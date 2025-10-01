YouTube vyplatil Trumpovi 22 milionů za blokování účtu. Další miliony platil Twitter, Facebook i Paramount

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vyplatí Alphabet, mateřská společnost Googlu 22 milionů dolarů. Půjde o vyrovnání za zablokování účtu na platformě YouTube těsně po nepokojích v Kapitolu 6. ledna 2021. Součástí hromadné žaloby byli i další subjekty, kterým poputuje dalších 2,5 milionu dolarů.
Donald Trump tuto žalobu podal ihned v roce 2021 a youtubový účet mu byl obnoven o dva roky později. Nejde přitom o první případ, kdy technologické nebo mediální společnosti platí Donaldu Trumpovi za tehdejší blokování účtů. Společnost X (dříve Twitter) vyplatila americkému prezidentovi odškodnění kolem 10 milionů dolarů. Stalo se tak krátce poté, co společnost převzal a přejmenoval Elon Musk, tedy blízký spojenec Donalda Trumpa s angažmá v původní Trumpově administrativě.
Nejen YouTube
O politických tlacích na urovnání sporů vyplacením odškodnění se hovoří i v souvislosti s YouTube. Jen před pár týdny zaslal Alphabet dopis Justičnímu výboru, ve kterém kritizuje tlak ze strany současné administrativy na moderování obsahu. Mimo jiné platforma YouTube obnoví mnohé kanály, které byly původně zablokovány kvůli šíření dezinformací v průběhu pandemie COVID-19.
Rovněž společnost Meta, provozující sociální síť Facebook, byla nucena prezidentovi vyplatit vyrovnání ve výši 25 milionů dolarů. Dalších 16 milionů platila Trumpovi společnost Paramount provozující kanál CBS. Tu Trump zažaloval za údajnou úpravu rozhovoru s tehdejší kandidátkou na prezidentku Kamalou Harris.
Jen tři týdny po vyplacené této částky schválila Federální komise pro komunikace (FCC) dlouhou připravovanou akvizici Paramountu společností Skydance. I tady se spekuluje o politickém tlaku, který měl předcházet posvěcení této transakce v hodnotě 8 miliard dolarů.
Vyplacené prostředky směřují do organizace Trust for Nation Mall, která má na starost výstavbu tanečního sálu v rámci Bílého domu.
Zdroj: Engadget