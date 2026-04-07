Zprávy na telefonech Samsung přestanou v červenci fungovat. Náhradu už nejspíš máte

Matěj Vlk
Dnes
Samsung Google Zpravy
Historie zpráv zůstane při přechodu na novou aplikaci zachována.
Samsung postupně upozaďoval původně výchozí aplikaci Zpráv ve prospěch aplikace přímo od Googlu. Za tři měsíce přestane fungovat zcela a výjimkou budou jen opravdu staré telefony.

Několik posledních let telefony Samsung využívají aplikaci Zprávy Google jako výchozí pro textovou komunikaci. V systému se ale standardně nachází i druhá duplicitní aplikace s názvem Zprávy, kterou vyvíjel přímo Samsung. Pro mnoho uživatelů se staršími telefony tak jde stále o způsob, kterým komunikují. To se změní letos v červenci, kdy tato původní aplikace přestane fungovat.

Nucený přechod

Samsung k tomuto postupu vytvořil i samostatnou stránku, která shrnuje výhody Zpráv Google. Do popředí staví především vyšší bezpečnost, kterou zajišťuje i detekce spamu či podvodných zpráv pomocí AI. Stejně tak ve zprávách od Googlu spolehlivěji funguje komunikace pomocí RCS, které mimo jiné znamená šifrovanou komunikaci i mezi Androidy a iPhony. Výhodou je rovněž možnost synchronizovat z telefonu zprávy na více zařízení a SMSky psát například ve webovém prohlížeči na počítači.

Aplikace Zprávy Samsung

Po otevření na většině novějších telefonů Samsung upozorňuje na přechod ke Googlu.

Autor: Matěj Vlk

Samsung postupně svoji aplikaci Zprávy stáhnul z obchodu Galaxy Store, takže už touto cestou delší dobu nelze instalovat a upozadil ji i v systému. Na letošních telefonech řad S26, A57 či A37 už tato aplikace není předinstalovaná. Pokud navíc dojde k jejímu otevření na starších telefonech se systémem Android 16 (One UI 8), upozorňuje na přechod na novou aplikaci.

Školení Linux

V červenci 2026 přestane aplikace fungovat a zprávy z ní půjde odeslat pouze na nouzové kontakty. Pro veškerou další komunikaci už bude potřeba otevřít preferovanou aplikaci Zprávy Google. Jedinou výjimkou zůstanou pouze telefony s Androidem 11 a starším. U těch se s dostupností aplikace nic nezmění.

Střední třída Samsungu Galaxy A57 a A37 oficiálně. Který z dvojice dává letos větší smysl? Přečtěte si také:

Zdroj: Thurrott

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO