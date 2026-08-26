Zaklínač 3 dostane kompletní remaster napěchovaný vylepšeními. Dorazí už v září, pro mnohé úplně zdarma

Novinky studia CD Projekt Red patřily k nejočekávanějším v rámci Opening Night Live letošního Gamescomu. Fanoušci se těšili především na datadisk třetího Zaklínače, který příběhově propojí trojku s chystaným čtvrtým dílem. Kromě toho si ale vývojáři přichystali mnohem méně očekávané překvapení: kompletní remaster Zaklínače 3.
Nejen nová grafika
Původní Zaklínač 3 vyšel v roce 2015 a rozsáhlé aktualizace se dočkal už v roce 2022. Ta se ale týkala především grafiky. Nový remaster však bude měnit i některé mechaniky. Přinese přepracované souboje, vylepšený pohyb postavy, změní ovládání Klepny, chování monster a systém schopností. Součástí budou nové zakončovací údery i transmog pro úpravu vzhledu vybavení. Rozšíří se fotografický režim a vylepšení se dočká uživatelské rozhraní i sledování úkolů.
Výraznější zásah čeká samozřejmě i grafickou část. PC verze nabídne path tracing a vylepšený ray tracing. Počítá se také s technologiemi NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4 a Intel XeSS 2.0. Remaster upraví nasvícení, textury i vykreslování vegetace. Podporu dostane PlayStation 5 Pro a v ekosystému Microsoftu také Xbox Play Anywhere. CD Projekt RED chystá také multiplatformní podporu modů přes mod.io, takže se vybrané mody vytvořené pro PC verzi budou moci dostat na konzole.
Zdarma i datadisky
Remaster bude dostupný na PC přes GOG.com, Steam a Epic Games Store. Zamíří také na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Nově se Zaklínač 3 objeví na Battle.net a dostane nativní verzi pro Nintendo Switch 2. Rovněž jsme se dočkali oficiálního teaseru na chystaný datadisk Songs of the Past.
Balíček nabídne také dosavadní expanze Srdce z kamene a O víně a krvi. Hráči, kteří dosud vlastnili pouze základní hru, získají obě rozšíření bez dalšího poplatku. Ke stažení bude remaster už za měsíc – 29. září. V úvodu zmíněný datadisk Písně minulosti potom vyjde někdy v průběhu roku 2027. Rozšíření má nabídnout desítky hodin nového obsahu s dalšími úkoly a postavami.
Zdroj: CD Projekt Red