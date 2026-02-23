Z Microsoftu odchází herní ikona: Phil Spencer vedl Xbox a vytvářel Game Pass, teď jej nahradí šéfka AI

Phil Spencer nastoupil do Microsoftu jako stážista v roce 1988, postupně vystřídal několik divizí a pozic, aby nakonec v roce 2014 na nejdelší dobu zakotvil v divizi Xboxu. Tu vedl s většími či menšími úspěchy až doposud, kdy jej v čele herní divize střídá Asha Sharma.
Zachránce Xboxu
Spencer do vedení herní divize Microsoftu nastoupil v době, kdy platforma ztrácela důvěru části hráčů po problematickém startu konzole Xbox One. Postupně změnil celé směřování směrem ke službám a vývoji vlastních her. Pod jeho vedením vznikl a byl rozšířen model předplatného Game Pass a Microsoft zároveň realizoval několik zásadních akvizic – včetně převzetí společnosti Activision Blizzard. Herní divize se tak proměnila z tradičního výrobce konzolí na globálního vydavatele s rozsáhlým portfoliem studií. Spencer má v následujících měsících působit v poradní roli, aby zajistil kontinuitu řízení.
Novou šéfkou divize Microsoft Gaming se stává Asha Sharma, dosavadní manažerka z oblasti umělé inteligence v rámci Microsoftu. Její profesní profil je spojen především s produktovým řízením a vývojem technologických platforem, nikoli s tradičním herním vývojem.
Jmenování Sharmy je vnímáno jako signál, že Microsoft chce ještě těsněji propojit herní byznys s technologickými a AI iniciativami firmy. Sama nová šéfka podle interní komunikace zdůrazňuje, že prioritou zůstává kvalita herního obsahu a stabilita platformy. Kritici však upozorňují na její omezené zkušenosti přímo z herního průmyslu.
Nová šéfka se i proto rozhodla pro netradiční krok – zveřejnila svůj xboxový profil s nickem AMRAHSAHSA. Byť udává, že je mezi hráči nováčkem, má na svém profilu nemalých 10 870 bodů a několik dohraných titulů. Ještě zvláštnější je, že první achievement byl na tomto účtu odemčen teprve v polovině ledna, a to konkrétně v Halo Infinite. Na profilu se dále objevují hry jako Forza Horizon 5, Keeper, Call of Duty, Borderlands 2 nebo Fallout 76. Zcela legitimně a věrohodně tento profil nepůsobí. Důležitější ale bude působení samotné Sharmy ve vedení divize.
