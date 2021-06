Nová nabídka Start, konec dlaždic: Microsoftu unikl Windows 11 jako soubor ISO

Microsoft má 24. června ukázat novou generaci Windows, jenže kromě několika menších úniků mu teď utekl rovnou celý instalační obraz ISO. A pokud je pravý a Microsoft jej nevypustil schválně, můžeme se za osm dní těšit na Windows 11. Současné Windows 10 (systém, který používá 1,3 miliardy zařízení) mají skončit v roce 2025.



Z výrazných změn si lze všimnout hlavně vycentrování nabídky Start v dolní liště (což ocení hlavně majitelé ultraširokoúhlých monitorů) či zrušení dlaždic. Všude jsou jen nové zakulacené ikonky. Místo dlaždic to vypadá na widgety sdružené v jednom panelu. Očekává se důraz na Microsoft Store, ve kterém by mělo také být možné stáhnout i klasické aplikace, ne jen ty s rozhraním uzpůsobeným pro Windows 10, známé jako Univerzální aplikace UWP.

Při instalaci neuvidíte typickou modrou, ale jednotlivé obrazovky mají stále stejnou logiku. Při instalaci ovladačů vám už Windows jako první nenabízí disketu pod písmenem A:\. Logo Windows je nově ve tvaru čtverce a okna mají zakulacené rohy.

Zahraniční novináři zmiňují, že systém jde aktivovat pomocí licenčního čísla pro Windows 8.1. To by ukazovalo na to, že update z Windows 10 by mohl být zdarma. Microsoft už situaci na svém Twitteru zachraňuje a napsal, že tohle je jen začátek.

This is just the Start. Tune in on June 24th at 11 am ET to see what's next. #MicrosoftEvent https://t.co/DM7SYVdc3j

— Windows (@Windows) June 15, 2021