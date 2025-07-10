Křišťálová Lupa spustila nominace. Pomozte najít inspirativní projekty českého internetu

Jubilejní 20. ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu oceňuje to nejlepší, co český internet nabízí. A právě teď startuje nominační fáze. Až do 17. srpna mohou veřejnost i odborníci přihlásit své favority – projekty, služby, osobnosti i nápady, které je v posledním roce zaujaly nebo inspirovaly. Nominace probíhají prostřednictvím online formuláře na webu kristalovalupa.cz. Nejlepší projekty postoupí do finále, z nichž bude o vítězích od 23. září do 30. října rozhodovat hlasování veřejnosti i odborné poroty.
K nominaci můžete přihlásit například oblíbený podcast, video kanál, e-shop, aplikaci, influencera nebo specializovaný web.
Kategorie pro veřejnost:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Kategorie pro odbornou porotu:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Veřejně prospěšná služba
- Anticena
- Hvězda
Výsledky zveřejníme ve čtvrtek 27. listopadu 2025.
Pokud vás v posledním roce něco na internetu skutečně zaujalo nebo nadchlo, dejte tomu hlas – právě teď máte příležitost pomoci svým favoritům k zaslouženému ocenění.
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.