Zen 6 bude odhalen za necelé dva týdny: AMD potvrdilo termín představení nové CPU architektury

Tento týden se na internetu objevil test vzorku procesoru Ryzen s novým jádrem Zen 6, ale jak jsme v článku o něm probírali, pořád se nad novou architekturou AMD vznáší víc otázek než odpovědí. Více bychom se ale mohli dozvědět už za několik dní. AMD totiž pořádá speciální akci, která je oficiálně zaměřená na produkty firmy pro umělou inteligenci, ale právě bylo potvrzeno, že Zen 6 bude také jejím předmětem. A bude na ní oficiálně odhalen.
Zen 6 (pro servery) za necelé dva týdny
O tom, že AMD ohlásilo na červenec – přesněji 22. a 23. 7. – konferenci Advancing AI 2026, jsme informovali už v dubnu, přičemž už tehdy jsme tipovali (asi jako kdekdo další), že by na ní mohlo dojít buď k oficiálnímu odhalení architektury či přímo procesorů s ní, nebo alespoň ke částečnému poodhalení, kdy bychom se dozvěděli některé detaily této nové generace CPU s tím, že by AMD možná mohlo sdělit, kdy bude odhaleno více a případně kdy bud vydání.
Teď se ukázalo, že tento optimistický tip byl na místě. Přímo CTO a výkonný viceprezident AMD Mark Papermaster to totiž nyní potvrdil v rozhovoru během akce RAISE Summit 2026. V tom sdělil, že AMD je teď na „šesté generaci“ architektury Zen a vypustí ji právě na akci Advancing AI 2026 onoho 22. až 23. 7., což bude středa a čtvrtek přespříští týden.
And what we’ve done at AMD, you know, since we launched the new Zen processor back in 2017. We’re now on our sixth generation. So, at our Advancing AI event on July 22nd and 23rd, we’re rolling out this new generation.
Tato premiéra architektury Zen 6 bude ale spojená se serverovými procesory, ve kterých se podle všeho objeví nejdřív. To je změna proti minulosti, kdy nová architektura startovala v procesorech Ryzen pro desktopová PC a do serverů dorazil až později. Odráží to však to, že se ze serverových produktů stala nejvýdělečnější část portfolia AMD (a je také pravda, že v této oblasti musí čelit čím dál větší konkurenci Arm procesorů; včetně těch od Nvidie, které díky její tržní síle mohou být značná hrozba).
Za dva týdny tedy uvidíme představení Zenu 6 v serverových procesorech Epyc (Papermaster je označil „Epyc 6. generace“ a jejich interní označení je Venice). Bohužel tedy neuslyšíme, jaké budou mít parametry desktopové procesory pro PC, ale k samotné architektuře jádra, která bude společná, bychom se detaily dozvědět mohli. Včetně napjatě očekávaného údaje o „IPC“, čili o kolik se zvýší výkon na 1 MHz frekvence.
A pokud AMD oznámí nějaké bližší parametry serverových modelů Epyc, možná by se z jejich frekvencí mohlo dát tipovat, o kolik by použití nového 2nm výrobního procesu, kterým AMD čiplety pro Zen 6 vyrábí, mohlo vylepšit také frekvence procesorů Ryzen s touto architekturou. Snad to tedy bude zajímavé.
AMD, via SiliconANGLE theCUBE, Overclock3D