Zákaz procesorů Intel v Německu? Kvůli porušení patentu hrozí stažení celých počítačů z trhu

Dlouho jsme tu neměli patentový spor, ve kterém by došlo na zákaz prodeje výrobků, což může být pro žalovanou firmu velký problém. Typicky se s touto zbraní operovalo v soudních sporech okolo chytrých telefonů, ale teď netypicky dopadla na PC hardware. A to rovnou na Intel. Soudy v Německu teď totiž zakázaly nebo chtějí zakázat prodej několika generací jeho procesorů, čímž by na trhu s PC vznikla dost neobyčejná situace.

Jde o výsledek soudního sporu, který proti Intelu vede firma R2 Semiconductor. Ta si stěžuje, že procesory Intelu porušují patent EP 3376653 týkající se integrované regulace napětí v CPU (přesněji ochrany proti přepětí), a dožaduje se nějakého odškodného a toho, aby Intel patent řádně licencoval. Součástí toho, co u soudu požaduje, je ale i předběžné opatření, které by Intelu zakázalo do finálního rozsudku a případného vypořádání prodávat dotyčné produkty (a profitovat tím neoprávněně z duševního vlastnictví, o kterém je tu řeč – pokud má žaloba pravdu).

A německý regionální soud v Düsseldorfu ve středu rozhodl, že toto předběžné opatření ve prospěch žalující firmy R2 Semiconductor vydá, takže Intelu reálně hrozí, že v Německu nebude moci prodávat procesory. Obdobná soudní pře je vedena také ve Velké Británii, kde by snad mohlo nějaké rozhodnutí přijít v dubnu. Těžko říct, zda se stejným efektem, či bude právní pohled odlišný.





Zákaz Ice Lake až Alder Lake

Soud se týká několika generací procesorů Intel – Ice Lake, Tiger Lake a také Alder Lake (tedy Core 10. až 12. generace), pravděpodobně zejména jejich notebookových variant, zatímco desktopové by mohly být nepostižené. Vedle těchto PC procesorů je ale patent vztažen také na serverové Xeony generace Ice Lake-SP (3. generace Xeonů Scalable). Ty a generace Alder Lake má Intel stále na trhu, takže dojde k narušení jeho byznysu, přesněji byznysu výrobců počítačů, kteří mají na německém trhu notebooky a servery s těmito CPU. Ty by pak museli z trhu stahovat.

Procesory Intel Xeon Scalable třetí generace Ice Lake-SP Autor: Intel

Pro Intel je klika, že se zákaz netýká nejnovějších generací – procesorů Core 13. a 14. generace a Xeonů Scalable 4. generace (Sapphire Rapids), byť i zákaz prodeje Core 12. generace by asi byl nepříjemný. Ještě to ovšem neznamená, že tyto novější generace procesorů také nepoužívají technologii, na kterou si R2 Semiconductor nárokuje práva skrze onen patent. Jde o procesory evolučně vycházející z Alder Lake a serverového Ice Lake, takže pravděpodobně přebírají i či rozvíjejí dotyčnou technologii integrované regulace napětí. Jenže žaloba byla pravděpodobně podána před jejich příchodem na trh, a proto se jich netýká. Nicméně R2 Semiconductor může pravděpodobně požádat o rozšíření žaloby i na novější CPU, pokud s ní uspěje u starších procesorů, na něž je vztažená nyní.

Zda zákaz opravdu bude, ještě není jisté, čeká se na odvolání Intelu

Je třeba říci, že ještě není jasné, zda zákaz opravdu vstoupí do praxe (k tomu ještě nedošlo). Intel se proti němu bude odvolávat a je možné, že se mu ho povede zvrátit nebo odložit. Soudní spor o odškodné by pak dál pokračoval, ale bez onoho předběžného opatření. Zatím není jasné, o jaké výši finanční kompenzace by se případně jednalo, pokud by Intel nakonec prohrál, nebo se rozhodl pro mimosoudní vyrovnání.

Snímek čipu Intel Tiger Lake-H na waferu Autor: Intel

Vzhledem k tomu, jak mimořádná událost by byl zákaz ústřední komponenty počítačů od výrobce s majoritním podílem, bychom asi zatím zůstali v klidu a spíše očekávali, že Intel s odvoláním uspěje a zákaz nebude uplatněn – bez ohledu na to, jestli nakonec bude porušení patentu uznáno, nebo ne. Pokud není předběžné opatření přiznáno, žalovaná firma je pod menším tlakem se dohodnout a i výsledné odškodnění a licenční poplatky mohou být nižší.

Intel si ve vyjádření médiím stěžuje, že R2 Semiconductor je ve skutečnosti patentový troll, který se jen snaží z větších firem, které reálně v technologiích podnikají, vyrazit peníze. To je ale samozřejmě součást obhajoby, firma R2 Semiconductor zase tvrdí, že je regulérním subjektem provádějícím výzkum a vývoj. Není v naší kompetenci posuzovat, kdo je blíž pravdě.

V USA se nicméně Intelu podařilo nechat dotyčný patent zneplatnit, čímž v analogickém sporu před americkými soudy vyšel vítězně. O zneplatnění patentu požádal Intel i v Německu, je tedy možné, že nakonec bude spor ukončen stejným způsobem, čímž by skončila i hrozba zákazu prodeje procesorů Intel.

Zdroj: ComputerBase