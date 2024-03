Z 3nm čipů budou najednou 2nm. Po Intelu svoje technologie přečísluje i Samsung

Je to pár let, co Intel přistoupil k přečíslování svých výrobních procesů. U 7nm (dřív 10nm) to celkem dávalo smysl, ale je otázka, zda nejsou marketingově nadnesená čísla u budoucích procesů. Zdá se, že Intel spustil vlnu přeznačování technologií i u konkurentů, kdy přifouknutí (či možná spíš „stlačení“) čísel u jedné firmy povede k marketingovému zveličení (či „zmenšení“…) i ostatní. Nyní totiž bude přečíslovávat i Samsung.

Situace to možná není nepodobná Intelu. Samsung oznámil, že přejmenuje proces SF3, což byla doteď druhá generace 3nm technologie, rovnou na 2nm proces. Není to kompletní přejmenování 3nm generace.

Samsung má první generaci 3nm procesu označenou SF3E či také 3GAE, přičemž ono E by asi mělo odkazovat k „Early“. Takto Samsung už dříve značil první verze nových procesů (například 14LPE, 4LPE), po nichž pak přicházely vylepšené zralejší verze „Plus“ (14LPP, 4LPP). V tomto případě zůstane „Early“ proces SF3E nominálně v 3nm generaci, ale pokročilejší varianta dosud označená SF3 (toto je jméno pro foundry klienty) nebo 3GAP (to je interní jméno pro produkty Samsungu) bude přejmenována na proces SF2. Je to tedy trošku podobné, jako když Intel přejmenoval čtvrtou generaci 10nm procesu (10nm Enhanced SuperFin) na Intel 7.





Tato informace je zatím neoficiální a Samsung ji odmítl komentovat. Avšak nepopřel ji. Firma má údajně oznámit nějaké podrobnosti ke své roadmapě výrobních procesů v budoucnosti a je možné, že toto oznámení bude jejich součástí.

Podle korejské verze ZDNetu, který o věci informoval, byla tato změna začátkem letošního roku údajně oznámena různým partnerům, kteří proces měli používat. Tito klienti údajně kvůli přejmenování podepisovali nové smlouvy, ve kterých se ale prý lišilo jen jméno procesu. To, že se změnilo jméno procesu pro konkrétní chystaný čip, by ale mělo znamenat, že pod tímto novým jménem je technologie se stejnými vlastnostmi (jinak by s připravovaným čipem nebyla kompatibilní).

Kaskádový efekt v roadmapě…

To, že se proces 3GAP/SF3 přejmenoval na 2nm, asi znamená, že se budou měnit i následující generace. To, co bylo předtím pojmenováno jako 2nm proces, se bude asi samo muset posunout níž v nanometrové nomenklatuře. Předchozí roadmapa uváděla po 2nm procesu 1,4nm proces. Je možné, že ze starého 2nm procesu bude po novém třeba 1,8nm nebo 1,6nm proces, pokud rovnou nebude „odšoupnutý níž“ onen 1,4nm proces, pak by se ze starého 2nm procesu mohl stát i nový 1,4nm proces. Starý 1,4nm proces by musel také jít níž.

Je nicméně možné, že Samsung nově číselně odstupňuje jednotlivé varianty, které doteď odlišovala jen písmenka. Takže například ze starého 2nm early procesu bude po novém 1,8nm generace, z plusového procesu 1,6nm generace a tak dále. Toto by zjednodušilo a do jisté míry zpřehlednilo značení proti současnému stylu s různými písmenky.

Roadmapa výrobních procesů Samsungu z roku 2022 Autor: Samsung, via: Tom's hardware

Šlo by o podobné schéma, jaké má teď Intel, který sice také používá písmenka pro upravené a vylepšené verze procesu, ale podle jeho slov to bude tak, že pokud by vylepšená verze určitého procesu měla výrazně lepší parametry (o dvouciferná procenta), rovnou už dostane nové nižší číslo.

… a u konkurentů?

Je otázka, jak zareaguje TSMC. Pokud by také v reakci „vylepšilo“ číslování, aby to nevypadalo, že je pozadu (zatímco reálně je spíš technologickou jedničkou), pak by tato vlna přeznačení objela kompletní kolečko a je otázka, zda by zase ti, kdo s tím začali (tedy zde Intel), nechtěli kontrovat a dál přihodit. Na druhou stranu TSMC má tak dobrou pozici a asi i pověst, že si dost možná dovolí svá čísla ponechat vyšší a naopak se chlubit, že „naše 3 nm jsou na úrovni 2 nebo 1,8 nm u konkurentů“.

