Z obyčejné myši na odposlouchávací zařízení. Vědci objevili děsivou slabinu periférií, které mají lidé běžně doma

Představte si, že při nákupu nahlas přepisujete číslo platební karty, a další den zjistíte, že máte vyluxovaný účet. Zní to jako extrém? Možná, ale není to nemožné. Skupina výzkumníků z Kalifornské univerzity v Irvine totiž dokázala, že běžné optické myši mohou fungovat jako provizorní mikrofony.
Jednoduše sledují povrchové vibrace, zachytí otřesy způsobené hlasem a převedou je na slyšitelná data.
Senzor s vysokým rozlišením jako mikrofon
Jak to celé funguje? Moderní myši s vysokým rozlišením (řádově 20 000 DPI a více) skenují povrch velmi často a citlivě. Díky tomu jsou schopné zachytit akustické vibrace, které se přenášejí přes stůl nebo podložku. Následně se použije Wienerův filtr pro odstranění šumu a modely strojového učení a umělé inteligence ke zpracování do reálné slyšitelné podoby.
Celé kouzlo začíná, když má uživatel myš připojenou k napadenému počítači. Nemusí se přitom jednat o žádný složitý virus fungující skrze bezpečnostní díry nebo systémová zadní vrátka. Může se jednat o něco jednoduchého, například infikovaný bezplatný software vyžadující ovládání pomocí myši (jako například kreativní aplikace nebo videohry). Datové „pakety“ se signálem pak putují k útočníkovi, který z nich dokáže extrahovat vaši řeč.
„S pouze zranitelnou myší a počítačem oběti s kompromitovaným nebo dokonce neškodným softwarem (v případě webové útočné plochy) ukazujeme, že je možné shromažďovat data paketů myši a extrahovat zvukové vlny,“ poukazují vědci na svých webových stránkách. Úplné PDF se studií najdete zde.
Nemusíte se ale obávat, že se vaše myš promění v odposlouchávací zařízení. Stačí dodržovat základní zásady digitální hygieny (pravidelné aktualizace, opatrnost při instalaci neznámého softwaru).
Jeden příklad z historie
Podobné techniky odposlechu nejsou úplnou novinkou. Připomeňme si například známý případ „The Thing“ ze 40. let minulého století, kdy Sovětský svaz umístil pasivní mikrofon do repliky Velké pečeti darované americkému velvyslanci. Ten byl aktivován pouze zasažením vysokofrekvenčního radiového signálu, díky čemu zůstal celých 7 let bez povšimnutí.
zdroj: Mic-E-Mouse, Wikipedia