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Z Ontaria je Amerika. Trumpovo přejmenování dorazilo do map, ale Google ho ukazuje jen američanům

Dominik Dobrozenský
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Donald Trump při podepsání nařízení o přejmenování jezera Ontario na „Lake America“ ve Spojených státech Autor: The Associated Press
Donald Trump při podepsání nařízení o přejmenování jezera Ontario na „Lake America“ ve Spojených státech
Jezero Ontario má podle Googlu nové jméno, Američané vidí Lake America, Kanaďané své Ontario a zbytek světa raději obě názvy najednou.
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Google začal v mapách přepisovat názvy podle nové americké reality. Uživatelům ve Spojených státech se jezero Ontario nově zobrazuje jako Lake Amerika. Kanaďané ale o své Ontario nepřišli a ve zbytku světa Google raději ukazuje názvy rovnou oba dva.

Změna nepřišla přímo od Googlu, nýbrž od současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který před nedávnem nechal jezero oficiálně přejmenovat. Americký Geographic Names Information System (GNIS) sloužící jako databáze geografických názvů ve Spojených státech tak nově uvádí jezero Ontario pod názvem Lake Amerika.

V Americe tak, ve zbytku světa jinak

Výsledek je tak poněkud bizarní. Pokud si Mapy Google otevře uživatel v USA, uvidí místo dosavadního Lake Ontario označení Lake America. Na kanadské straně hranic se nic nemění a lidé vidí tradiční Lake Ontario. A my ostatní ve zbytku světa pak vidíme názvy oba.

Jak vidí uživatelé Late Ontario/America v různých státech

Jak vidí uživatelé Late Ontario/America v různých státech

Autor: Google

Jak se na změnu názvu staví další provozovatelé map? Apple název jezera zatím neupravil a rovněž ani veřejně neřekl, jak se ke změně postaví. Tradiční označení zatím ponechávají také české Mapy.com. Ty názvy přebírají z OpenStreetMap (OSM).

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„Názvy proto neurčujeme sami ani je nepřizpůsobujeme podle lokality či preferencí konkrétního uživatele, jak to dělají některé jiné mapové služby. Pokud jde o přejmenování Ontarijského jezera v USA, budeme i v tomto případě vycházet z dat OpenStreetMap“ řekla serveru Lupa.cz Veronika Geltner.

zdroje: Google, USGS, AP NewsLupa

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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