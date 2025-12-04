Boom e-knih a audioknih pokračuje. Trh roste rychleji než se čtečky stíhají aktualizovat

Čísla, která mluví za vše
Český trh s e-knihami a audioknihami dosáhl dle dat v roce 2023 obratu přibližně 130 milionů korun, což představuje meziroční růst 27 procent. Zatímco produkce tištěných knih klesla zhruba o devět procent, digitální formáty táhnou knižní průmysl vzhůru.
Proč si lidé kupují knihy do sluchátek a čteček?
Desátý Velký audioknižní průzkum ukázal jednoznačně: lidé poslouchají audioknihy tam, kde by jinak nečetli vůbec. Více než 25 procent respondentů uvedlo, že audioknihu poslouchá při odpočinku nebo usínání, zatímco další významná skupina si je pouští při uklízení, za volantem nebo při sportu.
Až 58 procent lidí v průzkumu uvedlo, že se jim díky audioknihám daří celkově číst více. Není to překvapivé – audiokniha umožňuje konzumovat obsah při činnostech, kdy máte ruce i oči zaneprázdněné. Čtení při řízení auta asi nepřipadá v úvahu, ale poslech ano.
U e-knih je situace podobná. Možnost mít v telefonu či čtečce celou knihovnu, okamžitý přístup po zaplacení a nižší cena oproti tištěným titulům – to jsou argumenty, které fungují. Průměrná prodejní cena e-knihy se u beletrie pohybuje okolo 69 procent ceny tištěné knihy v e-shopech.
Aplikace jako klíč k jednoduchosti
Technologické bariéry padají. Zatímco dříve bylo třeba řešit formáty, kompatibilitu a stahování souborů, dnes stačí pár kliknutí. Příkladem je aplikace Můj Luxor, která zpřístupňuje e-knihy i audioknihy automaticky po nákupu přímo v aplikaci nebo na e-shopu luxor.cz.
Kniha se synchronizuje s účtem a je okamžitě připravená k použití – bez zdlouhavého importování nebo přetahování přes kabel. Aplikace navíc podporuje offline režim, což znamená, že jednou stažený obsah zůstává dostupný i bez připojení k internetu. Ideální pro lety, chaty v horách nebo jiné cestování.
Co čtou (a poslouchají) Češi nejraději?
Detektivky tvoří až téměř čtvrtinu celkových prodejů audioknih. V první desítce nejprodávanějších audioknih se v roce 2023 ocitlo pět titulů z tohoto žánru. U e-knih se po pandemii změnily preference – na prvním místě se nově objevila romantika, následovaná krimi a českou a světovou beletrií.
Digitální formáty stabilizují knižní trh
Zatímco celkový knižní trh v roce 2023 reálně poklesl o více než deset procent kvůli inflaci a snížené kupní síle, digitální segment šel jiným směrem. Zavedení nulové sazby DPH na knihy od ledna 2024 má pomoci stabilizovat situaci, ale právě e-knihy a audioknihy dávají oboru prostor k růstu.
Pro vydavatele jsou digitální formáty zajímavé i z jiného důvodu – místo, logistika i náklady na tisk a možnost zasáhnout nové publikum. Pro čtenáře pak představují flexibilitu a dostupnost, kterou tištěné knihy jednoduše nenabízejí.
Tip na čtení: Pokud vás zajímá, jak se mění způsoby konzumace obsahu, zkuste audioknihu Svět levného dopaminu od nakladatelství Témbr, která zkoumá, jak digitální nástroje mění naši pozornost a motivaci.
Boom digitálního čtení evidentně nekončí. A možná je to dobře – hlavní je, že lidé vůbec čtou, ať už na papíře, obrazovce nebo v sluchátkách.