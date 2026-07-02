Sony smaže lidem Terminátora a dalších 550 filmů, které si za plnou cenu koupili v PlayStation Store

Pokud jste si mysleli, že digitálně zakoupené filmy jsou navždy vaše, Sony vás rychle vyvede z omylu. Z evropské a britské mutace PlayStation Store totiž nyní zmizí celkem 551 filmů a seriálů, jejichž distribuci zajišťovalo StudioCanal. Obsah přitom nezmizí pouze z obchodu, smazán bude i z knihoven uživatelů, kteří za ně v minulosti zaplatili.
Mizí celé knihovny
Seznam zahrnuje známé filmy a seriály. Vedle známých titulů jako Terminator 2: Judgment Day, Apocalypse Now: The Final Cut, Rambo First Blood, Paddington 2 nebo Moonlight, na něm jsou také evropské filmy a několik sezon seriálů. Kompletní seznam lze nalézt na webu Sony, kde se nachází i velmi stručné oznámení této změny.
Sony se neobtěžovalo velkým vysvětlováním ani kompenzací (například v kreditech). Od uvedeného data už zkrátka uživatelé nebudou mít přístup k dříve zakoupenému obsahu od StudioCanal a položky zmizí z jejich videotéky. Sony krok vysvětluje licenčními smlouvami.
Slibem nezarmoutíš
Sony už 31. srpna 2021 ukončilo prodej a půjčování filmů a seriálů přes PlayStation Store. Tehdy uvedla, že dříve zakoupený obsah bude dál dostupný pro přehrávání na PS4, PS5 a mobilních zařízeních. Nyní je ale jasné, že tomu tak minimálně u obsahu s licencí StudioCanal nebude.
Podobný problém se u PlayStationu neobjevuje poprvé. V roce 2022 přišli o část obsahu od StudioCanal uživatelé v Německu a Rakousku. V roce 2023 vyvolalo podobnou pozornost oznámení o odstranění pořadů Discovery. Sony ale tehdy po nové dohodě s držitelem práv plán změnila. U aktuálního seznamu StudioCanal zatím takový obrat oznámen není.
Jednání Sony tak znovu otevírá téma toho, co vlastně znamená nákup digitální kopie. Uživatel získává přístup svázaný s účtem, obchodem a licencemi mezi platformou a držitelem práv. Obdobně se nyní řeší i konec distribuce her na fyzických nosičích od ledna 2028 pro PlayStation. Je tak možné, že nová generace konzole bude k dispozici pouze ve verzi bez mechaniky.
Zdroj: Sony