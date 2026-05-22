Západ Česka pokryly nové letecké snímky. Podívejte se v detailu na proměnu dálnice D6, hrad Loket nebo Prahu

Západní část České republiky se dočkal aktualizace leteckých snímků ve vysokém rozlišení. Stojí za nimi brněnská společnost TopGis, která se snímkováním a výrobou ortofotomap věnuje už od roku 2014. Díky detailu 10 centimetrů na pixel si nyní můžete z ptačí perspektivy prohlédnout například stavbu dálnice D6, rekonstrukci hradu Loket, obchvat Klatov nebo vznikající Dvorecký most v Praze.
Nové snímky jsou veřejnosti zdarma dostupné na webu Chytremapy.cz. Stačí si na webu najít požadované místo a zkontrolovat, zda v levém sloupci je zaškrtnuté pole Ortofotomapy ČR TopGis s lety 2023 – 2025. Nové aktualizované snímky pokrývají Prahu, Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj.
„Výsledná ortofotomapa je vyhotovena v rozlišení 10 centimetrů na pixel, což představuje aktuálně nejdetailnější plošné snímkování České republiky v rámci pravidelné aktualizace leteckých map,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.
Snímkování zajišťuje firma prostřednictvím vlastních letadel. Jde konkrétně o modely Cessna 404 a Partenavia P68, které jsou vybaveny velkoformátovými kamerami. Jejich výstupem jsou desetitisíce snímků, které musí následně specialisté v postprodukci spojit do podoby bezešvé ortofotomapy.
zdroj: TZ