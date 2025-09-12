Internet věcí v domácnosti. Chytrá budoucnost, nebo bezpečnostní riziko?

Co je internet věcí?
Internet věcí (často také IoT z anglického Internet of Things) funguje na stejné síti jako běžný internet. Rozdíl je však v tom, že nepropojuje počítače a telefony, ale věci denní potřeby. Vytváří ucelenou síť, díky níž mohou jednotlivé spotřebiče a zařízení mezi sebou komunikovat. Automaticky sbírají data a předávají si je, aby mohly reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat se potřebám uživatele.
IoT v domácnosti
Spojnicí mezi jednotlivými spotřebiči bývají domácí hlasoví asistenti. Nejen, že na slovní příkaz umějí vyhledávat na internetu či pouštět hudbu, ale dokážou i ovládat chytrá zařízení. Do jednoho ekosystému lze zahrnout:
- osvětlení,
- klimatizaci či řízené větrání,
- senzory sledující teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu,
- vytápění,
- venkovní stínění,
- bezpečnostní senzory a kamery,
- chytré domácí spotřebiče (lednice, kávovar, pračka, robotický vysavač atp.).
Využití chytrých spotřebičů a zařízení propojených díky IoT může v praxi fungovat následovně:
Bezpečnostní senzory předají data o vašem odchodu z objektu například osvětlení, které se automaticky vypne v celé domácnosti a termostatu, který ztlumí vytápění. Robotický vysavač v době vaší nepřítomnosti vyluxuje prostor a jakmile do oken zasvítí zimní slunce, automaticky se nastaví venkovní stínění, aby jeho paprsky vyhřály místnosti. Možností nastavení je nespočet a závisí na daných spotřebičích.
Tip: Chytrá domácnost funguje, pokud má k dispozici stabilní internet a spolehlivé zdroje energií. Stejně jako je důležité vybrat si kvalitního poskytovatele internetu a elektřiny, vyplatí se mít i ověřeného dodavatele plynu.
Spotřebiče se učí vaše návyky
Zařízení připojená k internetu věcí mezi sebou automaticky sdílejí svá data. Sledují vaše návyky a učí se. U každého zařízení můžete nastavit požadované parametry. V případě jejich překročení či nějaké nestandardní situace (například pokud bezpečnostní senzory detekují pohyb v místnosti) vás systém upozorní notifikací v mobilu, případně SMS či jiným vámi definovaným způsobem.
Data mohou být v ohrožení
Každá mince má dvě strany. IoT je sice praktický pomocník, ale zároveň otevírá nové možnosti pro hackery. Zkušení kyberzločinci se mohou přes nedostatečně zabezpečené kamery či chytrá zařízení dostat k citlivým datům. I přesto, že v EU platí přísná pravidla pro ochranu osobních údajů, skutečná bezpečnost závisí na výrobci zařízení i samotném uživateli.
Aktualizujte a zabezpečujte
Běžné používání internetu věcí v domácnostech je nevyhnutelnou budoucností. Jakmile propadnete jeho kouzlu a vybavíte svůj domov chytrými spotřebiči a zařízeními, myslete na bezpečnost. Pravidelně aktualizujte jejich software i nové verze ovládacích aplikací, vytvořte silná hesla a vybírejte ověřené značky. Využívejte IoT jako chytrého pomocníka a nedovolte mu stát se slabinou, která by potenciálně mohla ohrozit vaše soukromí.