„Zakážu všem zaměstnancům používat iPhony,“ řekl Elon Musk a stáhl žalobu proti OpenAI

Každoroční keynote WWDC s sebou nese vždy velkou dávku očekávání a nadšení z toho, co si pro nás Apple připravil, ne vždy jsou ale emoce pozitivního rázu. Zatímco se ostatní těšili z oznámení spolupráce OpenAI s Applem a integrace chatbota ChatGPT do jablečných zařízení, reakce Elona Muska na tom byly přesně naopak.

O co tedy vlastně jde? Apple integruje ChatGPT do své hlasové asistentky Siri a pokud při položení dotazu Siri usoudí, že by chatbot od OpenAI mohl pomoci s vyřešením otázky, zeptá se uživatele na svolení k jeho využití. Pokud od uživatele dostane souhlas, odešle text, fotografii nebo jiné dokumenty chatbotovi ke zpracování a vyřešení.

Jedni se radují, Elon Musk pláče

Zatímco Apple tento způsob vzájemné spolupráce prezentuje jako bezpečné využívání umělé inteligence, Elon Musk tvrdí přesný opak a prakticky ihned po oznámení novinky začal firmu pomlouvat na své síti X nebo u komentářů jiných osobností.





„Je zjevně absurdní, že Apple není dost chytrý na to, aby si vytvořil vlastní AI, a přesto je nějakým způsobem schopen zajistit, že OpenAI ochrání vaše zabezpečení a soukromí!“ hlásal Musk ve svých příspěvcích. Vše nakonec vyhrotil do takové fáze, kdy napsal „Pokud Apple integruje OpenAI do operačních systémů, pak jeho zařízení v mých firmách zakážeme. To je nepřijatelné porušení bezpečnosti. Návštěvníci budou muset svá zařízení Apple odevzdat u vchodu, kde je uložíme do Faradayovy klece.“

Muskovy hrozby a internetové pobuřování vnášejí na mysl otázku, zda vůbec správně pochopil princip fungování spolupráce Siri s ChatGPT. Apple totiž sám uvádí, že se na ChatGPT obrátí jen ve specifických případech, které nedokáže lokálně běžící AI (nebo jeho Private Cloud Compute) zpracovat. Navíc všechny dotazy směřované mimo Apple musí uživatelé ručně schválit a po celou dobu cestování bude maskovaná uživatelova IP adresa.

Soudní proces Elona Muska s OpenAI nabírá zajímavých obrátek

Není žádným velkým tajemstvím, že Elon Musk není fanoušek OpenAI. O tom ostatně svědčí i únorová žaloba, která obvinila spoluzakladatele OpenAI Sama Altmana a Grega Brockmana z porušování neziskového statusu společnosti a upřednostňování zisku před používáním umělé inteligence na pomoc lidstvu.

Elon Musk, který byl jedním ze zakladatelů OpenAI a v roce 2018 opustil tuto společnost po neshodách ohledně směřování organizace, nyní sám podle magazínu CNBC stáhl žalobu. A to pouhý den předtím, než měl soudce u kalifornského státního soudu rozhodnout o případném zamítnutí této žaloby. Bude tedy zajímavé sledovat dohru mezi kontroverzním miliardářem Elonem Muskem a Samem Altmanem, respektive celou společností OpenAI.

