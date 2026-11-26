V roce 1900 jezdilo po amerických silnicích víc elektromobilů než aut se spalovacím motorem, jenže olověné akumulátory jim dovolily ujet sotva 30 mil. Edison proto přišel s akumulátorem, ve kterém olovo nahradil niklem a železem. Ten měl autu dát dojezd 100 mil, vydržet řadu let a dobít se za sedm hodin, což bylo na tehdejší poměry rychlé.
Tahle představa se nenaplnila. Teď se k Edisonovu nápadu vrátil mezinárodní tým vedený íránskou Tarbiat Modares University v Teheránu a Kalifornskou univerzitou v Los Angeles (UCLA). Ve studii v časopise Small popisuje novou baterii stejného typu, která se místo hodin nabíjí v řádu sekund. Zajímavější než samotná rychlost je ovšem to, v čem vědci překonali dřívější pokusy a co jejich baterii zatím chybí k použití mimo laboratoř.
Proč Edisonův akumulátor v autech neuspěl
V Edisonově akumulátoru, označovaném zkratkou NiFe, jsou kladná niklová a záporná železná elektroda ponořené v roztoku hydroxidu draselného. Podobný akumulátor zkoušel už kolem roku 1899 švédský vynálezce Waldemar Jungner. Edison si svou verzi patentoval roku 1901 a jeho akumulátory nabízely na přání i americké automobilky Detroit Electric a Baker Electric.
Proti olověným akumulátorům sice uložil Edisonův akumulátor na kilogram víc energie, byl ale dražší, v mrazu ztrácel výkon a při nabíjení se na jeho železné elektrodě uvolňoval vodík. Akumulátor proto potřeboval větrání a ubývala z něj voda, kterou bylo nutné pravidelně dolévat. Značná část elektřiny z nabíječky se do něj navíc vůbec neuložila. Mezitím zlevňovala auta na benzín, která problém s dojezdem vyřešila jednodušeji.
Akumulátory NiFe ale úplně nezmizely. Snesou přebíjení i úplné vybití a vydrží desítky let, takže se uchytily tam, kde na hmotnosti nezáleží a výměna baterie je drahá: v železniční signalizaci, v dolech nebo v záložních zdrojích. Právě kvůli této odolnosti se k nim vědci opakovaně vracejí.
Jak vědci Edisonův akumulátor zrychlili
Rychlé nabíjení už tu jednou bylo
Vědci z Teheránu a UCLA nejsou první, kdo se pokusil Edisonův akumulátor nabíjet rychleji. Tým ze Stanfordovy univerzity, který vedl Hongjie Dai, ukázal v roce 2012 baterii NiFe, která se plně nabila zhruba za dvě minuty a vybila za méně než půl minuty. Vědci tehdy nechali drobné krystaly oxidu železa a hydroxidu niklu vyrůst přímo na grafenu a uhlíkových nanotrubičkách, takže měly k vodivému uhlíku velmi blízko.
Slabinou ale byla životnost. Po 800 cyklech ztratila stanfordská baterie zhruba pětinu kapacity, což je vážná vada u technologie, jejíž hlavní předností je dlouhověkost. Nová baterie z Teheránu a UCLA oproti tomu vydržela přes 12 000 cyklů nabití a vybití. Při jednom nabití denně by to vystačilo na víc než 30 let. Jak toho vědci dosáhli?
Bílkovina jako lešení pro kovy
Inspiraci hledali v přírodě. Živé organismy ukládají minerály podle bílkovinných struktur, a proto jsou například kosti pevné a zároveň dost pružné, aby se snadno nelámaly. Tým jako takové lešení použil bílkoviny, které vznikají jako vedlejší produkt při zpracování hovězího masa. Bílkoviny určily, kde shluky kovu vzniknou a jak budou velké. Pro kladnou elektrodu vznikly shluky niklu, pro zápornou shluky železa a každý z nich byl menší než pět nanometrů. Na šířku lidského vlasu by se jich vešlo zhruba 10 až 20 tisíc.
