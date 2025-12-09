Cnews.cz  »  Články  »  Chytrá domácnost pro vánoční pohodu i bezpečí

Chytrá domácnost pro vánoční pohodu i bezpečí

Pexels.com Autor: Pexels.com
Vánoce jsou obdobím klidu, setkávání a radosti. Zároveň ale patří k nejrušnějším částem roku, večery po práci trávíme na nákupech, trzích, večírcích i u přátel a příbuzných. Často proto necháváme svou domácnost zcela opuštěnou. Právě v tomto období může chytrá domácnost výrazně přispět nejen k celkové pohodě, ale i k bezpečnosti rodiny a jejího majetku.
Komerční sdělení
Komerční sdělení
9. 12. 2025

Sdílet

Když technologie řeší drobné úkoly za vás

Chytrá domácnost už dávno není jen technologický výstřelek s bizarními funkcemi. Jde spíše o maličkosti, které dokážou zpříjemnit každý den.

Správně zvolené prvky chytré domácnosti dokážou řešit spoustu věcí za vás – automatické osvětlení, regulace teploty nebo chytré zásuvky s možností dálkového ovládání umožňují soustředit se na to podstatné: čas strávený s blízkými.

Právě během vánočních svátků, kdy často odjíždíme na návštěvu za příbuznými, ocení mnoho lidí možnost ovládat domácnost na dálku. Zkontrolovat vytápění, vypnout zapomenutý spotřebič nebo jen tak zapnout světla, aby to vypadalo, že doma přece jen někdo zůstal. To vše je dnes otázkou několika kliknutí v aplikaci.

Bezpečnost jako součást vánoční pohody

Sváteční období je bohužel také časem zvýšeného rizika různých nehod v domácnosti. Elektrické světelné řetězy, hořící svíčky, všudypřítomné dekorace i zvýšený pohyb osob – to vše nevyhnutelně zvyšuje pravděpodobnost nehody.

Chytré detektory kouře, oxidu uhelnatého nebo úniku vody mohou včas upozornit na problém, který by jinak mohl přerůst v nepříjemnou situaci. Stejně tak chytré kamery nebo senzory pohybu zvyšují pocit bezpečí ve chvílích, kdy rodina není doma. Na dálku můžete jednoduše zkontrolovat, zda se na vašem pozemku a v jeho okolí nenacházejí nepovolané osoby.

Myslete i na nejhorší

Chytré technologie vám sice mnohé usnadní, stoprocentně ale riziko nehody neeliminují. Proto myslete i na krizové scénáře.

Dobře vybavená domácí lékárnička by měla být samozřejmostí v každé domácnosti – zvlášť v období, kdy jsou klasické ordinace hůře dostupné a jakákoli nehoda může znamenat hodiny strávené na cestě do nemocnice či na pohotovost. Nejen základní zdravotnické potřeby pro tento účel lze pohodlně pořídit například na e-shopu EUC Lékárna.

Chytrá domácnost jako dárek pod stromečkem?

Smart dárky už zdaleka nenacházejí pod stromečkem jen technologičtí nadšenci. Ostatně chytrý telefon nebo hodinky se řadí mezi vánoční dárky pro ženy, které vždy sklidí úspěch. Jen krůček pak zbývá k pořízení chytrých žárovek, zásuvek, bezpečnostních kamer a dalších oblíbených prvků chytré domácnosti.

Dále u nás najdete

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku