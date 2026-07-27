Knihovna, která funguje kdykoliv a kdekoliv

Digitální knihovna cestuje s vámi
Mobilní aplikace Můj Luxor přináší moderní způsob, jak mít knihy neustále u sebe. V době, kdy se čtení přesouvá do digitálního prostoru a uživatelé očekávají pohodlí, rychlost a dostupnost, nabízí tato aplikace řešení, které spojuje tisíce e‑knih a audioknih v jednom přehledném prostředí. Je navržena tak, aby byla jednoduchá, intuitivní a dostupná i tam, kde běžné online služby končí.
Čtení a poslech bez internetu
Jednou z největších předností mobilní aplikace Můj Luxor je možnost používat ji bez připojení k internetu. Uživatel si může stáhnout e‑knihy i audioknihy do offline režimu a poté číst nebo poslouchat kdekoliv – v letadle, na horské chatě, na pláži v zahraničí nebo v místech, kde je mobilní signál slabý či není vůbec.
E‑knihy a audioknihy na jednom místě
Mobilní aplikace Můj Luxor funguje jako osobní digitální knihovna. Uživatelé mají přístup k tisícům titulů napříč žánry, od beletrie přes populárně‑naučnou literaturu až po detektivky. Mohou vybírat mezi e-knihami či audioknihami, které jsou ideální na cestování, sport nebo večerní relax. Vše se navíc synchronizuje mezi zařízeními, takže můžete začít číst na mobilu a pokračovat na tabletu.
Digitální čtení má spoustu výhod. Vestavěná čtečka nabízí pohodlné nastavení velikosti písma, barevného režimu i nočního zobrazení, audiopřehrávač zase umožňuje měnit rychlost poslechu, nastavovat časovač nebo pokračovat přesně tam, kde jste skončili.
Audioknihy jako ideální společník (nejen) na cesty
Audioknihy jsou dnes jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak si užít literaturu. Mobilní aplikace Můj Luxor nabízí široký výběr titulů všech žánrů – od thrillerů a detektivek přes osobní rozvoj až po pohádky pro děti. Díky přehlednému přehrávači je poslech pohodlný a přizpůsobitelný, což z audioknih dělá skvělého společníka na dlouhé cesty, při sportu nebo během odpočinku.
Novinka – výkup knih přímo v aplikaci
Knihkupectví LUXOR do aplikace přidal novou funkci, která potěší každého, kdo má doma knihy, které už nečte – výkup knih přímo z mobilu. Můžete tedy vyměnit přečtené knihy za dárkový poukaz na nákup nových titulů, který lze ihned využít v kamenných prodejnách i na e-shopu luxor.cz. Platnost poukazu je až jeden rok, což poskytuje dostatek času na výběr novinek.
Kde si mobilní aplikaci Můj Luxor stáhnout
Mobilní aplikace Můj Luxor díky svým funkcím spojuje digitální knihovnu a nově i možnost výkupu knih. Aplikace je dostupná zdarma pro Android i iOS a její ovládání je natolik jednoduché, že ji zvládne každý během chvíle. Je praktickým a ideálním společníkem nejen pro čtenáře, ale i pro každého, kdo chce mít literaturu stále na dosah.