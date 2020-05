V Jeseníku chtěli referendum o 5G, někteří místní se bojí

-

V Česku se pomalu chystá stavba sítí 5G a zatímco technologičtí novináři řeší, zda je bude stavět také Huawei, ti klasičtí mají jiné starosti. Například informováním o protestech lidí vůči zlé nové technologii či jako v případě Jeseníku o referendu. Na na Twitteru na to upozornil Adam Blišťan.

V Jeseníku má proběhnout jeden z testovacích provozů sítě 5G. město o to mělo zájem. Dalšími pak jsou Bílina, Plzeň, Ústí nad Labem a Karlovy Vary. V místních novinách se na toto téma ovšem objevily články, například s názvem „Zdraví máme jen jedno“ a jeden ze zastupitelů prý přímo rozdával dezinformační letáky.

V zastupitelstvu tak proběhlo hlasování o referendu. Starostka za Jeseník srdcem má v zastupitelstvu pohodlnou většinu, téměř všichni z koalice se ale při hlasování zdrželi. Pro hlasovali zastupitelé ze stran SPD, SPOZ (Zemanovci), ANO i ODS.

Aktualizováno:

Přestože pro hlasovalo více zastupitelů než proti, nebyla jich nadpoloviční většina a návrh nebyl přijat.

V Jeseníku má síť 5G stavět Vodafone a podle mluvčího Ondřeje Luštince bude testovací síť pracovat na frekvencích od 700 do 3700 MHz, tedy sub6.

Stavět bude Vodafone

Na webu města je sekce věnovaná 5G i s rozborem různých fake news. Součástí je záznam přednášky o 5G, která proběhla v coworkingovém centru v Jeseníku.

Můžete se podívat i na záznam ze zasedání. Sítě 5G se řeší v čase od 14:30 do 2:10.

Pokud by se místní občané v referendu rozhodli 5G odmítnout, mnoho by to neznamenalo. Místní samospráva nemá takové pravomoce, může jen povolovat umístění vysílačů na městských objektech či pozemcích. To ovšem není případ již vytipovaných míst pro vysílače. Snad mají scénář i pro možnost, že se do obce signál 5G dostane bezdrátově…

zdroj: Twitter