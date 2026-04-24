Známe ceny letošních OLED televizorů Samsungu: s nákupem pár měsíců počkejte

Samsung bude v Evropě pro rok 2026 nabízet dvě špičkové řady OLED televizorů. S99H představuje evropskou vlajkovou řadu, zatímco evropská S95H stojí o kus níž. Aby to nebylo jednoduché, v USA se model odpovídající evropské S99H prodává pod označením S95H. Na český trh se tyto televizory zatím nedostaly, ceny už ale známe.
OLED 2× jinak
Obě řady používají OLED panely: u větších úhlopříček jde hlavně o vlastní QD-OLED, největší televizory mohou nabízet OLED panel typu WRGB z produkce LG. S99H se u nás bude prodávat ve velikostech 55, 65, 77 a 83 palců a S95H nabídne úhlopříčky 48, 55, 65 a 77 palců. V obou případech budou panely disponovat frekvencí až 165 Hz a matnou antireflexní úpravou.
Televizory podporují HDR10, HLG a HDR10+, u vyššího modelu i HDR10+ Advanced, které jde přímo proti konkurenčnímu Dolby Vision 2. Jeho podpora samozřejmě u Samsungu chybí.
Nejvýraznější rozdíl je v designu. U S99H Samsung vymyslel dvojitý rám, kdy běžný tenký rámeček kolem panelu doplňuje ještě kovový zadní plát. Ten tvoří druhý designový rám, který bude vypadat skvěle na zdi. Při postavení televizoru na stolek to může některé uživatele odradit.
S95H naopak vsází na klasický vzhled. Vyšší model si vedle rámu vypůjčil i některé další funkce z řady The Frame, především možnost stahovat umělecká díla pro statickou projekci. Ta budou díky QD-OLEDu a matné úpravě vypadat výborně.
První recenze
Na webu se začínají objevovat první recenze nových televizorů, především nejvyššího modelu S99H. Skvěle hodnotí QD-OLED panel s perfektním vyladěním barev, vysokým jasem a kvalitou v HDR režimech. Panel tradičně vyniká černou barvou, uniformitou, i nízkým input lagem, což může být výhodou v případě hraní. Negativně je ale hodnocena matná úprava obrazovky, která sice účinně eliminuje odlesky, ale v osvětlené místnosti může posouvat černou směrem k šedé.
Evropské ceny jsou nastaveny následovně. V závorce uvádíme hrubý přepočet na tuzemské ceny:
S99H:
- QE83S99H: 8,799 € (196 658 Kč)
- QE77S99H: 5,799 € (129 608 Kč)
- QE65S99H: 4,299 € (96 083 Kč)
- QE55S99H: 3,099 € (69 263 Kč)
S95H:
- QE77S95H: 5,599 € (125 138 Kč)
- QE65S95H: 4,099 € (91 613 Kč)
- QE55S95H: 2,899 € (64 793 Kč)
- QE48S95H: 2,299 € (51 383 Kč)
Jako vždy ale platí, že tyto vysoké ceny začnou velmi rychle klesat. Po půlroce od uvedení na trh minimálně u velkých úhlopříček bude možné televizory zakoupit za částky blížící se polovině prvotních cen.
Zdroj: Sammobile