Bílkoviny s kovy vědci smíchali s oxidem grafenu, tedy s velmi tenkou uhlíkovou vrstvou posetou atomy kyslíku. Směs zahřáli ve vodě pod tlakem na vysokou teplotu a nakonec vypálili. Bílkoviny přitom zuhelnatěly, z oxidu grafenu se uvolnil kyslík a kovové shluky zůstaly zapuštěné v uhlíkové kostře. Výsledkem je aerogel, jehož objem z téměř 99 procent tvoří vzduch. Uhlíková kostra vede elektrony a jejími póry proniká elektrolyt až ke kovům.
Proč se drobné částice nabíjejí rychleji
Baterie se nabíjí chemickou reakcí, která probíhá tam, kde se materiál elektrody dotýká elektrolytu. V běžné elektrodě jsou částice materiálu velké a reakce se k jejich vnitřku propracovává pomalu. Shluky o velikosti několika nanometrů skoro žádný vnitřek nemají, takže reagují celé najednou. „Když jsou částice tak malé, může se do reakce zapojit téměř každý atom,“ vysvětluje spoluautor studie Maher El-Kady z UCLA.
Autoři proto mluví o hybridu baterie a superkondenzátoru. Nová baterie ukládá energii chemicky jako běžný akumulátor, ale nabíjí se a vybíjí skoro tak rychle jako superkondenzátor, který se nabije bleskově, uloží však jen málo energie.
Co znamená nabití za sekundy
Nová baterie uložila v laboratoři až 47 watthodin na kilogram a ve špičce dodala výkon 18 kilowattů na kilogram. Obě maxima ale neplatí zároveň. Nejvíc energie pojme baterie při pomalém nabíjení, při tom nejrychlejším obvykle uloží méně. Nabíjení v řádu sekund proto neznamená plné nabití na maximální kapacitu.
Stanfordskou baterii z roku 2012 nová baterie životností snadno překonává, zásobou energie za ní ale zaostává: stanfordská uložila v laboratoři přes 120 watthodin na kilogram, tedy víc než dvojnásobek. Laboratorní údaje se navíc obvykle vztahují jen k hmotnosti materiálu elektrod. Hotová baterie s obalem, elektrolytem a vývody váží víc, takže na kilogram uloží ještě méně. Lithiové baterie v dnešních elektromobilech přitom ukládají na kilogram několikanásobně víc energie. Elektromobil s Edisonovou baterií by tak narazil na stejný problém jako před sto lety: na dojezd.
Kde by se nová baterie hodila a co jí chybí
Autoři proto míří jinam. Nová baterie by podle nich mohla přes den ukládat přebytky ze solárních elektráren a v noci je vracet do sítě nebo zálohovat datová centra, kde musí baterie při výpadku okamžitě převzít napájení. V obou případech na hmotnosti skoro nezáleží, zato rozhoduje počet cyklů a životnost. Akumulátory NiFe navíc používají běžné kovy a vodný elektrolyt, který nehoří.
K běžnému použití má ale nová baterie daleko. Vědci zatím měřili malé laboratorní elektrody a jejich nanostrukturu bude potřeba vyrábět v průmyslovém množství tak, aby si zachovala stejné vlastnosti. Surovinu tvoří bílkoviny z hovězího, a tým je proto zkouší nahradit přírodními polymery, které jsou dostupnější, levnější a snáz se s nimi pracuje ve velkém. Klasické akumulátory NiFe navíc při nabíjení uvolňují vodík a samy se vybíjejí rychleji než lithiové. Jestli nová stavba elektrod tyto slabiny potlačí i ve velké baterii a po letech používání, ukážou až dlouhodobé zkoušky.
Edisonova baterie tedy druhou šanci dostala, jen jinde, než ji chtěl mít její vynálezce. Do auta se kvůli malé zásobě energie nehodí ani po sto letech. Nová baterie ale ukazuje, že akumulátor NiFe se může nabíjet rychle a přitom vydržet tisíce cyklů. Stanfordská baterie z roku 2012 přicházela o kapacitu už po stovkách. O budoucnosti Edisonova nápadu rozhodne, jestli si tyto vlastnosti udrží i větší baterie s obalem, elektrolytem a levnější surovinou místo hovězích bílkovin.