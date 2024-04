Digitální transformace: Jak AI mění veřejný i soukromý digitální prostor

Ponořte se s námi do světa AI, která mění pravidla hry digitálního věku. Na konferenci Digitální transformace se budeme věnovat revolučním inovacím, hloubkové analýze i správě dat. Zaměříme se na to, jak se AI integruje do existujících IT infrastruktur i jak umí inovace využít kyberzločinci. Řeč bude i o digitalizaci veřejných služeb a legislativní regulaci AI v rámci Evropské unie.

Akce se koná už 18. dubna v Hotelu Jalta Praha. Přijďte diskutovat s předními odborníky o výzvách, příležitostech a budoucích trendech v oblasti digitální transformace a AI.

Témata přednášek:

AI a státní správa

Ondřej Profant z Úřadu vlády ČR přiblíží, jak státní správa reflektuje nové technologie včetně AI v rigidním prostředí státní správy a jak přistupuje k jejich regulaci.

AI pro datovou analytiku

Datová analytička Kateřina Lesch z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ve své přednášce představí a zhodnotí aktuální AI nástroje pro datovou analytiku s důrazem na analýzu nestrukturovaných dat.

Digitální transformace na straně kyberzločinců

S etickým hackerem Martinem Hallerem z PATRON-IT si projdeme aktuální i předpokládané kybernetické útoky s využitím AI vůči firmám, abychom pochopili, jak kyberzločinci adaptují digitální inovace pro své nekalé činy. Půlkou úspěšné obrany je totiž znát jejich možnosti a modus-operandi.

Celoevropská síť EDIHNETWORK

David Pešek z EDIH CTU představí celoevropskou sít edihnetwork.eu včetně možností zapojení produktů a služeb sítě do procesů digitální transformace soukromých i veřejných organizací. Zaměří se i na představy a požadavky potenciálních uživatelů ohledně jejího využití v praxi, zejména s ohledem na náklady a očekávané výnosy.

Evropská regulace AI

Evropská unie nastavila pravidla pro užívání umělé inteligence, zejména pak ty klasifikované jako vysoce rizikové. O legislativě AI Act bude mluvit Alžběta Solarczyk Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd.

Pražský AI ekosystém

Od Filipa Harmanna se dozvíte o platformě prg.ai, která pražskému inovačnímu ekosystému umožní zařadit naše město ke světové špičce rozvoje a využití AI.

Dále vystoupí zástupci společností Datera a Soitron.

Zaregistrovat se na konferenci Digitální transformace můžete na stránkách akce, kde najdete i program a profily řečníků. Partnery akce jsou společnosti Datera a Soitron s.r.o. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátorem jsou odborné weby CFO World, Computerworld, CIO Business World, Podnikatel.cz a Root.cz a produkci zajišťuje Internet Info.