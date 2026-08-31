Z Ontaria je Amerika. Trumpovo přejmenování dorazilo do map, ale Google ho ukazuje jen američanům

Google začal v mapách přepisovat názvy podle nové americké reality. Uživatelům ve Spojených státech se jezero Ontario nově zobrazuje jako Lake Amerika. Kanaďané ale o své Ontario nepřišli a ve zbytku světa Google raději ukazuje názvy rovnou oba dva.
Změna nepřišla přímo od Googlu, nýbrž od současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který před nedávnem nechal jezero oficiálně přejmenovat. Americký Geographic Names Information System (GNIS) sloužící jako databáze geografických názvů ve Spojených státech tak nově uvádí jezero Ontario pod názvem Lake Amerika.
V Americe tak, ve zbytku světa jinak
Výsledek je tak poněkud bizarní. Pokud si Mapy Google otevře uživatel v USA, uvidí místo dosavadního Lake Ontario označení Lake America. Na kanadské straně hranic se nic nemění a lidé vidí tradiční Lake Ontario. A my ostatní ve zbytku světa pak vidíme názvy oba.
Jak se na změnu názvu staví další provozovatelé map? Apple název jezera zatím neupravil a rovněž ani veřejně neřekl, jak se ke změně postaví. Tradiční označení zatím ponechávají také české Mapy.com. Ty názvy přebírají z OpenStreetMap (OSM).
„Názvy proto neurčujeme sami ani je nepřizpůsobujeme podle lokality či preferencí konkrétního uživatele, jak to dělají některé jiné mapové služby. Pokud jde o přejmenování Ontarijského jezera v USA, budeme i v tomto případě vycházet z dat OpenStreetMap“ řekla serveru Lupa.cz Veronika Geltner.