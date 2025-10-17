Cnews.cz  »  Články  »  Křišťálová Lupa 2025: Hlasování o nejlepší projekty českého internetu vrcholí

Křišťálová Lupa 2025: Hlasování o nejlepší projekty českého internetu vrcholí

Internet Info Autor: Internet Info
Kdo letos nejvíc rozhýbal český internet? Který e-shop, podcast nebo tvůrce si zaslouží uznání? Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu slaví 20 let a znovu hledá ty, kteří posouvají online svět kupředu.
Do finálového hlasování se letos probojovalo 157 projektů v 15 kategoriích. Tradiční anketa pořádaná serverem Lupa.cz každoročně ukazuje, co hýbe českým online prostředím – od médií a e-shopů přes inovativní nástroje až po osobnosti, které udávají směr.

O vítězích rozhoduje nejen odborná porota, ale také internetová veřejnost.
Ta má v anketě významné slovo – může až do 30. října podpořit své favority v těchto kategoriích:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Přehled všech kategorií i nominovaných projektů najdete na stránkách ankety:

O vítězích v dalších osmi kategoriích – včetně Projektu roku, Osobnosti roku nebo Veřejně prospěšné služby – ceny České televize – rozhoduje odborná porota složená z osobností české mediální, digitální a technologické scény.

Hlasujte v online formuláři na webu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu, kde můžete podpořit své favority a rozhodnout, kdo si letos odnese prestižní ocenění. Čas máte až do půlnoci 30. října.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou, kde se český internet ohlédne za dvěma dekádami vývoje a ocení své největší hvězdy.

Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.

