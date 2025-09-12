Cnews.cz  »  Články  »  Internet věcí v domácnosti. Chytrá budoucnost, nebo bezpečnostní riziko?

Internet věcí v domácnosti. Chytrá budoucnost, nebo bezpečnostní riziko?

Freepik.com Autor: Freepik.com
Internet věcí je jedním z nejrychleji rostoucích trendů současnosti. V průmyslu či zdravotnictví se prosazuje už delší dobu, a stále více proniká i do našich domácností. Zvyšuje komfort bydlení, šetří energie i čas. Ale může představovat i bezpečnostní riziko. Zjistěte více.
Komerční sdělení
Komerční sdělení
12. 9. 2025

Sdílet

Co je internet věcí?

Internet věcí (často také IoT z anglického Internet of Things) funguje na stejné síti jako běžný internet. Rozdíl je však v tom, že nepropojuje počítače a telefony, ale věci denní potřeby. Vytváří ucelenou síť, díky níž mohou jednotlivé spotřebiče a zařízení mezi sebou komunikovat. Automaticky sbírají data a předávají si je, aby mohly reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat se potřebám uživatele.

IoT v domácnosti

Spojnicí mezi jednotlivými spotřebiči bývají domácí hlasoví asistenti. Nejen, že na slovní příkaz umějí vyhledávat na internetu či pouštět hudbu, ale dokážou i ovládat chytrá zařízení. Do jednoho ekosystému lze zahrnout:

  • osvětlení,
  • klimatizaci či řízené větrání,
  • senzory sledující teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu,
  • vytápění,
  • venkovní stínění,
  • bezpečnostní senzory a kamery,
  • chytré domácí spotřebiče (lednice, kávovar, pračka, robotický vysavač atp.).

Využití chytrých spotřebičů a zařízení propojených díky IoT může v praxi fungovat následovně:
Bezpečnostní senzory předají data o vašem odchodu z objektu například osvětlení, které se automaticky vypne v celé domácnosti a termostatu, který ztlumí vytápění. Robotický vysavač v době vaší nepřítomnosti vyluxuje prostor a jakmile do oken zasvítí zimní slunce, automaticky se nastaví venkovní stínění, aby jeho paprsky vyhřály místnosti. Možností nastavení je nespočet a závisí na daných spotřebičích.

Tip: Chytrá domácnost funguje, pokud má k dispozici stabilní internet a spolehlivé zdroje energií. Stejně jako je důležité vybrat si kvalitního poskytovatele internetu a elektřiny, vyplatí se mít i ověřeného dodavatele plynu.

Spotřebiče se učí vaše návyky

Zařízení připojená k internetu věcí mezi sebou automaticky sdílejí svá data. Sledují vaše návyky a učí se. U každého zařízení můžete nastavit požadované parametry. V případě jejich překročení či nějaké nestandardní situace (například pokud bezpečnostní senzory detekují pohyb v místnosti) vás systém upozorní notifikací v mobilu, případně SMS či jiným vámi definovaným způsobem.

Data mohou být v ohrožení

Každá mince má dvě strany. IoT je sice praktický pomocník, ale zároveň otevírá nové možnosti pro hackery. Zkušení kyberzločinci se mohou přes nedostatečně zabezpečené kamery či chytrá zařízení dostat k citlivým datům. I přesto, že v EU platí přísná pravidla pro ochranu osobních údajů, skutečná bezpečnost závisí na výrobci zařízení i samotném uživateli.

Aktualizujte a zabezpečujte

Běžné používání internetu věcí v domácnostech je nevyhnutelnou budoucností. Jakmile propadnete jeho kouzlu a vybavíte svůj domov chytrými spotřebiči a zařízeními, myslete na bezpečnost. Pravidelně aktualizujte jejich software i nové verze ovládacích aplikací, vytvořte silná hesla a vybírejte ověřené značky. Využívejte IoT jako chytrého pomocníka a nedovolte mu stát se slabinou, která by potenciálně mohla ohrozit vaše soukromí.

Dále u nás najdete

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Cesta k superrychlému ethernetu

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI