Křišťálová Lupa 2025: Hlasování o nejlepší projekty českého internetu vrcholí

Do finálového hlasování se letos probojovalo 157 projektů v 15 kategoriích. Tradiční anketa pořádaná serverem Lupa.cz každoročně ukazuje, co hýbe českým online prostředím – od médií a e-shopů přes inovativní nástroje až po osobnosti, které udávají směr.
O vítězích rozhoduje nejen odborná porota, ale také internetová veřejnost.
Ta má v anketě významné slovo – může až do 30. října podpořit své favority v těchto kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Přehled všech kategorií i nominovaných projektů najdete na stránkách ankety:
O vítězích v dalších osmi kategoriích – včetně Projektu roku, Osobnosti roku nebo Veřejně prospěšné služby – ceny České televize – rozhoduje odborná porota složená z osobností české mediální, digitální a technologické scény.
Hlasujte v online formuláři na webu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu, kde můžete podpořit své favority a rozhodnout, kdo si letos odnese prestižní ocenění. Čas máte až do půlnoci 30. října.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou, kde se český internet ohlédne za dvěma dekádami vývoje a ocení své největší hvězdy.
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.