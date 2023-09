Digitalizace banky: Česká spořitelna technologickou firmou

Pro mnohé je představa banky jako technologické firmy stále poměrně vzdálená. Nicméně i banky se musí adaptovat na rychle se měnící svět, razantní rozvoj nových technologií a proměny potřeb stávajících i potenciálních klientů. Stále více z nich totiž očekává efektivní, rychlé a personalizované služby včetně možnosti řešit své finance jednoduše odkudkoliv online. Česká spořitelna v tomto ohledu dlouhodobě boří mýty. Cestou digitální transformace se vydala už před několika lety a od tradiční banky pokročila k technologické společnosti, která nabízí inovativní propracovaná řešení na míru klientům. Spolu s vývojem IT a ambicí proměnit Českou spořitelnu v leadera v oblasti digitalizace nabízí také zajímavé kariérní příležitosti pro IT specialisty/SW inženýry v pracovním prostředí, které jim umožňuje pracovat s nejmodernějšími technologiemi a soustředí se na vytvoření atraktivní a moderní kultury náležící k SW inženýrství.

Potřeby IT komunity se proměňují

Česká spořitelna v nedávné době zrealizovala průzkum napříč IT komunitou, který byl zaměřen primárně na pracovní potřeby, a jeho výsledky poukázaly na několik trendů. Přestože je pro lidi v IT stále důležité platové ohodnocení, ve velkém se prosazují další očekávání, která od svého zaměstnání mají. Pro stále více z nich má velkou váhu příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv a s tím související důraz na psychické zdraví. Jako žádoucí benefit pak vnímají také možnost neustále se rozvíjet a značný důraz kladou na smysl a dopad jejich práce. Méně a méně IT specialistů chce tvořit jen takzvaně do šuplíku, ale naopak narůstá počet těch, kteří se chtějí podílet na aktivně využívaných projektech s reálným přínosem a dopadem. „Věřím, že finance již nejsou v IT tématem, platy byly vždycky (v porovnání s řadou dalších odvětví) vysoké, poptávka po IT lidech není naplněná a snadno můžeme z ČR pracovat pro firmy po celém světě. Plat pro nás v IT znamená komfortní životní úroveň a je to takový základ. Potřeby se hodnotově přesunuly k příkladům výše,” komentuje Pavel Běťák, IT Area Lead z České spořitelny.

Příležitosti v České spořitelně

V současné době v České spořitelně pracuje téměř 1 500 specialistů v oboru, a patří tak mezi největší IT zaměstnavatele u nás. Své týmy navíc dále rozšiřuje. „Jsme si plně vědomi toho, že lidé, kteří mají pro obor nadšení a mají chuť se rozvíjet, jsou klíčoví pro úspěšnou digitální transformaci banky a jsou nepostradatelným faktorem, díky kterému můžeme klientům nabízet ta nejlepší digitální řešení,“ uvádí Pavel Běťák. Společnost proto dlouhodobě investuje nejen do nejnovějších technologií, ale i do samotných rozvojů týmů s cílem být progresivním zaměstnavatelem a zajistit IT specialistům skvělé pracovní podmínky s důrazem na osobní rozvoj, seberealizaci a kvalitu SW inženýrství. „Do našich týmů hledáme jak zkušené kolegy, tak i ty juniorní. Zkušenosti jsou důležité, ale velmi důležitá je pro nás taky chuť se učit,“ popisuje Pavel Běťák.

Vedle možnosti pracovat s nejmodernějšími technologiemi a vyzkoušet si i pokrokové technologie, které své uplatnění nejspíše najdou až v budoucnu (například kvantové počítače), je velkým benefitem práce na projektech, které mají každodenní dopad na miliony lidí. „Jen v České republice používá naše online bankovnictví George více než 2 miliony lidí a celkově je to pak téměř 10 milionů lidí v šesti zemích střední Evropy. Naše služby využívá i velké množství firemních zákazníků, kteří mají přímý vliv na zaměstnanost v České republice, konkurenceschopnost České republiky na mezinárodním poli a životní úroveň naší země,“ vysvětluje Pavel Běťák a doplňuje, že projekty, na kterých IT týmy pracují, nejsou rutinní a přináší prostor pro invenci i osobní rozvoj. Jednotlivé týmy jsou v České spořitelně navíc propojovány, a tak zde funguje perfektní synergie od businessu až po IT.