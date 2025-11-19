Cnews.cz  »  Články  »  Jak nové technologie a AI formují budoucnost médií?

Jak nové technologie a AI formují budoucnost médií?

Jakým směrem posouvá AI podstatu médií, distribuci obsahu a způsoby jeho monetizace? Co dnes skutečně rozhoduje o tom, kdo má publikum na své straně? Přijďte to zjistit na konferenci Czech Internet Forum.
I letošní jubilejní 20. ročník konference Czech Internet Forum bude naplněn novinkami a trendy (nejen) v digitálním marketingu a médiích.

Zaměří se na klíčové téma, jak AI proměňuje svět médií a marketingu. Její dopad pocítíme nejen v tvorbě obsahu, ale i v jeho distribuci, na které jsou média i tvůrci obsahu závislí. Před očima se nám mění podoba internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a následně i jejich obchodní modely. Jak si se všemi změnami poradíme?

Ještě do konce června můžete získat zvýhodněné vstupné za SUPER EARLY BIRDS!

4. listopadu se pak setkáte v pražském hotelu Duo s experty z médií, technologií, marketingu a online byznysu.

Mezi hlavními tématy letošního ročníku nechybí:

  • Vývoj médií a konzumace obsahu: Dvě dekády vývoje tvorby na internetu uchopí ve své přednášce Filip Rožánek (Internet Info)
  • Mediální debata: 20 let online revoluce: Co čeká česká média dál? To rozeberou zástupci velkých mediálních domů a internetových hráčů jako Matěj Hušek (Seznam.cz) nebo Libuše Šmuclerová (Czech News Center)
  • AI jako gamechanger: Jak generativní AI mění SEO i tvorbu obsahu ukáže Tomáš Novák (Marketing Miner)
  • AI-driven marketing: Integrační platformy a budoucnost, kde AI začíná řídit kampaně, nastíní Zdeněk Valut (Elevaty.ai)
  • AI revoluce: Jak moderní technologie převrací svět médií naruby? Na to poukáže Martin Malý (Economia)
  • Žurnalistika v digitálním věku: Rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem (Deník N) o tom, jak se mění role novináře, o podcastech, influencerech i o riziku dezinformací
  • Sociální sítě 2025: Co nejlépe funguje v komunikaci, jaké formáty vedou a jak se mění chování uživatelů? To je téma Vojtěcha Lamberta (LCG News Media)
  • Právo a realita online světa: Petra Dolejšová přinese příklady právních kauz, které hýbou influencer marketingem

Chybět nebude networking, výměna zkušeností a tradiční závěrečná číše vína. Pokud vás zajímá, kam míří český online svět a jak se připravit na jeho další vývoj, Czech Internet Forum je místo, kde nesmíte chybět.

Program a vstupenky najdete na stránkách konference CZECH INTERNET FORUM. Registrujte se do 30. června a chytněte si slevu za včasný nákup SUPER EARLY BIRD.

Partnerem konference je Sweet TV Group. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

