Cnews.cz  »  Televize

Televize

Sony smaže lidem Terminátora a dalších 550 filmů, které si za plnou cenu koupili v PlayStation Store

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mezi odstraněnými filmy se mimo jiné nachází Terminátor 2. Autor: Ilustrace ChatGPT
Mezi odstraněnými filmy se mimo jiné nachází Terminátor 2.
Z PlayStation Store zmizí od 1. září více než 500 filmů a seriálů, jejichž licenci drží StudioCanal. Vedle obchodu je ale smaže i z uživatelských knihoven. Mezi tituly nechybí ani John Wick nebo Terminator 2.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Pokud jste si mysleli, že digitálně zakoupené filmy jsou navždy vaše, Sony vás rychle vyvede z omylu. Z evropské a britské mutace PlayStation Store totiž nyní zmizí celkem 551 filmů a seriálů, jejichž distribuci zajišťovalo StudioCanal. Obsah přitom nezmizí pouze z obchodu, smazán bude i z knihoven uživatelů, kteří za ně v minulosti zaplatili.

Mizí celé knihovny

Seznam zahrnuje známé filmy a seriály. Vedle známých titulů jako Terminator 2: Judgment Day, Apocalypse Now: The Final Cut, Rambo First Blood, Paddington 2 nebo Moonlight, na něm jsou také evropské filmy a několik sezon seriálů. Kompletní seznam lze nalézt na webu Sony, kde se nachází i velmi stručné oznámení této změny.

Sony se neobtěžovalo velkým vysvětlováním ani kompenzací (například v kreditech). Od uvedeného data už zkrátka uživatelé nebudou mít přístup k dříve zakoupenému obsahu od StudioCanal a položky zmizí z jejich videotéky. Sony krok vysvětluje licenčními smlouvami.

Slibem nezarmoutíš

Sony už 31. srpna 2021 ukončilo prodej a půjčování filmů a seriálů přes PlayStation Store. Tehdy uvedla, že dříve zakoupený obsah bude dál dostupný pro přehrávání na PS4, PS5 a mobilních zařízeních. Nyní je ale jasné, že tomu tak minimálně u obsahu s licencí StudioCanal nebude.

Podobný problém se u PlayStationu neobjevuje poprvé. V roce 2022 přišli o část obsahu od StudioCanal uživatelé v Německu a Rakousku. V roce 2023 vyvolalo podobnou pozornost oznámení o odstranění pořadů Discovery. Sony ale tehdy po nové dohodě s držitelem práv plán změnila. U aktuálního seznamu StudioCanal zatím takový obrat oznámen není.

Školení Kubernetes

Konec her na discích, na konzolích Sony už je koupíte jenom digitálně. Má to stinné stránky Přečtěte si také:

Konec her na discích, na konzolích Sony už je koupíte jenom digitálně. Má to stinné stránky

Jednání Sony tak znovu otevírá téma toho, co vlastně znamená nákup digitální kopie. Uživatel získává přístup svázaný s účtem, obchodem a licencemi mezi platformou a držitelem práv. Obdobně se nyní řeší i konec distribuce her na fyzických nosičích od ledna 2028 pro PlayStation. Je tak možné, že nová generace konzole bude k dispozici pouze ve verzi bez mechaniky.

Zdroj: Sony

Vstoupit do diskuse
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz