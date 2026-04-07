Zprávy na telefonech Samsung přestanou v červenci fungovat. Náhradu už nejspíš máte

Několik posledních let telefony Samsung využívají aplikaci Zprávy Google jako výchozí pro textovou komunikaci. V systému se ale standardně nachází i druhá duplicitní aplikace s názvem Zprávy, kterou vyvíjel přímo Samsung. Pro mnoho uživatelů se staršími telefony tak jde stále o způsob, kterým komunikují. To se změní letos v červenci, kdy tato původní aplikace přestane fungovat.
Nucený přechod
Samsung k tomuto postupu vytvořil i samostatnou stránku, která shrnuje výhody Zpráv Google. Do popředí staví především vyšší bezpečnost, kterou zajišťuje i detekce spamu či podvodných zpráv pomocí AI. Stejně tak ve zprávách od Googlu spolehlivěji funguje komunikace pomocí RCS, které mimo jiné znamená šifrovanou komunikaci i mezi Androidy a iPhony. Výhodou je rovněž možnost synchronizovat z telefonu zprávy na více zařízení a SMSky psát například ve webovém prohlížeči na počítači.
Samsung postupně svoji aplikaci Zprávy stáhnul z obchodu Galaxy Store, takže už touto cestou delší dobu nelze instalovat a upozadil ji i v systému. Na letošních telefonech řad S26, A57 či A37 už tato aplikace není předinstalovaná. Pokud navíc dojde k jejímu otevření na starších telefonech se systémem Android 16 (One UI 8), upozorňuje na přechod na novou aplikaci.
V červenci 2026 přestane aplikace fungovat a zprávy z ní půjde odeslat pouze na nouzové kontakty. Pro veškerou další komunikaci už bude potřeba otevřít preferovanou aplikaci Zprávy Google. Jedinou výjimkou zůstanou pouze telefony s Androidem 11 a starším. U těch se s dostupností aplikace nic nezmění.
Zdroj: Thurrott