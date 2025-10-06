Cnews.cz  »  Internet  »  Z obyčejné myši na odposlouchávací zařízení. Vědci objevili děsivou slabinu periférií, které mají lidé běžně doma

Hardware   Internet

Z obyčejné myši na odposlouchávací zařízení. Vědci objevili děsivou slabinu periférií, které mají lidé běžně doma

Dominik Dobrozenský
Dnes
2 nové názory

Sdílet

E-Mic-Mouse přetvoří obyčejnou myš ve „štěnici“ Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
E-Mic-Mouse přetvoří obyčejnou myš ve „štěnici“
Lze odposlouchávat uživatele i bez mikrofonu? Ano, stačí vám k tomu obyčejná myš a nově objevená metoda útoku zvaná Mic-E-Mouse.

Představte si, že při nákupu nahlas přepisujete číslo platební karty, a další den zjistíte, že máte vyluxovaný účet. Zní to jako extrém? Možná, ale není to nemožné. Skupina výzkumníků z Kalifornské univerzity v Irvine totiž dokázala, že běžné optické myši mohou fungovat jako provizorní mikrofony.

Jednoduše sledují povrchové vibrace, zachytí otřesy způsobené hlasem a převedou je na slyšitelná data.

Zdroj: Youtube.com

Senzor s vysokým rozlišením jako mikrofon

Jak to celé funguje? Moderní myši s vysokým rozlišením (řádově 20 000 DPI a více) skenují povrch velmi často a citlivě. Díky tomu jsou schopné zachytit akustické vibrace, které se přenášejí přes stůl nebo podložku. Následně se použije Wienerův filtr pro odstranění šumu a modely strojového učení a umělé inteligence ke zpracování do reálné slyšitelné podoby.

Celé kouzlo začíná, když má uživatel myš připojenou k napadenému počítači. Nemusí se přitom jednat o žádný složitý virus fungující skrze bezpečnostní díry nebo systémová zadní vrátka. Může se jednat o něco jednoduchého, například infikovaný bezplatný software vyžadující ovládání pomocí myši (jako například kreativní aplikace nebo videohry). Datové „pakety“ se signálem pak putují k útočníkovi, který z nich dokáže extrahovat vaši řeč.

Příklad hrozby Mic-E-Mouse

Příklad hrozby Mic-E-Mouse

Autor: Mic-E-Mouse

„S pouze zranitelnou myší a počítačem oběti s kompromitovaným nebo dokonce neškodným softwarem (v případě webové útočné plochy) ukazujeme, že je možné shromažďovat data paketů myši a extrahovat zvukové vlny,“ poukazují vědci na svých webových stránkách. Úplné PDF se studií najdete zde.

Nemusíte se ale obávat, že se vaše myš promění v odposlouchávací zařízení. Stačí dodržovat základní zásady digitální hygieny (pravidelné aktualizace, opatrnost při instalaci neznámého softwaru).

Cyber25

Jeden příklad z historie

Podobné techniky odposlechu nejsou úplnou novinkou. Připomeňme si například známý případ „The Thing“ ze 40. let minulého století, kdy Sovětský svaz umístil pasivní mikrofon do repliky Velké pečeti darované americkému velvyslanci. Ten byl aktivován pouze zasažením vysokofrekvenčního radiového signálu, díky čemu zůstal celých 7 let bez povšimnutí.

AI babička od O2 dorazila do Česka. Bravurně drží podvodníky na lince, aby nemohli okrádat jiné Přečtěte si také:

AI babička od O2 dorazila do Česka. Bravurně drží podvodníky na lince, aby nemohli okrádat jiné

zdroj: Mic-E-Mouse, Wikipedia

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Pamatuju si, že "nedávno" jste psali, že jde odposlouchávat i skrze HDD, to taky nějak ale vyčpělo do prázdna.
Pan Jaroslav Crha

Nejnovější

Anketa

Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI