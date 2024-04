Zabijácké ARM procesory od Qualcommu jsou konečně tady. Vydání už příští týden

Velká očekávání byla vkládána do ARM procesorů Nuvia, z nichž se eventuálně stal Snapdragon X Elite. Už za pár dní by měl nastat okamžik, kdy se po dlouhém čekání začnou prodávat. Předběžné benchmarky pouštěné ven Qualcommem ukazují, že tento čip učiní počítače s Windows na ARMu poprvé výkonem rovnocennými, ne-li lepšími než ty s procesory Intel a AMD. Zdá se, že vydání je už opravdu tady a „hype“ kolem Nuvie se konečně překlopí do reality.





Revoluce od procesorů Nuvia začala být vyhlížená od konce roku 2019, kdy tento startup vešel ve známost (založení a start prací asi byl ale už na začátku roku 2019). V létě 2020 firma přednesla ambiciózní výkonnostní cíle, kterých se jí asi podařilo po letech docílit (ale vtip je samozřejmě v tom, že mezitím se nevyhnutně posunula i konkurence, což jako by tehdy hodně lidem nedocházelo).





V roce 2021 ale firmu koupil Qualcomm a poprvé byl vyřčen cíl dostat procesory s architekturou Nuvia do notebooků a PC s Windows. Qualcomm původně chtěl jejich příchod uskutečnit v roce 2023, ale reálné uvedení se proti tomu o něco opozdilo, na podzim loni nastalo jen předběžné odhalení.

Reálná premiéra příští týden

Teď se už ale po čtyř a půl letech tohoto příběhu chystá finální ostré vydání. Qualcomm na sociálních sítích zveřejnil krátký „teaser“, sdělující, že si máme zapsat to diáře datum 24. 4., tedy nadcházející středu. Proč, to není přímo řečeno. Ale krátké animované video ukazuje čip, stylizované písmeno X a nakonec i logo Snapdragon.

O nic jiného než o procesor Snapdragon X Elite jít asi nemůže, byť označení Elite ve vizuálu ani textu zatím zmíněno není. Pro úplnost dodejme, že levnější desetijádrové modely se podle informačních úniků budou jmenovat Snapdragon X Plus, budou však odvozené od stejného křemíku a architektury jako X Elite.

Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm

Qualcomm ve středu zřejmě definitivně uvede na trh notebooky s těmito procesory, které chystá vícero partnerů (víme třeba o Lenovu, Samsungu). Asi to nemusí znamenat, že hned budou na prodej, mezi tímto uvedením a fyzickou dostupností by asi mohl ještě třeba měsíc uplynout. Qualcomm ale asi již sdělí specifikace procesorů a dost možná odhalí nějaké podrobnosti architektury jejich ARM jádra Nuvia Oryon.

A mohly by vyjít první nezávislé testy. Qualcomm už od vydání uspořádal pár akcí, kde si novináři mohly na přístroje se Snapdragonem X Elite sáhnout i spustit nějaké benchmarky, ale tentokrát už by to mohly být skutečné recenze, po nichž snad už bude definitivně jasno, jak tento ostře sledovaný procesor dopadl.

Odhalení procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Snapdragon X a ARM je Microsoftem prezentován jako nejlepší platforma pro Windows

Na noteboocích se Snapdragonem X Elite by primárně měl běžet operační systém Windows 11 a je možné, že už to bude nová připravovaná aktualizace, s níž se mají v systému objevit různé AI funkce. Zde je zajímavé, že Snapdragon X Elite je napřed ve výkonu jednotky NPU a splňuje interně stanovenou laťku požadující 45 TOPS teoretického AI výkonu, kterou procesory Intel a AMD budou zvládat až v další generaci (Intel Core Ultra 200 a AMD Ryzen 9000).

Podle webu Neowin by se to mohlo projevit tím, že Microsoft těmto ARM procesorům při vydání připraví tak trochu protekční speciální zacházení. V aktuálním preview sestavení Windows 11 je údajně do Průzkumníka, čili zabudovaného správce souborů ve Windows, přidána řada AI funkcí jako je vyhledávání, a tyto funkce jsou momentálně v kódu zpřístupněné jen pro ARM procesory od Qualcommu, specificky pro Snapdragon X Elite / Plus s architekturou Oryon (kód přímo zjišťuje, zda je přítomná NPU s identifikátorem QCOM0D0A).

Je pravděpodobné, že se tyto AI funkce v Průzkumníkovi později rozšíří i na procesory od Intelu a AMD, ale po nějakou dobu mohou být exkluzivní pro ARM. A Microsoft se zřejmě chystá obecně tyto procesory protěžovat a vyzdvihovat je jako čipy, které poráží ARM procesory Applu. Toto asi neznamená, že by najednou Windows opustila platformu x86, pochopitelně. Microsoft se asi hlavně snaží o tom, aby ARM počítače s Windows zase nezapadly prakticky bez zájmu jako v minulých generacích, kdy pro ně takto konkurenceschopné procesory k dispozici nebyly.

