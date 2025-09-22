Cnews.cz  »  Články  »  Budoucnost médií a marketingu v éře AI ukáže Czech Internet Forum

Budoucnost médií a marketingu v éře AI ukáže Czech Internet Forum

cif Autor: Internet Info
AI mění pravidla online světa. Přijďte s odborníky na média, marketing i technologie na konferenci Czech Internet Forum zjistit, kam směřuje. Využijte zvýhodněné Early Bird vstupné do konce září.
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Dnes

Sdílet

Digitální svět se mění rychleji než kdy dřív — a letos je hlavním hybatelem umělá inteligence. Zatímco generativní modely přepisují principy vyhledávání a mění obsahové strategie, marketing hledá nové cesty, jak oslovit publikum v éře automatizace, personalizace a datové analytiky.

Konference Czech Internet Forum nabídne otevřenou debatu o tom, jak AI transformuje marketingový ekosystém i mediální prostředí, kde algoritmy určují, co kdo uvidí. Dojde i na nové kanály, jako je Connected TV, které propojují digitální marketing s televizní reklamou, i na otázku, jak se mění role novinářů v době sociálních sítí a podcastů.

Nezmeškejte jedinečnou příležitost být na jubilejním 20. ročníku konference Czech Internet Forum a navázat cenné kontakty. Zvýhodněné vstupné Early Bird nabídky platí jen do konce září.

Na co se můžete těšit

AI a vyhledávání: konec klasického SEO?

  • Josef Šlerka (NFNZ) se zamyslí nad tím, zda AI postupně „nepojídá“ samotný web, a co to znamená pro budoucnost médií.
  • Tomáš Novák (Marketing Miner) ukáže, jak AI mění strategie tvorby obsahu, analýzu klíčových slov a jak s ní efektivně pracovat, aniž by poškodila výkon webu.
  • Zdeněk Valut (Elevaty.ai) vysvětlí, jak se kvůli AI mění celý marketingový ekosystém a jaké dovednosti budou brzy klíčové.
cifAutor: Internet Info

Média v éře algoritmů

  • Ve velké mediální debatě o budoucnosti médií se setkají šéfové největších hráčů: Libuše Šmuclerová (Czech News Center)Daniel Grunt  (TV Nova)Matěj Hušek (Seznam.cz), a Vít Nantl (Vltava Labe Media)
  • Debatu povede Filip Rožánek (DigiZone.cz) a řeč bude o distribuci obsahu, důvěře v média a boji o pozornost publika.
cifAutor: Internet Info
  • Filip Rožánek zároveň představí svou bilanci „20 let lásky a nenávisti“ českých médií k internetu — od nástupu sociálních sítí až po současné výzvy.
  • Čestmír Strakatý a Filip Titlbach (Deník N) prozradí, jak se mění role novináře v době podcastů a sociálních sítí a kde dnes leží hranice mezi žurnalistikou a influencerstvím.
cifAutor: Internet Info

Marketing a nové kanály

  • Vojtěch Lambert (LCG New Media) přinese aktuální data o tom, co funguje na sociálních sítích a jak se mění chování uživatelů.
  • Petra Dolejšová vysvětlí, co si vzít z největších právních kauz, které v poslední době hýbaly online světem, a jak předejít problémům.
  • Josef Čapek (Teads) ukáže, jak Connected TV (CTV) propojuje principy digitálního marketingu s televizní reklamou a umožňuje přesnější cílení.
  • Tatiana Lisá (SWEET.TV) doplní evropský pohled na boom CTV, personalizaci, měřitelnost a využití FAST kanálů.
cifAutor: Internet Info

Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.V jeden den, na jednom místě – 4. listopadu v pražském Hotelu Duo.

Podívejte se na programkonference, seznam řečníků a registrujte se včas. Zvýhodněná cena Early Bird platí pouze do 30. září.

Hlavním partnerem konference je Teads Schweiz GmbH, dalšími partnery jsou Sweet TV Group a VLTAVA LABE MEDIA a.s. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

Dále u nás najdete

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI