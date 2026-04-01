Digitální knihovna, která se přizpůsobí vašemu tempu čtení

Okamžitý přístup k obsahu
Aplikace staví především na jednoduchosti. Po přihlášení máte na jednom místě všechny své e‑knihy i audioknihy, a to včetně ukázek a možnosti okamžitého nákupu. Odpadají tak situace, kdy musíte přepínat mezi webem a aplikací nebo složitě dohledávat zakoupené tituly.
Pokud vás někdo inspiruje tipem na novou knihu, stačí pár kliknutí a můžete začít číst nebo poslouchat prakticky ihned. Ukázky u každého titulu navíc pomáhají rychle zjistit, zda vám styl autora vyhovuje.
Offline režim pro chvíle bez připojení
Jednou z nejpraktičtějších funkcí mobilní aplikace Můj Luxor, kterou oceníte,je možnost stáhnout si tituly přímo do zařízení. Ať už míříte na dovolenou, čeká vás let bez Wi‑Fi nebo víkend na chalupě či kdekoliv jinde mimo signál, obsah máte neustále k dispozici. Offline režim funguje spolehlivě a umožňuje číst i poslouchat bez omezení. E-knihy i audioknihy tak máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
Vyhledávání a filtry, které ušetří čas
Aplikace nabízí fulltextové vyhledávání podle názvu, autora i klíčových slov. Navíc v ní najdete filtry podle žánru, typu obsahu, délky nebo oblíbenosti. Díky tomu se snadno zorientujete, ať už hledáte konkrétní titul, nebo se pouze chcete inspirovat něčím novým.
Notifikace o akcích a slevách
Knihkupectví LUXOR do aplikace integroval i přehledné centrum upozornění, které uživatele informuje o aktuálních akcích a slevách. Pokud rádi nakupujete výhodně, je to příjemná funkce – nové nabídky tak máte vždy po ruce a žádná z nich vám nikdy neuteče.
Tipy, články a inspirace přímo v aplikaci
Součástí mobilní aplikace je také sekce „Z Luxoru“, kde najdete články, doporučení, soutěže a další obsah určený knihomolům. Je to místo, kde můžete objevovat nové autory, sledovat aktuální trendy nebo se nechat inspirovat redakčním obsahem.
Digitální knihovna pro každodenní použití
Můj Luxor je aplikace, která spojuje jednoduché ovládání, rychlý nákup, offline režim i chytré vyhledávání. Díky tomu se hodí jak pro čtenáře, kteří denně čtou e‑knihy, tak pro posluchače audioknih, kteří si rádi zpříjemní cestu do práce nebo vykonávání domácích činností. LUXOR navíc motivuje nové uživatele uvítací slevou 10 %.
Pro ty, kteří chtějí mít svou knihovnu neustále u sebe, je mobilní aplikace Můj Luxor praktickým a moderním řešením a můžete si ji stáhnout v Google Play i App Store.