentraci CO2. Ukazovat bude jak přesnou hodnotu, tak kvalitu ovzduší na zjednodušené škále.
Odhalí „vydýchaný“ vzduch
Novinka dostala větší 3,6" displej typu LCD, který se o něco zvětšil z původních 3,2". Nízkopříkonový senzor CO2 od společnosti Sensirion měří nepřetržitě v rozsahu 400 až 5 000 ppm a zobrazuje ji s rozlišením 1 ppm. Barevný ukazatel zůstává zelený do 1 000 ppm, mezi 1 000 a 1 500 ppm přechází do žluté a nad 1 500 ppm varuje červeně. Není nutné tedy sledovat přesnou hodnotu, barevná škála rychle napoví, kdy je potřeba vyvětrat.
Teplotu měří v rozsahu 0 až 60 °C s rozlišením 0,1 °C, vlhkost od 0 do 99 % RH s rozlišením 1 % RH. Zařízení je velmi úsporné – maximální příkon činí 69 mW a jedna baterie CR2450 má podle Xiaomi vydržet přibližně rok.
Displej zobrazuje také datum, den v týdnu, čas, teplotu, vlhkost a zmíněnou koncentraci CO2. Mezi rozvrženími lze přepínat stiskem jediného dostupného tlačítka. Zařízení lze použít zavěšené na zdi díky držáku, případně lze pomocí stojanu položit kamkoliv do interiéru.
Automatizace přes bránu
Bezdrátovou komunikaci obstarává Bluetooth 5.0 Low Energy. Pro zobrazení naměřených hodnot v historii v aplikaci Mi Home je ale potřeba kompatibilní brána. Aplikace pak kreslí grafy teploty, vlhkosti a CO2, takže lze sledovat denní vývoj i delší trendy. Stejně tak lze měřené hodnoty zapojit do automatizací, jako je upozornění na vysoké hodnoty třeba pomocí chytrého osvětlení nebo reproduktoru.
Na domovském čínském trhu se začne Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Pro prodávat na konci září za cenu 117 juanů. Českou cenu tak můžeme odhadovat někde kolem 700–800 Kč. To sice bude výrazně vyšší cena než u současné verze bez měření CO2, zároveň ale půjde o nejlevnější chytrý senzor s tímto typem měření. Nejbližší konkurencí bude SONOFF AirGuard CO2, který se u nás prodává za ceny lehce nad tisícovkou.
Zdroj: Notebookcheck