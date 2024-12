Kolik stojí kouření v roce 2024? Porovnali jsme možné náhrady cigaret

Za vším hledej zákony

Ceny tabákových výrobků stoupají nepřetržitě. A jinak tomu nebude ani v budoucnu. V roce 2024 u nás došlo k významným legislativním změnám ve spotřební dani z tabákových výrobků1. Změny zahrnují zvýšení spotřební daně na cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření o 10 % a plánované další roční zvyšování o 5 % až do roku 2027.

Nově se spotřební daň platí i z dalších tabákových výrobků, jako jsou žvýkací a šňupací tabák, a i ty každý rok čeká další navyšování daně. Kromě toho byla zavedena spotřební daň i na produkty související s tabákem, včetně e-cigaret (vapo) a nikotinových sáčků​.

Co místo klasických cigaret? Máte víc možností, než myslíte

Současný trh nabízí několik zajímavých alternativ kouření. Od moderních zařízení na zahřívaný tabák, přes e-cigarety plněné liquidy, až po nikotinové sáčky či žvýkací tabák. Každá z těchto variant má své výhody i nevýhody, a to nejen z pohledu uživatelského komfortu, ale i vaší peněženky.

Podívejme se na jednotlivé možnosti detailněji – kolik jednotlivé varianty stojí:

Typ produktu Počáteční investice Měsíční náklady Roční náklady 2024 Klasické cigarety (krabička/den) 0 Kč 43 800 Kč 53 290 Kč Zahřívaný tabák 700 Kč 3 000 Kč 36 700 Kč E-cigareta (vaporizér) 800 Kč 700 Kč 9 200 Kč Nikotinové sáčky 0 Kč 900 Kč 10 800 Kč

Jak jsme počítali?

Pro srovnání jsme vzali běžného kuřáka, který vykouří krabičku klasických cigaret denně. U klasických cigaret počítáme s průměrnou cenou 146 Kč za krabičku2, což při denní spotřebě jedné krabičky dělá měsíčně (30 dní) 4 380 Kč. Za rok tak běžný kuřák prokouří přes 53 290 Kč.

Když se podíváme na zahřívaný tabák, počáteční investice do zařízení se pohybuje kolem 700 Kč. Náplně stojí v průměru 100 Kč za krabičku. Při stejné spotřebě jako u klasických cigaret počítejme s útratou 3 000 Kč měsíčně, plus počáteční investice do zařízení. Celkově tak za rok utratíte necelých 37 000 Kč.

U e-cigarety či jinak řečeno vaporizérů je situace ještě trochu jiná. Počáteční investice se liší podle typu zařízení. Existují běžné e-cigarety, nebo ty s vysokým výkonem, které jsou vhodné především pro silné kuřáky. Průměrnou cenu běžné e-cigarety tedy počítejme 800 Kč. Měsíční náklady na liquidy činí u běžné e-cigarety kolem 700 Kč měsíčně. Roční náklady se tak pohybují kolem 9 000 Kč.

TIP: Víte, jaký je rozdíl mezi zahřívačem a e-cigaretou? Víc se dozvíte v článku Je zahřívač tabáku stejný jako elektronická cigareta nebo Zjistěte, jaký je rozdíl mezi tabákovými náplněmi a e-liquidy.

Proč přemýšlet o změně?

Když se podíváme na čísla výše, vidíme, že úspora může být opravdu značná. Finanční úspora ale není jediným důvodem ke změně. Moderní alternativy můžete často používat i tam, kde je kouření zakázáno. Navíc se nemusíte potýkat s nepříjemným zápachem, popelem a nedopalky. Přechod na alternativní formy užívání nikotinu tak může výrazně zpříjemnit život nejen vám, ale i vašemu okolí.

Na co myslet při výběru

Před výběrem konkrétní alternativy je dobré zvážit několik faktorů. Především je důležité vzít v úvahu vaši současnou denní rutinu. Pokud jste zvyklí na rituál klasického kouření, může pro vás být zahřívaný tabák příjemnější volbou než e-cigareta.

V neposlední řadě je třeba zvážit poměr počáteční investice a dlouhodobých nákladů. Některé alternativy vyžadují vyšší počáteční investici, ale v dlouhodobém horizontu vás vyjdou výrazně levněji.

Co nás čeká v roce 2025? Další vlna zdražování

Pokud si myslíte, že zdražování cigaret a tabákových výrobků v roce 2024 bylo poslední, připravte se na další změny. Rok 2025 přinese další navýšení cen napříč všemi kategoriemi3. U klasických cigaret stoupne spotřební daň o 5 %, což znamená zvýšení daně z krabičky o 5 Kč. Když si to přepočítáme na roční náklady kuřáka, který vykouří krabičku denně, dostáváme se na částku přes 55 115 Kč ročně.

Změny se dotknou i alternativních produktů. U zahřívaného tabáku se daň z krabičky zvýší o 4 Kč na balení, u e-liquidů daň stoupne o další 2,5 Kč/ml. Zajímavé je i zvýšení daně u nikotinových sáčků, kde se počítá s navýšením o 7 Kč na balení.

Pro kuřáky to znamená jediné: rok 2025 přinese další výrazný zásah do peněženky. Možná je právě teď ten správný čas zvážit přechod na některou z cenově dostupnějších alternativ, nebo s kouřením skoncovat úplně.

*Poznámka: Všechny ceny jsou orientační a mohou se lišit podle regionu a prodejce. Kalkulace vychází z průměrné spotřeby jednoho uživatele.

Zdroje:

https://www.kupi.cz/magazin/cla­nek/29787-kuraci-zdrazovani

https://www.denik.cz/ekonomika/koureni-cena-cigaret.html