Budoucnost médií a marketingu v éře AI ukáže Czech Internet Forum

Digitální svět se mění rychleji než kdy dřív — a letos je hlavním hybatelem umělá inteligence. Zatímco generativní modely přepisují principy vyhledávání a mění obsahové strategie, marketing hledá nové cesty, jak oslovit publikum v éře automatizace, personalizace a datové analytiky.
Konference Czech Internet Forum nabídne otevřenou debatu o tom, jak AI transformuje marketingový ekosystém i mediální prostředí, kde algoritmy určují, co kdo uvidí. Dojde i na nové kanály, jako je Connected TV, které propojují digitální marketing s televizní reklamou, i na otázku, jak se mění role novinářů v době sociálních sítí a podcastů.
Nezmeškejte jedinečnou příležitost být na jubilejním 20. ročníku konference Czech Internet Forum a navázat cenné kontakty. Zvýhodněné vstupné Early Bird nabídky platí jen do konce září.
Na co se můžete těšit
AI a vyhledávání: konec klasického SEO?
- Josef Šlerka (NFNZ) se zamyslí nad tím, zda AI postupně „nepojídá“ samotný web, a co to znamená pro budoucnost médií.
- Tomáš Novák (Marketing Miner) ukáže, jak AI mění strategie tvorby obsahu, analýzu klíčových slov a jak s ní efektivně pracovat, aniž by poškodila výkon webu.
- Zdeněk Valut (Elevaty.ai) vysvětlí, jak se kvůli AI mění celý marketingový ekosystém a jaké dovednosti budou brzy klíčové.
Média v éře algoritmů
- Ve velké mediální debatě o budoucnosti médií se setkají šéfové největších hráčů: Libuše Šmuclerová (Czech News Center), Daniel Grunt (TV Nova), Matěj Hušek (Seznam.cz), a Vít Nantl (Vltava Labe Media).
- Debatu povede Filip Rožánek (DigiZone.cz) a řeč bude o distribuci obsahu, důvěře v média a boji o pozornost publika.
- Filip Rožánek zároveň představí svou bilanci „20 let lásky a nenávisti“ českých médií k internetu — od nástupu sociálních sítí až po současné výzvy.
- Čestmír Strakatý a Filip Titlbach (Deník N) prozradí, jak se mění role novináře v době podcastů a sociálních sítí a kde dnes leží hranice mezi žurnalistikou a influencerstvím.
Marketing a nové kanály
- Vojtěch Lambert (LCG New Media) přinese aktuální data o tom, co funguje na sociálních sítích a jak se mění chování uživatelů.
- Petra Dolejšová vysvětlí, co si vzít z největších právních kauz, které v poslední době hýbaly online světem, a jak předejít problémům.
- Josef Čapek (Teads) ukáže, jak Connected TV (CTV) propojuje principy digitálního marketingu s televizní reklamou a umožňuje přesnější cílení.
- Tatiana Lisá (SWEET.TV) doplní evropský pohled na boom CTV, personalizaci, měřitelnost a využití FAST kanálů.
Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.V jeden den, na jednom místě – 4. listopadu v pražském Hotelu Duo.
Podívejte se na programkonference, seznam řečníků a registrujte se včas. Zvýhodněná cena Early Bird platí pouze do 30. září.
Hlavním partnerem konference je Teads Schweiz GmbH, dalšími partnery jsou Sweet TV Group a VLTAVA LABE MEDIA a.s. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.