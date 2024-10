Co si představit pod pojmem herní židle ?

Herní židle jsou na trhu teprve několik let. Jsou to speciální židle, které jsou navrženy s ohledem na hráče. Tato skupina má zvláštní požadavky – hledá křesla, která poskytují maximální pohodlí i při mnoha hodinovém sezení u oblíbených her.

Právě proto lze dnes v sortimentu mnoha výrobců židlí najít herní křesla, která jsou schopna zajistit ještě větší pohodlí než standardní kancelářská křesla.

Herní židle vs. kancelářská křesla

Ve srovnání s kancelářskými křesly se herní židle k pc vyznačují odlišnou konstrukcía vzhledem.

Herní židle jsou nejčastěji inspirovány sedadly v závodních automobilech. Mají skořepinovou konstrukci, která poskytuje oporu pro celé tělo, což zvyšuje pohodlí sezení. Velmi často mají kvalitní herní křesla také odnímatelné polštářky umístěné v oblasti bederní páteře a pod hlavou.Pozornost přitahuje také design herních křesel. Nejčastěji jsou to modely v černé barvěs kontrastními detaily, například červenými pruhy. Agresivní, dynamický design se dokonale hodí k ostatním hráčským doplňkům.

Čím by se měla vyznačovat dobré herní židle?

Na trhu dnes najdeme mnoho různých modelů herních židlí. Hráči si tedy kladou otázku – co vybrat, aby hraní bylo co nejpohodlnější?

Dobrá herní židle by měla být především ergonomická. To znamená, že by měla poskytovat pohodlnou a bezpečnou oporu pro celé tělo a minimalizovat riziko vzniku bolestí, například páteře.Další tipy před koupi herní židle můžete najít v tomto článku.

Vlastnosti ergonomické herní židle:

Profilovan é opěradlo – odpovídá přirozen é křivce páteře, zajišťuje maximální komfort uživatele.

Vysok é opěradlo pod hlavu – umožňuje pohodlně se op řít.

Pol štářky pod bederní páteř a hlavu – mohou být odnímateln é .

Područky – poskytují pohodlnou oporu pro ruce během hraní , dal ším plusem je jejich nastavení.

Plynulá regulace výšky sedadla – umožňuje přizpůsobení výšce uživatele.

Spr ávná hloubka sedadla – tak é souvisí s výškou uživatele, vybran é modely mají nastavitelnou hloubku sedadla.

Funkce naklánění, aktivního sezení, houpání – tato funkce umožňuje naklonění sedadlaa opěradla dozadu, což umožňuje narovnat záda a zvýšit pohodlí.

Mobilní základna – zlepšuje mobilitu křesla.

K dispozici jsou také herní křesla vybavená přídavnými stolky pod notebooky, které jsou montovány k područkám. Jsou to modely určené pro osoby používající notebooky. Nastavení polohy stolku umožňuje přizpůsobení ho vlastním potřebám.

Kde koupit herní židli ?

V současné době je možné koupit herní židle v mnoha obchodech, včetně internetových obchodů – bez potřeby vycházet z domu! Právě vy se rozhodnete, která je ta ideální herní židle.

Mnoho zajímavých modelů herních židlí má internetový obchod eZidle.cz. Nabízí vysoce kvalitní herní křesla, včetně modelů vybraných profesionály. Obchod svým zákazníkům také zajišťuje bezplatné doručení a vrácení, takže nákup v něm bude určitě úspěšný!Na závěr, pokud si chcete dopřát správný požitek ze hry, stojí za to investovat do kvalitního herního křesla. Díky němu budou hodiny při hraní her zaručeně pohodlné!