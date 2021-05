Důležité parametry displeje aneb jak si vybrat monitor?

-

Ať už uvažujete o koupi nového monitoru nebo jste už ve fázi hledání, je dobré znát určité parametry a aspekty, podle kterých byste se při výběru měli řídit. V první řadě se musíte rozhodnout, zda je pro vaše potřeby lepší plochý monitor, nebo se vám vyplatí investovat peníze do dnes čím dál oblíbenějších, zakřivených monitorů. V našem článku si rozebereme nejdůležitější parametry, na které je potřeba brát ohled při výběru nového monitoru.

Zakřivený vs. plochý monitor?

Vybrat si mezi zakřiveným nebo plochým monitorem je velmi důležitá otázka, kterou by si měl v první řadě položit každý, kdo se tímto tématem aktuálně zaobírá. Obecně byste se ale měli držet několika pouček, které platí nejen pro hraní her, ale hlavně pro práci s grafickými programy nebo modelováním 3D objektů. Nespornou výhodou zakřiveného monitoru je jeho věrné kopírování zorného pole lidského oka. V praxi to znamená, že při pohledu na střed vidění (centrální vidění se odhaduje na zhruba 30°, zatímco periferní vidění pokrývá až 180°) vaše oko lépe zaměřuje okolní dění a vy tak nemusíte „tolik“ pohybovat očima, pokud chcete vidět dění například u okraje obrazovky. Zakřivené monitory jsou tak vynikající volbou pro časté sledování filmů a pro hráče, které dokáže zakřivení monitoru lépe vtáhnout do děje.

Kde naopak zakřivený monitor ztrácí a jeho používání je vyloženě nevhodné, je práce s grafickými a 3D modelářskými programy. Zakřivení monitoru může způsobit částečné zkreslení barev nebo modelovaného objektu. Pokud tedy hledáte monitor pro hraní her, sledování filmů a běžnou kancelářskou práci, je zakřivený monitor vhodným řešením. Pokud však vaše práce vyžaduje barevnou přesnost a perfektní rozměry při modelování, doporučujeme se spíše poohlédnout po standardním plochém monitoru.

Úhlopříčka

Velikost monitoru určujeme v palcích (značka „). Tato hodnota je čistě subjektivní a je na každém individuálně, jak velký monitor chcete mít. Běžnou kancelářskou práci pohodlně zastane monitor s úhlopříčkou v rozmezí od 24 do 27″. Náročnější uživatelé pravděpodobně sáhnou spíše po monitorech s vyšší úhlopříčkou nebo po širokoúhlých monitorech, které se v dnešní době dostávají čím dál více do popředí. Běžně se tak můžete setkat na pultech obchodů a e-shopů setkat s monitory, jejichž úhlopříčka dosahuje 32 až 49″. Tyto monitory jsou vynikající volbou nejen pro hráče, ale i pro ty, kteří ke své práci vypotřebují velkou pracovní plochu.

Rozlišení

Tento údaj nám říká, kolik pixelů (jednotlivých zobrazovacích bodů) monitor obsahuje. Čím vyšší rozlišení monitor obsahuje, tím bude výsledný obraz ostřejší, jemnější a hlavně kvalitnější. S vyšším rozlišením jde ale ruku v ruce i požadavek na výkonnější grafickou kartu. V dnešní době je již plně standardem rozlišení Full HD, což v číselném překladu znamená 1 920 × 1 080 pixelů. Na tuto hodnotu běžně narazíte u monitorů s úhlopříčkou do 27″, při vyšší úhlopříčce (například 32″) nebo vyšších nárocích na větší rozlišení je lepší sáhnout po zobrazovacím panelu s rozlišením QHD (2 560 × 1 440 pixelů) nebo rovnou Ultra HD (3 840 × 2 160 pixelů). V tabulce níže naleznete přehled všech rozlišení včetně zkratky a číselného zápisu, se kterými se můžete při výběru nového monitoru setkat:

Zkratka Číselný zápis (hodnota obrazových bodů) Vhodné využití HD 1 366 × 768 pixelů malé displeje, dnes již zastaralé a téměř se nevyužívá Full HD 1 920 × 1 080 pixelů pro monitory do 27″ Quad HD (2K) 2 560 × 1 440 pixelů pro monitory do 34″ nebo grafickou práci Ultra HD 3 840 × 2 160 pixelů pro monitory do 43″ nebo profesionální využití 4K 4 096 × 2 160 pixelů profesionální využití

V následujícím videu můžete sami porovnat, jak jednotlivé změny rozlišení tvoří výsledný obraz (doporučujeme nastavit kvalitu videa na maximální možnou):

Technologie obrazovky monitoru

V dnešní době existuje mnoho typů obrazovky, přičemž každý vyniká a naopak ztrácí v určitých aspektech. Pojďme si je nyní společně rozebrat.

TN panel – nejstarší ze všech zmíněných zobrazovacích panelů. Jeho velkou výhodou je nízká cena a také latence , což je zejména pro akční kompetitivní hry klíčová vlastnost. Na druhou stranu se musíte smířit s horším barevným podáním a pozorovacími úhly . Při pohledu z boku neuvidíte na monitoru zhola nic, což by ovšem neměl být problém, protože při hraní se většinou na monitor díváte zepředu.

– nejstarší ze všech zmíněných zobrazovacích panelů. Jeho velkou výhodou je také , což je zejména pro akční kompetitivní hry klíčová vlastnost. Na druhou stranu se musíte smířit s . Při pohledu z boku neuvidíte na monitoru zhola nic, což by ovšem neměl být problém, protože při hraní se většinou na monitor díváte zepředu. IPS panel – tyto panely odstraňují neduh TN panelů a zároveň přidávají i nádherné , a hlavně věrné podání barev (snad kromě černé). Pokud si potrpíte na krásné barvičky, jsou IPS monitory přesně pro vás. IPS technologie však trpí delší dobou odezvy , která se však zlepšuje s novějšími typy těchto zobrazovacích panelů.

– tyto panely odstraňují neduh TN panelů a zároveň přidávají i , hlavně (snad kromě černé). Pokud si potrpíte na krásné barvičky, jsou IPS monitory přesně pro vás. IPS technologie však trpí , která se však zlepšuje s novějšími typy těchto zobrazovacích panelů. VA panel – někteří jej mohou nazývat výstřelkem moderní doby, jiní zase zlatou střední cestou mezi TN a IPS panely. VA panely jsou vynikající volbou pro hráče , jelikož jejich latence dosahuje velmi nízkých hodnot . Zároveň mají i velmi dobré podání černé barvy podobně jako u IPS panelů.

– někteří jej mohou nazývat výstřelkem moderní doby, jiní zase zlatou střední cestou mezi TN a IPS panely. VA panely , jelikož jejich . Zároveň mají i velmi podobně jako u IPS panelů. QLED panel – s touto technologií přišla například společnost Samsung a silně ji tlačí zejména u svých herních i pracovních monitorů. Rychlost odezvy se vyrovná rychlostem u VA (protože vnitřne jde o VA) a TN panelů, zobrazení barev je však excelentní, a to hlavně díky vrstvě modrých LED světel a vrstvě kvantových teček, přičemž každá tečka dokáže vyzařovat svůj vlastní paprsek. Tato kombinace vytváří vynikající bílou barvu a věrné zobrazení všech ostatních barev.

Obnovovací frekvence a doba odezvy

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se zobrazený obraz obnoví za 1 sekundu. Čím vyšší obnovovací frekvencí váš monitor bude disponovat, tím plynulejší obraz dostanete. Dnešním standardem už bývá 60 Hz (tímto se omlouvám majitelům minulé generace herních konzolí, ti mají bohužel smůlu), pokud to ale s hraním her myslíte vážně, doporučuji začít u monitorů s obnovovací frekvencí minimálně 120 Hz a více. Při zápisu čísel do Excelu vám bude vysoká obnovovací frekvence k ničemu, ovšem při hraní akčního FPS multiplayerového titulu vlastně získáváte takový „legální cheat“. Při vyšší frekvenci se vám rychleji obnovuje zobrazovaný obraz na monitoru a vy tak například uvidíte vybíhat nepřítele zpoza rohu dříve a tudíž máte i více času na případnou reakci.

Doba odezvy se odvíjí od použitého typu zobrazovacího panelu. Opět zde platí věc, že při kancelářské práci vás doba odezvy zajímat nejspíše nebude, při hraní ale potřebujete mít tuto hodnotu co nejmenší. Doba odezvy totiž určuje schopnost jednotlivých pixelů změnit jednu barvu na druhou.. Můžete se i setkat se zkratkou GTG (gray to gray), což značí schopnost pixelu změnit svůj odstín šedé na jiný. Na reálnou dobu má však vliv i Imput lag z grafické karty (jinak response time), který však mnoho výrobců neuvádí.

