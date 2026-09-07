Algoritmy, AI i mladé publikum změnily pravidla hry. Co to znamená pro online média a marketing?

Technologie a AI jsou ale jen jednou částí změn, kterými média procházejí. Proměňuje se chování publika, televizní a digitální kanály se stále víc prolínají, roste význam dat i důvěry a média i značky hledají nové způsoby, jak si udržet pozornost.
Které z těchto posunů budou dlouhodobé a kde už dnes dává smysl přehodnotit zavedené postupy? Konference Czech Internet Forum nabídne konkrétní data i zkušenosti odborníků z médií a marketingu, kteří tyto otázky řeší přímo v praxi.
Konference se uskuteční 3. listopadu 2026 v pražském Hotelu Duo. Do 30. září je možné využít zvýhodněnou cenu Early Birds.
Ochutnávka z programu:
Co o českých médiích prozradí data z více než 600 zdrojů?
Jak blízko k sobě mají jednotlivá česká online média a kde se naopak výrazně rozcházejí? Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky představí analýzu textů z více než šesti set zdrojů. Pomocí dendrogramů, heatmap a síťové analýzy ukáže polarizaci i mainstreamizaci témat, opakující se vzorce nebo automatizované redakční rutiny.
Jak chytře kombinovat lineární TV a Connected TV?
Kdy ještě dává smysl lineární televize, kdy sáhnout po Connected TV a kdy oba přístupy propojit? Vojtěch Lambert z LCG New Media ukáže, jak je dnes český trh mezi oba kanály rozdělený a jak s nimi pracovat při budování značky. Přidá i konkrétní případové studie z praxe.
Uživatel přepíná mezi kanály. Proč je stále plánujeme odděleně?
Televize, desktop, mobil, audio nebo digitální obrazovky tvoří pro uživatele jeden propojený mediální den. Rozpočty, data a vyhodnocování ale často zůstávají rozdělené. Marek Pohanka a David Sedliský z Adformu ukážou, jak jednotlivé kanály propojit pomocí omnichannel přístupu a hledat mezi nimi skutečnou synergii.
Co musí značka udělat, aby ji AI zmínila?
Kvalitní web a obsah samy o sobě nezaručí místo v odpovědích AI. Petr Princ ze společnosti SkupinaKlik.cz vysvětlí, jakou roli hrají entity, citace, autorita nebo sentiment a proč mají etablované značky náskok. Především ale ukáže konkrétní možnosti, jak svou autoritu budovat a zvýšit šanci, že AI značku vyhodnotí jako relevantní.
Jak tvořit média a obsah budoucnosti?
Jak získat publikum, jehož návyky stále výrazněji formují sociální sítě, algoritmy a nové formáty obsahu? Ve Velké mediální debatě se potkají Petra Fonda z BurdaMedia Extra, Daniel Grunt z TV Nova, Matěj Hušek ze Seznam.cz a Lukáš Kubát z FTV Prima. Řeč přijde na krátká videa, podcasty, Connected TV, „tiktokizaci“ obsahu i využití AI algoritmů – a hlavně na to, jak si média mohou pozornost mladého publika získat a udržet. Debatu bude moderovat Filip Rožánek, šéfredaktor DigiZone.cz.
Kdo vystoupí?
A to je jen malá část programu. Czech Internet Forum nabídne také AI agenty v content týmech, téma důvěry v digitální reklamě, případovou studii kampaně Niceboy, pohled na mediální svět generace Z a Alfa nebo rozhovor s Václavem Moravcem o roli dnešní žurnalistiky a jeho vlastním placeném projektu.
Program konference Czech Internet Forum a seznam řečníků najdete na jejím webu. Registrovat se za zvýhodněnou cenu Early Birds můžete do 30. září.
Partnery konference jsou Adform, LCG New Media a Teads. Mediálním partnerem je MediaGuru, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.