Automatizace je IN: SuperFaktura vám ušetří čas

Už nemusíte. Naštěstí už existují nástroje, které dokážou tyto procesy výrazně ulehčit. Jedním z nich je také SuperFaktura – fakturační systém, který zjednoduší váš podnikatelský život.

Fakturační systém SuperFaktura: Proč je vlastně tak super?

SuperFaktura je nástroj na jednoduchou tvorbu faktur. Tento systém můžete využívat nejen ve webovém rozhraní, ale také jako aplikaci pro operační systémy Android a iOS. Dokážete si v ní rychle vyklikat nejen faktury, ale také cenové nabídky, objednávky nebo dodací listy. Například fakturku si dokážete vyklikat za necelé dvě minuty. A s barvami laděnými do vašich firemních bude vypadat fakt profi. ;-)

Na SuperFaktuře je úžasné, že vás nebude zatěžovat množstvím ovládacích prvků a tlačítek. Brrrrr… Vždy teda uvidíte jen to, co v konkrétní chvíli potřebujete k práci. Zkrátka, SuperFaktura vám poskytne příležitost věnovat se tomu, co vás skutečně baví. Namísto toho, abyste desetkrát denně kontrolovali fakturaci, můžete se více zabývat samotným byznysem.



Dashboard s nejdůležitějšími daty Autor: SuperFaktura

Automatizace procesů: pravidelné faktury, automatické notifikace a další vychytávky

Kromě standardních fakturačních funkcí má SuperFaktura také velmi zajímavé vychytávky. Jednou z nich je například možnost generování pravidelných faktur. Faktury se ve stanovený čas samy vystaví, proměnné se nahradí aktuálními hodnotami a odešlou se vašemu klientovi e-mailem.

Můžete si také nastavit automatické e-mailové nebo SMS zprávy, které vašim (někdy zapomnětlivým) klientům umožní připomenout blížící se splatnost faktury, upomínkovat fakturu nebo za úhradu poděkovat. No a velmi oblíbenou funkcí je také automatické párování plateb, která dokáže spojit faktury s pohyby na účtě na základě e-mailových notifikácií z banky. Úhrady tak nemusíte vyklikávat manuálně a postupně tak k ušetřeným minutkám vašeho času přibývají další a další..



Přehledná evidence firemních nákladů Autor: SuperFaktura

Užitečné funkce pro e-shopery

Provozujete e-shop? Množství speciálních funkcí má SuperFaktura také pro vás. Na fakturační systém se přes API můžou napojit různé e-shopové systémy – ať už e-shopy vytvořené na míru, e-shopy běžící na open source platformách nebo krabicová řešení.

Jako e-shoper určitě oceníte možnost automatického vytvoření faktury z objednávky. E-shop ji následně automaticky stáhne a pošle vašemu zákazníkovi e-mailem. Pokud si navíc aktivujete tzv. online platby, na vašich vystavených fakturách se zobrazí tlačítko „zaplatit online” a váš klient uhradí platbu mnohem rychleji, než kdyby ji platil klasickým bankovním převodem.

Vystavené faktury můžete vyexportovat nejen jako PDF ale také pro různé účetní programy. Účetní navíc můžete v SuperFaktuře vytvořit také samostatný přístup. No a extra užitečná je i funkce export pro kurýra. Údaje z faktur si vyexportujete do souboru, který jednoduše nahrajete do systému kurýrní společností a kurýr může kmitat. :-)



Plně otevřený systém Autor: SuperFaktura

Co vás to bude stát? Prvních 30 dní nic

Za SuperFakturu zaplatíte měsíční poplatek od 129 Kč do 549 Kč měsíčně – podľa toho, který balík sa rozhodnete využívat. Pokud si chcete SuperFakturu nejdříve vyzkoušet na vlastní kůži (nebo spíš na vlastních fakturách), zaregistrujte se na stránce www.superfaktura.cz a získáte přístup k fakturačnímu systému na 30 dní zdarma. Otestovat si můžete také aplikaci pro operační systémy Android alebo iOS.

Co dodat na závěr? SuperFaktura je opravdu super software, který zjednodušuje život živnostníkům, firmárm a majitelům e-shopů tím, že se nemusí zaobírat složitou fakturací. Zkrátka, je super, pokud máte k dispozici nástroj, se kterým se o fakturaci nemusíte starat, resp. která potřebuje jen minimum vaší pozornosti. Vy se už nemusíte zaobírat nepotřebnými „malichernostmi”, ale můžete se věnovat tomu, co je skutečně důležité. Nebo si místo toho vyložit nohy na stůl a dopřát si založenou kávičku. :-)