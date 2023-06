Na využití VR a vývoj mobilních aplikací se zaměří Mobile Marketing Forum

Mobile first se mění na mobile always a nikdy tak nebylo tolik možností a příležitostí spojit se s vašimi zákazníky přes mobilní zařízení. Konference Mobile Marketing Forum se zaměří na nejnovější trendy mobilního marketingu a novinky ze světa mobilních aplikací.

Ukážeme si úspěšné business case studies ve vývoji a designu mobilních aplikací, trendy ve využívání moderních technologií jako jsou virtuální a rozšířená realita a další vývoj metaverse, stejně jako inspirativní kampaně aktivující mladou generaci. Neopomenemeaniproblematiku zabezpečení dat i jejich ochranu z pohledu legislativy.

Konference se koná 3. října v Galerii kavárny Louvre a navazuje na patnáctiletou sérii konferencí Mobile Internet Forum. Ještě do konce června můžete využít zvýhodněné vstupné.

Výběr z přednášek:

The Blue Generation

Jak dělat smysluplný marketing pro generaci, která má obličej neustále osvětlený mobilními telefony? Mobile first se mění na mobile always a dostupnost všeho vždy je samozřejmostí. Juraj Kováč ze slovenské agentury This is Locco představí příklady úspěšných mobilních kampaní a aktivací právě pro mladou a supernáročnou cílovou skupinu. Těšte se na immersive, AR, VR nebo metaverse.

10 pravidel jak na design mobilních aplikací

Lucia Tarbajovská a Helena Warausová se s vámi podělí o 10 hlavních pravidel, kterými se v Komerční bance řídí při tvorbě designu mobilní aplikace KB+. Ta byla spuštěna v letošním roce jako součást velké digitální transformace bankovního domu.

Úspěchy a pády mobilního světa

Těšit se můžete na konkrétní ukázky z praxe vývojářské firmy Skoumal v podání jejího CEO Vladislava Skoumala. A to jak na ty úspěšné, tak i na ty, které se nepovedly, včetně postupů, jak problémy vyřešit. Tato přednáška vám ukáže, jak překonat překážky a vybudovat úspěšný mobilní projekt.

5 tipů právníka, jak vyvinout aplikaci a nezbláznit se z toho

Odstrašujících právních přešlapů při vývoji mobilních aplikací viděl advokát Ondřej Hanák z eLegal za svou praxi už hodně. Jak se nestát příkladem pro budoucí Ondřejovy prezentace a jak neživit právníky ve sporech s vývojáři nebo zákazníky, se dozvíte v přednášce plné příkladů z právní praxe. I tady totiž platí, že reakce je dražší než prevence.

Jak marketingově podpořit úspěch mobilní aplikace

I mobilní aplikace obchodního centra může být atraktivní. Nápaditá komunikace agentury Aetna pomohla Galerii Vaňkovka k velkému počtu stažení její věrnostní aplikace Jsem Vaňkovka!. Co vše pro to udělali představí Martin Zavadil z agentury Aetna.

A to není zdaleka všechno. Sledujte web konference Mobile Marketing Forum s programem, který průběžně doplňujeme. Zaregistrovat se můžete na stránkách akce.

Mediálními partnery konference jsou Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.