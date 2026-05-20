Cnews.cz  »  Internet

Internet

Zaměstnanec GitHubu si nainstaloval malware do VS Code, hackeři okamžitě vykradli 3 800 interních repozitářů

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Data z interních repozitářů GitHubu jsou nabízena za 50 000 USD. Autor: GitHub
Data z interních repozitářů GitHubu jsou nabízena za 50 000 USD.
Největší vývojářská platforma řeší obrovský průšvih – hackeři díky infikovanému pluginu získali takřka 4 tisíce interních repozitářů. Nyní je na fóru prodávají za 50 tisíc dolarů.

GitHub potvrdil na síti X bezpečnostní incident, při němž útočníci získali přístup k interním repozitářům společnosti. Podle dosavadního vyšetřování se hack povedl díky infikování zařízení jednoho ze zaměstnanců, který si nainstaloval podvržené rozšíření do vývojářské aplikace. Firma uvádí, že zatím nemá důkazy o dopadu na zákaznická data uložená mimo interní repozitáře.

Data za 50 tisíc dolarů

Odcizená data nabízí k prodeji na darknetu skupina TeamPCP. Na hackerském fóru tvrdí, že má zdrojový kód i informace o interním uspořádání platformy. Podle příspěvku jde zhruba o čtyři tisíce repozitářů, za které chce alespoň 50 000 USD. GitHub později uvedl, že číslo kolem 3 800 repozitářů odpovídá zjištěním při vyšetřování.

Příspěvek z hackerského fóra, kde skupina TeamPCP nabízí data.

Příspěvek z hackerského fóra, kde skupina TeamPCP nabízí data.

Autor: Matthew Maynard

Útok se podle dostupných informací povedl díky infikovanému rozšíření do VS Code nainstalované na zařízení zaměstnance GitHubu. Tuto škodlivou verzi samozřejmě firma odstranila z tržiště a izolovala napadená zařízení. GitHub je otevřený a průběh vyšetřování s novými poznatky sdílí na X. Dál pokračuje v analýze logů a sleduje případnou navazující aktivitu. Nejdůležitější informace je, že se nepotvrdil hack zákaznických účtů, enterprise účtů ani zákaznických repozitářů.

TOP100

Skupina TeamPCP bývá spojována s dřívějšími kampaněmi proti open source ekosystému. Ty se týkaly mimo jiné PyPI, npm či Dockeru.

Zdroj: The Hacker News

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás výše pokut oprávněná?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Proč se AI v Česku nedaří?

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy