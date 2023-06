Zlo opět přichází. Vydání Diabla 4 je na spadnutí a hráči dražších edicí si zahrají už zítra

Od vydání posledního plnohodnotného Diabla 3 uběhlo už bezmála 11 let. Mezitím si mohli hráči zaskočit do světa smartphonů k Diablo Immortal, mobilní hře, která je příběhově zasazená mezi události druhého a třetího Diabla. A letos v červnu, konkrétně 6. 6., se brány pekla znovu otevřou a hráči si budou moci užít již čtvrté pokračování zasazené do světa Sanctuary. Videoherní sérii Diabla asi není třeba dlouze představovat a každý, kdo se alespoň trochu zajímá o dění v herním světě, o novém Diablu už slyšel.

Co si o hře myslí recenzenti?

Většina zahraničních recenzentů se shoduje na tom, že Diablo 4 dost možná předčí očekávání a že se jedná o povedený herní titul. U takového typu hry je důležitý zejména end-game obsah, hratelnost nebo plynulost postupu příběhem. To vše si novináři chválili a například na portále metacritic si nové Diablo odneslo konečné skóre 88 bodů. Portál GamesRadar ohodnotil hru plným počtem hvězdiček podobně vysokého skóre si hra vedla i u dalších recenzních portálů, například IGN nebo Wccftech.

Kdo si připlatí, zahraje si hru s předstihem

Hra vychází oficiálně a otevře své brány 6. června na počítače, Playstation 4/5, Xbox Series X/S a Xbox One. Za základní verzi hry si Blizzard řekne 70 €. Pokud jste nedočkaví a chcete si hru zahrát o čtyři dny dříve v předběžném přístupu, konkrétně 2. června od 1 hodiny ráno, budete muset sáhnout po Digital Deluxe edici za 90 €, potažmo nejvyšší Ultimate edici, která vás vyjde na rovných 100 €. Přehled všech bonusů ve všech edicích je dostupný na Battle.netu nebo oficiálních stránkách Diabla.