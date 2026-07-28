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Zapomeňte na hesla a záložní kódy. Google zavádí ověření uživatele pomocí selfie a videa

Matěj Vlk
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Funkci je třeba nastavit ještě před samotnou ztrátou přístupu k účtu. Autor: Google
Funkci je třeba nastavit ještě před samotnou ztrátou přístupu k účtu.
Google začal uživatelům nabízet možnost obnovit přístup k účtu pomocí krátkého selfie videa. Funkce má pomoci ve chvíli, kdy člověk zapomene heslo nebo ztratí zařízení s uloženým přístupovým klíčem.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Selfie video není zamýšlené jako běžná náhrada hesla nebo přístupového klíče a neslouží tak pro běžné přihlašování. Rozšiřuje nabídku záložních metod vedle obnovovacích kontaktů či jednorázových kódů. Google funkci zpřístupňuje postupně většině osobních účtů po celém světě a dostupnost lze ověřit v části Bezpečnost a přihlašování v nastavení účtu, případně na této adrese.

Při prvním nastavení uživatel namíří kameru na obličej a podle pokynů provede několik pohybů hlavou – obdobně jako při nastavení skenu obličeje pro odemykání telefonu.

Nová funkce je postupně zaváděna ve všech zemích, dostupnost lze ověřit v nastavení účtu.

Nová funkce je postupně zaváděna ve všech zemích, dostupnost lze ověřit v nastavení účtu.

Autor: Matěj Vlk

Při pozdější obnově přístupu uživatel natočí nové video s obdobnými instrukcemi. Google jej porovná s uloženým záznamem a vyhodnotí shodu. Současně kontroluje pohyby hlavy, které mají potvrdit přítomnost živého člověka před kamerou.

Ochrana před podvody

Google uvádí, že používá několik vrstev kontroly proti fotografiím a podvrženým videím. Detekce živosti má komplikovat útoky pomocí deepfake obsahu. Úspěšná shoda obličeje proto nemusí automaticky stačit a při podezřelém pokusu může systém vyžadovat další ověření nebo přístup zcela odmítnout.

Podstatným omezením je především nutnost aktivovat funkci dříve, než uživatel o přístup k účtu opravdu přijde. Selfie video nelze vytvořit po uzamčení účtu ani během procesu jeho obnovy. Funguje tedy podobně jako předem uložený záložní kód.

Školení Hacking

Referenční video je uloženo na serverech Googlu a v neaktivním stavu má být šifrované, uživatel jej navíc může kdykoli odstranit. Podle Googlu se záznam standardně používá pouze k přihlášení a ověření totožnosti. Při nastavování se však objevuje volitelný souhlas s dalším využitím – uživatel může Googlu povolit použití současných i dříve poskytnutých selfie videí pro vývoj rozpoznávání obličeje nebo odhad věku.

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Zdroj: Google

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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