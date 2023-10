Jak cestovat s co nejmenším zavazadlem a co největším stylem?

Už jste slyšeli o termínu rtlo snahu dosáhnout dokonalosti tím, že budeme vlastnit co nejméně oblečení, které lze vzájemně různě kombinovat. A když si vybrané kousky pořídíme v second handu nebo outletu, nejenže budeme nepopiratelně styloví a ušetříme naši peněženku, ale zároveň si můžeme naše skvělé outfity užívat s vědomím, že nezatěžujeme přírodu.

Pokud se chystáte vyrazit na víkendový výlet nebo týdenní cestu a chcete vše nacpat do příručního zavazadla nebo do cestovní tašky, nezoufejte, protože existuje způsob. Když si obsah svého kapslového kufru rozvrhnete dopředu, povezete výrazně méně zavazadel, ušetříte drahocenný čas vymýšlením kombinací, a dokonce vám zbyde prostor na suvenýr z cesty.

Pravidlo 5–4–3–2–1

Nejprve se musíte seznámit s pravidlem 5–4–3–2–1, které představuje osvědčený a účinný způsob, jak vybrat co nejméně kusů oblečení, které lze kombinovat co nejvíce způsoby. Jednotlivá čísla představují počet kusů oblečení spadajících do různých kategorií, pro které musíme v zavazadle vyčlenit prostor, abychom měli vše, co potřebujeme.

V praxi pak může vzorec vypadat například takto: 5 topů (trička, košile, halenky, šaty), 4 spodní díly (sukně, kalhoty), 3 páry bot, 2 kabelky, 1 pokrývka hlavy, 1 hodinky a 1 sluneční brýle.

Obsah zavazadla samozřejmě do značné míry závisí na okolnostech a účelu cesty, ročním období a dalších proměnných, přesto ale takové orientační schéma představuje dobrý základ. A všechny filtry, které vám pomohou vybrat potřebné látky, vzory a velikosti, najdete na stránce remixshop.com.

Než začneme pomocí vzorce propočítávat počet kusů daného oblečení v kufru, musíme si zvolit barevnou paletu. Nejjednodušší je rozhodnout se pro tři neutrální barvy, jako je bílá, modrá a šedá, a pro dva odstíny odvážnější, ať už zářivé, nebo vyváženější a jemnější pastelové. Pokud si již vybíráte oblečení na remixshop.com, nezapomeňte, že můžete vyhledávání upřesnit pomocí barevných filtrů.

Dalším krokem je výběr kategorií oblečení neboli, rozdělení našeho šatníku na: topy, spodní díly, boty, kabelky a doplňky. Vždy se pokuste vybrat alespoň několik multifunkčních kusů oblečení. Například košile, která může být v kombinaci s dlouhými kalhotami ideální volbou pro chladnější večery, ale s vyhrnutými rukávy a džínovými kraťásky se skvěle hodí i pro posezení u odpolední kávy. Košili lze obléknout jak k plavkám, tak k sukni. Dalším podobným příkladem je dvoulícní bunda nebo šaty – se správně zvolenými šaty se můžete cítit dobře jak při procházce městem, tak při večeři v luxusní restauraci. Takové šaty pak postačí podle příležitosti sladit se správnými botami a doplňky.

Drží me se sch é matu 5–4–3–2–1 a postupujeme shora dolů

5 – Vyberte si několik neformálních triček nebo halenek, dvě jednobarevné a jednu s jemným vzorem, například proužkovanou. Paletu můžete zpestřit volbou trička s dlouhým rukávem, pro chladnější večery, nebo zahrnutím různých střihů – upnutý a volný střih každý vyústí v rozdílný vzhled. Pořiďte si alespoň jedny šaty z nemačkavé, lehké látky, které lze snadno začlenit do neformálního i formálního outfitu. Vybírejte tak, abyste je mohli nosit samostatně, s tričkem, v kombinaci s halenkou nebo šálou a abyste je mohli obléct do teplejšího i chladnějšího počasí.

Svrchní oblečení je zásadní pro vaše večerní pohodlí. Pokud neplánujete návštěvu extrémně horké destinace, možná byste si ve své „pětici topů“ měli nechat místo alespoň na jednu džínovou bundu nebo bavlněnou halenku s dlouhým rukávem. Pokud poletíte letadlem, svrchní oblečení se stává téměř povinností, ale v určitých případech jej můžete nahradit barevným šátkem z lehké látky, který vás zahřeje nebo poslouží jako barevný akcent.

4 – Podle kapslového schématu máte místo přesně na 4 kusy oblečení pro spodní polovinu těla. Vybírejte oblečení z udržitelné látky uzpůsobené klimatu vaší cílové destinace. Dlouhé kalhoty se určitě neztratí. Ideálně by měly být z lehkého materiálu jako bavlna nebo len. Len je jedním z nejprodyšnějších, nejkrásnějších a k přírodě nejšetrnějších materiálů vůbec a Remix má tisíce skvělých nabídek právě pro váš styl, stačí zapnout filtr materiálu. V tomto případě je dobré volit světlé barvy jako bílou a béžovou, které jsou ideální pro letní cestování. Samozřejmě nemůžete vyrazit bez šortek. Postačí jeden nebo dva páry, v černé nebo modré džínovině – pohodlné, praktické a perfektní v kombinaci s plavkami. A nakonec si zabalte alespoň jednu sukni. Může být dlouhá nebo krátká, ale pouze v neutrálních tónech. V ní se můžete procházet podél pobřeží, chodit na ranní nákupy nebo navštívit muzeum v centru města.

3 – Tři páry je ideální počet bot, vejdou se do minimalistického zavazadla a zároveň poskytují prostor pro vytvoření různých vzhledů. Ať už se jedná o cestu na víkend, nebo na týden, je prokázané, že pohodlná obuv na celý den je nutností. Žabky na pláž i „na doma“, pohodlné tenisky na cestování i na procházky, a také sandálky, „balerínky“ nebo boty na nízkém podpatku pro formálnější příležitosti – to vše naleznete na remixshop.com. Vyberte si modely, které sluší právě vám a podle situace je zkombinujte se šaty, dlouhými kalhotami, džínovými šortkami nebo sukní.

2 – Jedna malá až střední kabelka, do které uložíte všechny nezbytnosti, jako je peněženka, mobilní telefon a kapesníky, a jedna maxi taška na cesty, pohodlné nakupování a s sebou na pláž. A tím se dostáváme k první příležitosti, při níž můžete porušit pravidla – plavky. Pokud jedete za sluncem a vodou, můžete si vzít dva nebo tři páry. Vyberte si spodní a horní díly, které mezi sebou lze kombinovat, a k nim si pořiďte alespoň jedny jednodílné plavky, kterými můžete doplnit svůj každodenní outfit.

A nyní přišel čas na třešničku na dortu – doplňky. Sluneční brýle, klobouk, opasek nebo výrazný šperk snadno doplní jakékoli vhodně zvolené oblečení či kombinaci oblečení uzpůsobenou potřebám cesty. Nakonec zbývá jen vše, co jste vybrali, uložit do speciálních organizérů nebo složit „do ruliček“, abyste se vyhnuli žehlení.

Vytvoření vlastní barevné palety a kompaktní sady oblečení na cesty představuje zajímavou výzvu, která vám pomůže znovu najít svůj osobní styl a zcela přehodnotit způsob, jakým plánujete obsah svých cestovních zavazadel. Kapslové zavazadlo je zaručený způsob, jak popustit uzdu své fantazii a odvést skvělou práci při přípravě na dlouho očekávanou cestu. A navíc je to jeden ze způsobů, jak ukázat svůj zodpovědný postoj k životnímu prostředí výběrem především second handových a outletových kousků z nekonečné škály barev, stylů a velikostí na remixshop.com.