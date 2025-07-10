Cnews.cz  »  Články  »  Křišťálová Lupa spustila nominace. Pomozte najít inspirativní projekty českého internetu

Křišťálová Lupa spustila nominace. Pomozte najít inspirativní projekty českého internetu

Internet Info Autor: Internet Info
Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu už po dvacáté ocení to nejzajímavější, co se na českém internetu urodilo. Zapojte se – nominujte své oblíbené projekty a pomozte jim ke zviditelnění.
Komerční sdělení
Komerční sdělení
10. 7. 2025

Sdílet

Jubilejní 20. ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu oceňuje to nejlepší, co český internet nabízí. A právě teď startuje nominační fáze. Až do 17. srpna mohou veřejnost i odborníci přihlásit své favority – projekty, služby, osobnosti i nápady, které je v posledním roce zaujaly nebo inspirovaly. Nominace probíhají prostřednictvím online formuláře na webu kristalovalupa.cz. Nejlepší projekty postoupí do finále, z nichž bude o vítězích od 23. září do 30. října rozhodovat hlasování veřejnosti i odborné poroty.

K nominaci můžete přihlásit například oblíbený podcast, video kanál, e-shop, aplikaci, influencera nebo specializovaný web.

Kategorie pro veřejnost:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Kategorie pro odbornou porotu:

  • Projekt roku
  • Osobnost roku
  • Globální projekty českých tvůrců
  • Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
  • Veřejně prospěšná služba
  • Anticena
  • Hvězda

Výsledky zveřejníme ve čtvrtek 27. listopadu 2025.

Pokud vás v posledním roce něco na internetu skutečně zaujalo nebo nadchlo, dejte tomu hlas – právě teď máte příležitost pomoci svým favoritům k zaslouženému ocenění.

Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.

Dále u nás najdete

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

AI, kterou nejde zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně otevřených modelů

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI