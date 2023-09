Jak umělá inteligence ovlivňuje e-commerce sféru?

Dark patterns nejsou v praxi nic neobvyklého. Ale jak být „dark“ a nedostat se do křížku se zákonem? Co vám ještě projde a z jakých praktik se už právníci nervózně potí? To vám ve své přednášce prakticky a srozumitelně osvětlí advokátka Petra Dolejšová a Ondřej Ilinčev z Ilincev scientific marketing.