Zvukové karty Sound Blaster pořád žijí. Creative vydává nový model AE-X pro náročné audio

Říct, že samostatné grafické karty posledních dvacet let nebyly zrovna, je docela eufemismus. Z osobních počítačů byly v podstatě vytlačeny, protože uživatelům obvykle stačí integrované audio na základní desce. A pokud už někdo používá samostatný zvukový adaptér, bude to spíš externí zvukovka (nebo jen DAC) připojená přes USB. Firma Creative, historicky spojená s tímto oborem, ale teď přesto vydává novou zvukovou kartu.
Sound Blaster AE-X
Tato karta se jmenuje Sound Blaster AE-X, což ji řadí 27leté linie zvukových karet firmy Creative, které byly nejspíš historicky nejznámější značkou audia v PC vůbec. Jde opravdu o interní kartu v pravém slova smyslu, která se instaluje do desktopového PC do slotu Pci Express 3.0 ×1. Karta má být určená pro audiofily, profesionály i hráče. Míří spíš na movitější klientelu, než že by šlo o nějaké dostupné řešení – karta například má dekorativní „kapotáž“ (která nemusí být čistě kosmetická, může sloužit i proti elektromagnetickému rušení).
Sound Blaster AE-X se vymyká tím, že jde o kartu primárně pro stereo zvuk. Jejím hlavním komponentem je DAC (převodník z digitálních audio dat na analogový signál, což je nejdůležitější součást pro kvalitu zvukového výstupu) ESS ES9039Q2M. Ten podporuje přehrávání audia s až 32itovým rozlišením a vzorkovací frekvencí 384 kHz (pro srovnání – CD kvalita coby tradiční standard pro digitální audio je 16 bitů a 44,1 kHz).
Tento převodník také dokáže přímo pracovat s digitálním formátem signálu DSD256 a údajně by s ním měl být dosahován odstup signálu od šumu 130 dB(A). Na vstupu je hodnota tradičně nižší, 114 dB(A). Pro sluchátka má karta zabudovaný sluchátkový zesilovač Creative X-Amp, který má utáhnout sluchátka s impedancí od 8 do 600 Ω.
Na záslepce jsou jen stereo výstupy bez jacků pro prostorové audio, na které jste zvyklí z integrovaných zvukovek: linkový výstup tvořený konektory Cinch a sluchátkový výstup typu jack. Vedle toho je ještě poskytnutý jack pro linkový vstup nebo mikrofon a výstup SPDIF (také cinch), s kterým by mělo být možné dostat ven i prostorový zvuk, ovšem komprimovaný. Vstup S/PDIF je optický.
Karta podporuje ASIO 2.3 a je k ní softwarová výbava poskytující různé presety pro hry nebo nastavení AutoEQ pro kalibraci sluchátek. Tento nový Sound Blaster se nejdřív objevil na prodej v Číně, ale už je i v cenících některých evropských obchodů, třebaže na webu firmy Creative ještě není uveden. Evropské ceny (která ale mohou být předběžné) jsou od 190 do 195 €, tedy zhruba 4600 až 4750 Kč.
Zdroj: VideoCardz