V tomto videu se dozvíte, proč je ke hraní počítačových her důležitá vysoká obnovovací frekvence (video obsahuje i české titulky):

Jas a kontrast

Vysoký jas oceníte zejména při grafické práci, jelikož budou jednotlivé barevné pixely více zářit a vy tak lépe uvidíte výsledky své práce. Při slabším jasu bude mít zobrazovací panel tmavší obraz, což může způsobovat degradaci barevného podání. Pro standardní práci se snažte vyhledávat monitor s minimálním jasem 250 cd/m², u herních monitorů a monitorů pro práci s grafickým obsahem se nebojte sahat po monitorech s 350 cd/m² a více.

Kontrast vám prozradí, jak dobře dokáže monitor pracovat s rozdíly mezi černou a bílou barvou. Výrobci nám často servírují hned dvě hodnoty – statický a dynamický kontrast. Dynamický může často dosahovat hodnot až 1 000 000 : 1 a může být ovlivněný například hodnotou podsvícení, proto není tak moc směrodatný jako kontrast statický. U toho je dnes běžně standard okolo 1 000 : 1, kvalitnější monitory ukáží hodnotu až 5 000 : 1. U monitorů s technologií HDR očekávejte vysoký kontrast společně s maximálním jasem, což má za následek věrné zobrazení graficky náročné scény, která obsahuje mnoho barevných předělů (velké rozdíly mezi bílou a černou).

G-Sync a Freesync

Tyto parametry budou zajímat převážně hráče, kteří nechtějí při hraní her zažívat nepříjemné sekání obrazu, které může být dáno velkým datovým tokem z grafické karty směrem do monitoru. Pro tyto případy vyvinuli jak NVIDIA, tak AMD vlastní technologie, které synchronizuje každý snímek vycházející z výstupu grafické karty do monitoru.

AMD Freesync – základní synchronizace obrazu od společnosti AMD pro monitory s obnovovací frekvencí do 120 Hz.

– základní synchronizace obrazu od společnosti AMD pro monitory s obnovovací frekvencí do 120 Hz. AMD Freesync Premium – novější a pokročilejší synchronizace pro monitory s obnovovací frekvencí 120 Hz a vyšší, která navíc přidává i základní kompenzaci snímků.

– novější a pokročilejší synchronizace pro monitory s obnovovací frekvencí 120 Hz a vyšší, která navíc přidává i základní kompenzaci snímků. AMD Freesync Premium Pro – kromě výše uvedených prvků přináší tato technologie i plnou podporu HDR.

– kromě výše uvedených prvků přináší tato technologie i plnou podporu HDR. Nvidia G-Sync – zajišťuje plnou kompatibilitu při synchronizaci každého snímku s grafickou kartou od daného výrobce. Ten ověří, že monitor je plně funkční a nedochází při přenosu ke zkreslení barev, ztráty frekvenčního rozsahu atd. Za tyto monitory si ale pěkně připlatíte.

– zajišťuje plnou kompatibilitu při synchronizaci každého snímku s grafickou kartou od daného výrobce. Ten ověří, že monitor je plně funkční a nedochází při přenosu ke zkreslení barev, ztráty frekvenčního rozsahu atd. Za tyto monitory si ale pěkně připlatíte. Nvidia G-Sync Ultimate – monitor pyšnící se tímto označením disponuje nejnovějším čipem od Nvidie, díky čemuž si s přehledem poradí s vysokým rozlišením, obnovovací frekvencí a HDR.

– monitor pyšnící se tímto označením disponuje nejnovějším čipem od Nvidie, díky čemuž si s přehledem poradí s vysokým rozlišením, obnovovací frekvencí a HDR. Nvidia G-Sync Compatible – tyto modely nevyužívají procesory od společnosti Nvidia, bývají ale pouze prověřeny výrobcem, tudíž můžete očekávat určitou dávku kompatibility s G-Sync.

Pokud si chcete ověřit, zdali vámi vybraný monitor opravdu disponuje certifikací G-Sync, FreeSync nebo jejich novějšími verzemi, můžete tak učinit na oficiálních stránkách Nvidie a AMD.

Zdroje: AMD FreeSync Monitors, Nvidia G-Sync Monitors, Monade.cz,YouTube kanál Nvidia Geforce, YouTube kanál BluePixelAnimations