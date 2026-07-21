Křišťálová Lupa hledá nejlepší české weby, služby a tvůrce. Nominace odstartovaly

Některé aplikace používáme každý den, jiné online služby mění celé obory a další projekty během několika měsíců oslovují tisíce uživatelů. Český internet ale formují také podcasty, videa, specializované weby a tvůrci, kteří přicházejí s novými nápady nebo kolem svého obsahu budují silné komunity.
To nejlepší z českého online světa už jednadvacátým rokem hledá anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Máte mezi weby, službami, podcasty nebo tvůrci svého favorita? Nominujte jej do 17. srpna prostřednictvím online formuláře na webu ankety. Své návrhy podává také odborná porota.
Nejúspěšnější weby, projekty a osobnosti z nominační fáze postoupí do finálového hlasování, které proběhne od 22. září do 31. října. Výsledky ankety budou vyhlášeny v úterý 24. listopadu.
Veřejnost bude letos rozhodovat v sedmi kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
O dalších sedmi kategoriích rozhodne odborná porota. Ta se zaměří na projekty s větším společenským nebo byznysovým dopadem, výrazné osobnosti, mladé talenty a české tvůrce, kteří se prosadili ve světě. Nově porotci zhodnotí také mladé technologické firmy v kategorii Startup roku a inovativní digitální projekty v kategorii AI projekt. Zcela samostatnou novinkou je pak Cena studentské poroty ČVUT, kde o nejzajímavějším projektu rozhodnou sami vysokoškoláci.
Kategorie pro odbornou protou:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Mladá krev
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Startup roku
- AI projekt
Speciální kategorie:
- Cena studentské poroty ČVUT
Anketu Křišťálová Lupa 2026 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Anketu podporuje České vysoké učení technické v Praze. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.