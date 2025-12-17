Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Zákaz spalováků po roce 2035 neplatí. Automobilky i politici jásají, ekonomice to ale může uškodit

Zákaz spalováků po roce 2035 neplatí. Automobilky i politici jásají, ekonomice to ale může uškodit

Matěj Vlk
Dnes
Škoda Enyaq Autor: Škoda
Výroba Škody Enyaq
Namísto ambiciózního cíle zcela zakázat spalovací motory v roce 2035 má přijít mírnější varianta. Ta umožní výrobu hybridů i klasických spalováků.

V roce 2023 finálně schválily všechny orgány Evropské unie zákaz výroby automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Cílem bylo přejít na 100% uhlíkově neutrální vozy, což by splňovaly jen čistě elektrické modely. Nyní ale Evropská komise zařadila zpátečku a podle nového návrhu by neměla být nová pravidla takto striktní. Nikdo ale neví, zda to bude mít na podobu evropského vozového parku nějaký vliv.

Hybridy a syntetická paliva

Nový návrh počítá s tím, že namísto původně plánovaných 100 % automobilů bude uhlíkově neutrálních 90 % vyrobených aut. Výrobci budou moci produkovat modely s plně spalovacími motory i hybridy. I ty totiž původní pravidla zakazují. Komise ve své zprávě také více akcentuje hybridy s tzv. extendery, kdy se spalovací motor nestará o samotný pohon, ale pouze o dobíjení baterie.

Výhodou takového spalovacího motoru je, že pracuje v ideálních podmínkách (primárně s konstantními otáčkami, při kterých je nejefektivnější). Spotřeba oproti spalovacímu motoru, který slouží jako hlavní pohonná jednotka, je tedy výrazně nižší.

Nový Peugeot 5008 ukazuje, že i elektromobil může být velké, pohodlné a spolehlivé SUV Přečtěte si také:

Nový Peugeot 5008 ukazuje, že i elektromobil může být velké, pohodlné a spolehlivé SUV

Aby automobilky mohly tyto modely vyrábět, budou muset jejich uhlíkovou zátěž kompenzovat – nejčastěji se hovoří o použití pouze syntetických paliv, stejně jako o uhlíkově neutrální zelené oceli (při jejíž výrobě se nejčastěji používá zelený vodík). Ta by navíc musela mít evropský původ.

Změní to něco?

Kromě mnoha konzervativních politiků a části veřejnosti byly největším odpůrcem původního zákazu především tradiční evropské automobilky. Ať už šlo o francouzský Renault nebo německý Volkswagen, nová pravidla Evropské unie kritizovaly, lobovaly za jeho zmírnění a hrozily především ekonomickými dopady na evropský automotive průmysl.

Graf s podílem pohonu v EU

Od ledna do října měly v EU čistě benzinová a naftová auta podíl na prodejích necelých 37 %.

Autor: ACEA

Nikdo z expertů ani politiků ale nedokáže jasně říct, co případné zmírnění pravidel po roce 2035 může znamenat. Většina automobilek směřuje největší investice do vývoje elektromobilů a s dalším zefektivňováním spalovacích motorů nepočítala. 

Nová pravidla navíc i nadále zůstávají velmi striktní a v žádném případě neumožní zachování výroby spalovacích modelů v dnešní podobě. Mimo jiné to povede k jejich zdražení a je velmi pravděpodobné, že za 10 let budou na trhu levnější elektromobily než automobily se spalovacími motory.

Zrušení zákazu nemusí být ani vítězstvím pro evropský automobilový průmysl, který bude čím dál intenzivněji vystavován čínské konkurenci. Ta se již nyní vzdaluje cenami produkovaných vozů i používanými technologiemi, typicky v akumulátorech.

Pokud by nyní automobilky opět začaly investovat do vývoje spalovacích motorů, které budou moci prodávat i po roce 2035, konkurenceschopnost Číně tím může opět utrpět. Druhou (a velmi reálnou) variantou je, že do 10 let i bez regulací Evropské unie klesnou ceny plně bateriových vozů na úroveň, kdy nebude dávat smysl kupovat nový vůz se spalovacím motorem.

Zdroj: Electrek

Za posledných 10 rokov sa kapacita bateriek zhruba zdvojnásobila. A teraz keď na nových typoch baterkách pracuje každá automobilka a kopec startup-ov, môžeme očakávať ich ďalšie výrazné zlepšenie a zníženie výrobných nákladov. Takže v 2035 nebude nikto chcieť benzínové auto, to som si istý.
Juraj

