Zapomeňte na ulepený plast. Nová Logitech MX Master 4 má nový povrch, vibrace i vyšší cenu

Matěj Vlk
Dnes
Logitech MX Master 4 Autor: Logitech
Myš bude k dispozici ve 4 barevných provedeních, která se budou lišit podle platformy.
Nový tvrdý plast by se neměl poleptat potem, který způsoboval u předchozích generací drolení povrchu. Myš má nově vibrační odezvu a mírně upravenou ergonomii.

Jedna z nejoblíbenějších a nejlépe hodnocených pracovních myší vyšší třídy má novou verzi. Logitech MX Master 4 přichází s novým designem, novými funkcemi a především vylepšeným povrchem. Ten by měl eliminovat největší slabinu předchozích generací.

Bez ulepeného plastu

Většina uživatelů této řady myší si chválí perfektní ergonomii, výborné kinetické skrolování, boční rolovací váleček nebo tiché spínače. Jedním slovem ale zpravidla dodávají největší slabinu myší MX Master – měkčený plast. Ten se po několika letech naleptá potem a vlhkostí a začne lepit nebo se dokonce drolit. Právě to by měl vyřešit nový povrch, který Logitech u modelu MX Master 4 použil. Protože je myš kryta tvrdým plastem, neměl by se tento nedostatek opakovat.

Logitech MX Master 4

Největšími změnami jsou nový povrch a vibrační odezva.

Autor: Logitech

Myš si stále zachovává výrazné ergonomické tvarování, i v něm ale došlo k několika změnám. Pod malíčkem například ubyla drobná odkládací ploška, která by mohla leckomu chybět.

Obě hlavní tlačítka byla rozšířena a především se rozkládají po celé šířce myši. Zaprvé Logitech upustil od pevné části u pravého tlačítka a zadruhé už není kolem rolovacího kolečka malý ostrůvek spojený se zbytkem myši. Dostupnější je i boční rolovací váleček, který je umístěn přesně v hraně.

Nově s vibracemi

Logitech přidal funkci, která má velký potenciál do budoucna – vibrační odezvu. Myš může reagovat na některá gesta, akce nebo prvky na obrazovce. Může to být zpříjemnění práce třeba v grafických editorech. Haptiku dostalo také boční tlačítko pod palcem, které standardně vyvolává ovládací Action Ring.

I nadále je možné myš připojit pomocí dodávaného adaptéru Bolt či Bluetooth a spárovat ji až se třemi zařízeními. Ve srovnání s předchozí generací se o něco zvýšila hmotnost – místo 143 g nyní myš váží rovných 150 g.

Základní verze myši je k dostání v barevných variantách grafit a světle šedá, pro Mac se prodává jako temně šedá a stříbrná. Obě varianty stojí shodně 3199 Kč.

Zdroj: Logitech

