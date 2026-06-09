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Žáci z Děčína vytiskli 1:1 šestiválcový motor na 3D tiskárně. Vyhráli s ním soutěž a své škole půl milionu korun

Dominik Dobrozenský
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Vítězný projekt motoru v měřítku 1:1
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Vítězný projekt motoru v měřítku 1:1
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0
Všechny fotografie
Studenti z Děčína uspěli v krajské soutěži díky unikátnímu šestiválcovému motoru vyrobenému pomocí 3D tisku a své škole vybojovali půlmilionovou odměnu.

Studenti z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní v Děčíně (VOŠ A SPŠ DĚČÍN) ovládli soutěž Dobrá škola – Moderní škola 4.0. Z celkem devíti týmů z celého Ústeckého kraje zaujali svým modelem motoru z 3D tiskárny porotu natolik, že své škole vybojovali hlavní cenu v hodnotě 500 tisíc korun.

Šestiválcový V6 motor na 3D tiskárně

Vítězný tým navrhnul a pomocí 3D tisku vytvořil v reálném měřítku 1:1 šestiválcový motor osobního auta. Součástí sestavy je nejen spalovací motor V6, ale také pětistupňová převodovka se zpátečkou a lamelová spojka.

Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0

Týmy s výtvory v rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0

Autor: Ústecký kraj

Druhé místo obsadili studenti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy ve Školní ulici v Chomutově (SPŠ a VOŠ Chomutov), kteří vyvinuli inteligentní nástrojový deposit. Za svůj projekt získali pro školu odměnu ve výši 400 tisíc korun. Třetí příčku pak vybojoval tým ze SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické v Ústí nad Labem (SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem) se systémem podtlakového upínání plechových dílců. Jejich škole připadla odměna 300 tisíc korun. Všechny ostatní zapojené týmy získaly finanční podporu ve výši 150 tisíc korun.

„Smyslem programu Dobrá škola – Moderní škola 4.0 je propagace a popularizace odborného vzdělávání. Jsem moc ráda, že tento program funguje a Ústecký kraj strojaře aktivně podporuje. Porota to ale neměla jednoduché, protože všechny přihlášené projekty byly skvělé a výsledky byly opravdu velmi těsné,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, která zároveň zasedla v porotě soutěže.

Cyber26

Zadání soutěže bylo vyřešit výrobní problém v konkrétní firmě (například chybné konstrukční prvky či technické závady konkrétních výrobků) nebo vytvoření fyzického modelu funkčního strojírenského celku za použití 3D tisku nebo CNC stroje tak, aby výsledek sloužil jako učební pomůcka.

zdroj: Ústecký kraj (1, 2)

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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